General Lamadrid quiere recuperar una parte de su historia: el reclamo del club por los terrenos que hoy ocupa la cárcel de Devoto

Lo que comenzó como una cancha improvisada sobre un terreno abandonado se transformó en una institución que atraviesa generaciones de vecinos

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Mario Sánchez tiene una rutina que se repite desde hace años: casi todos los días se encuentra con su vecino Osvaldo en el bufé del Club Atlético General Lamadrid. Comparten unas horas de charla, toman algo, miran televisión y, cerca de las diez de la noche, cada uno vuelve a su casa. Vive frente al paredón de la cárcel, sobre la calle Desaguadero, y conoce al club desde sus primeros años. Su abuelo lo llevaba cuando apenas tenía dos o tres años, mientras sus padres trabajaban. “Es mi segunda casa, digamos. Y mi segunda pasión. Yo soy hincha de Huracán, por mi papá, pero sufro más por Lamadrid que por Huracán”, cuenta entre risas.

Con 78 años y más de tres décadas como socio vitalicio, Mario conserva recuerdos de distintas épocas de la institución. Vio cambiar el barrio, crecer el club y transformarse su vida social. Hoy, aquella costumbre de compartir las mañanas con su abuelo encuentra continuidad en las tardes que pasa junto a Osvaldo y en los vínculos que construyó entre las paredes de Lamadrid, donde esas historias se multiplican. Hay generaciones que aprendieron a jugar al fútbol en sus canchas, chicos que encontraron en sus instalaciones un lugar para hacer deporte, familias que compartieron cumpleaños y carnavales, y vecinos que hicieron del club un punto de encuentro. Desde hace más de siete décadas, la institución forma parte de la identidad de Villa Devoto.

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Ahora, tras la visita del papa León XIV y luego de que los últimos internos de la cárcel de Devoto fueron trasladados a los nuevos pabellones de Marcos Paz, el club mira hacia el otro lado de sus tribunas. Allí, detrás del arco oeste de la cancha y sobre la calle Bermúdez, hay un terreno que reclama como propio: un espacio que integró las primeras instalaciones del club y quedó bajo control del Servicio Penitenciario en 1963. La posibilidad de recuperar esas tierras abre una discusión que excede la ampliación de un club deportivo. También pone en juego una parte de la historia del barrio y el destino de uno de los predios urbanos más particulares de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras su visita a la cárcel de Devoto, el papa León XIV pasó frente al Club Lamadrid y saludó a los socios y vecinos que lo esperaban

De un basural a un club de barrio

La historia de General Lamadrid empezó mucho antes de su fundación formal. Marcelo Izquierdo, periodista devotense y autor del libro Carceleros, cuenta que desde la década de 1930 los chicos del barrio utilizaban como espacio de juego un terreno perteneciente al Servicio Penitenciario. “Era un basural lleno de cascotes, piedras... Era un lugar donde los chicos jugaban y pasaban las tardes. Desde los años 30 era el sitio elegido por los pibes del barrio para jugar al fútbol”, recuerda.

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En aquel terreno abandonado, los vecinos improvisaban canchitas y encontraban un lugar para reunirse. Con el tiempo, comenzaron a organizarse para acondicionar el predio. “Los vecinos se organizan, le piden permiso a las autoridades de la cárcel (inaugurada el 2 de mayo de 1927) para hacer una especie de canchita. Y les dicen que sí. La canchita queda ubicada frente a un pequeño buffet, que da sobre la calle Bermúdez. Después hacen allí un vestuario y después se armó el club”, resume Izquierdo.

Así, el 11 de mayo de 1950 nació formalmente el Club Atlético General Lamadrid. Los vecinos que limpiaron el terreno y organizaron las primeras actividades pusieron en marcha algo más que una institución deportiva: crearon un lugar de encuentro y pertenencia para la comunidad.

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Flavio Fernández, actual presidente del club, también recuerda esos comienzos a partir de los relatos de los antiguos vecinos, cuyas historias escuchó de niño. “El club empezó a forjarse un tiempo antes, allá por 1949, cuando toda esa manzana era un descampado, lleno de yuyo... un basural. La gente, que fue testigo, cuenta que los vecinos limpiaron toda la manzana con plata de su bolsillo, armaron una canchita de fútbol y generaron un espacio para todo el barrio”.

Para Fernández, aquel esfuerzo colectivo explica el sentido que todavía conserva la institución: “Se puso en valor esa manzana olvidada y sirvió para unir al barrio, para que todas las personas puedan hacer deporte, tengan un espacio de contención, de relación entre ellos”. Pero la convivencia con el Servicio Penitenciario terminó en un conflicto.

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El Club Atlético General Lamadrid nació del esfuerzo de los vecinos de Devoto y se convirtió en uno de los principales espacios de encuentro del barrio

Una historia atravesada por la cárcel

La convivencia entre el club y el Servicio Penitenciario tuvo su primer gran conflicto en 1963, cuando las autoridades reclamaron la devolución de una parte del terreno. Según cuenta Izquierdo, la disputa comenzó con el avance de efectivos de Gendarmería sobre el predio, precisamente en el sector donde funcionaba el buffet original.

“La cárcel dice que quieren que le devuelvan los terrenos. Los vecinos le dicen que ya se convirtió en el club del barrio”, dice. La reacción de los socios fue inmediata. Ante el avance penitenciario, se atrincheraron en las instalaciones y convocaron a los medios de comunicación para visibilizar el conflicto. La urgencia llegó a tal punto que durante un fin de semana tomaron medidas para impedir que la ocupación avanzara hacia el resto del terreno.

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“Los vecinos, a las apuradas, para evitar que los gendarmes se metieran más hacia dentro del club, levantaron un muro, que tiene una leve inclinación. No está derecho, sino que es una especie de paredón oblicuo”, cuenta Izquierdo. Esa pared todavía puede observarse y explica, en parte, la forma irregular que tiene el terreno de Lamadrid. Finalmente, el avance se detuvo y el Servicio Penitenciario conservó el sector de la calle Bermúdez, donde funcionaban los depósitos. El conflicto pasó al ámbito judicial y el club continuó utilizando sus instalaciones sin contar con la titularidad formal de las tierras.

Fernández también se refiere a ese episodio y habla sobre el acuerdo entre las partes. Cuenta que cuando el Servicio Penitenciario reclamó el espacio, se consensuó una especie de arreglo por el cual el club conservó el terreno que ocupa actualmente y la cárcel construyó allí sus talleres.

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El Club Atlético General Lamadrid y su estadio, el Enrique Sexto, están ubicados en Desaguadero 3180, en el barrio porteño de Villa Devoto, en la manzana comprendida por las calles Desaguadero, Pedro Lozano, Bermúdez y Tinogasta. El reclamo es el espacio sobre la calle Bermudez, esquina Pedro Lozano

La cercanía entre ambas instituciones también dio lugar a una convivencia cotidiana muy particular. Desde las ventanas de los pabellones, algunos internos podían observar buena parte de la actividad del club: los entrenamientos, los partidos de fútbol y el movimiento de los socios. Los gritos y los intercambios formaban parte de una relación que, con el tiempo, adquirió su propio folclore barrial. “Siempre estuvo presente esa relación con los reclusos. Era más folclore barrial que otra cosa”, asegura el presidente de Lamadrid.

La cercanía era tal que, para quienes estaban detenidos, Lamadrid representaba una ventana hacia la vida fuera de los muros. “La gente que estaba alojada en ese pabellón, lo único que podía ver era nuestro club”, señala. Entre tantas historias, una resume de manera especial ese vínculo: la de Mario Oriente, uno de los hombres privados de la libertad que conoció Lamadrid desde su celda y encontró en la institución un lugar seguro cuando recuperó la libertad.

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Durante las décadas de 1940 y 1950, Oriente se dedicó al contrabando en Buenos Aires. Quedó detenido en los años sesenta: primero por contrabando y después por agredir a un comisario. Luego de pasar por otras cárceles, llegó al penal de Devoto, donde cumplió su última condena. Desde su pabellón tenía una vista directa a las instalaciones del club. Desde la ventana de su celda, Oriente comenzó a observar los partidos, el movimiento de los socios y la vida cotidiana del barrio. Eso despertó en él un vínculo afectivo con aquel lugar que veía detrás de las rejas. “Comenzó a darse cuenta de que fuera de los muros de la prisión había una vida, una vida muy rica de club de barrio, y se enamoró de ese club”, cuenta Izquierdo, que lo definió como “un pendenciero de buen corazón; como uno de los de antes, con códigos”.

Cuando recuperó la libertad, un primo que vivía en la zona lo acercó a Lamadrid. Oriente se asoció, comenzó a participar de la vida institucional y terminó convertido en uno de sus personajes más queridos del club. Fue bufetero y más tarde, integró la comisión directiva durante los años setenta. Incluso le dio una canción propia al club. “Como era milonguero, compuso el himno de General Lamadrid acodado en una de las mesas del viejo bufete”, relata el autor.

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También trabajó como taxista, llevó a su familia al club y construyó una nueva red de amistades y pertenencia. “Lamadrid lo socializó. Mario Oriente dejó su vida de avería y se convirtió en una persona buena, con amigos. El club lo convirtió en un personaje popular”, destaca la importancia social de la institución para su resocialización. Oriente murió en 1980 y fue despedido por una multitud.

Una de las actividades del club en los años 70 (Archivo: Club Lamadrid)

Más espacio para crecer

En los últimos años, Lamadrid experimentó un crecimiento importante y actualmente supera los 1.200 socios y socias. Cerca del 80% son chicos y chicas que participan de actividades deportivas como vóley femenino y masculino, baby fútbol, futsal, boxeo, patín artístico, yoga, pádel y Newcom (voley adaptado a adultos mayores), entre otras disciplinas. Sin embargo, la cantidad de actividades y participantes empieza a superar la capacidad de sus instalaciones.

“Estamos llegando al tope de espacio. Por eso iniciamos esta gestión para tratar de recuperar ese terreno y tener más lugar para incorporar a chicas y chicos del barrio”, explica el presidente de club de 50 años y que lleva 45 vinculado a la institución. Jugó en el baby fútbol, pasó por las divisiones inferiores y llegó a la primera división. “Pasé toda la vida dentro de Lamadrid. Hoy estoy en otra función, tratando de devolverle un poco al club todo lo que me dio a mí. Yo creo que me forjó también un poco como persona”, cuenta.

Entre los proyectos para el predio, uno de los que más lo entusiasma es la construcción de un natatorio. También evalúan sumar canchas deportivas, espacios para tenis y un jardín maternal en la esquina de Pedro Lozano y Bermúdez. “Me gustaría diversificar un poco las actividades, que no sea todo fútbol”, señala.

La propuesta también contempla el crecimiento urbano de la zona. Frente al club podría desarrollarse un proyecto inmobiliario que, según las estimaciones, sumaría alrededor de 3.000 habitantes. “Tenemos que seguir trabajando para tener un club preparado para poder brindarle algo a todas las personas, sobre todo a las chicas y los chicos que van a venir a vivir enfrente”, sostiene.

"Carceleros. Lamadrid, el club y la prisión", el libro del autor Marcelo Izquierdo

El futuro de los terrenos: entre el reclamo, la urbanización y qué pasará en el “mientras tanto”

El destino de las tierras que ocupa la cárcel de Devoto todavía depende de varias definiciones. El terreno que reclama Lamadrid, ubicado detrás del arco oeste de la cancha y sobre la calle Bermúdez, alberga actualmente un taller de vehículos del Servicio Penitenciario Federal y la División Suministros. Una vez que se complete el traslado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente del Gobierno nacional, deberá resolver qué hacer con el predio.

La parcela está clasificada como Urbanización Futura y para avanzar con un desarrollo inmobiliario se necesita una ley de doble lectura en la Legislatura porteña y el 65% de la superficie deberá destinarse a espacio público. Además, parte de los fondos de una eventual venta deberá cubrir la inversión realizada para construir los nuevos pabellones de Marcos Paz. A esto se suma el pedido de preservar el Pabellón Séptimo como sitio de memoria. Allí, el 14 de marzo de 1978 se produjo una sangrienta represión que dejó 65 internos muertos y 88 heridos de gravedad.

Para Lamadrid, la posibilidad de recuperar el terreno volvió a tomar fuerza cuando la comisión directiva advirtió que el traslado podía concretarse. Fernández recuerda que durante décadas escuchó que la cárcel se iba, pero esta vez decidieron anticiparse y gestionar el reclamo ante distintos actores políticos. En estos años, mantuvieron conversaciones con el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el actual mandatario de la ciudad, Jorge Macri. Según Fernández, Macri recibió positivamente la propuesta, aunque todavía no existe un compromiso oficial.

Consultado sobre qué expectativas tiene, dice: “Yo creo que sí, que se puede dar. Venimos de hace muchos años con distintas dirigencias que tuvieron acercamientos con gobiernos de turno y nunca se pudo plasmar, nunca se pudo hacer realidad. Pero entiendo que hoy, con el traslado de la cárcel, me parece que puede llegar a darse”.

Mientras se discute el destino definitivo del predio, entre los vecinos también crece la preocupación por lo que ocurrirá durante la transición. María del Carmen, esposa de Mario Sánchez, advierte sobre la falta de información acerca de quién tendrá a cargo la custodia y el mantenimiento de las instalaciones una vez que se concrete la desocupación. “¿Desde ahora, ¿quién se hace cargo del predio? ¿Quién va a cuidar el lugar hasta que se organice la demolición de los pabellones? Nadie nos sabe decir quién es responsable del edificio que queda vacío”, plantea. También menciona la presencia de roedores y las pérdidas de agua en las instalaciones. “Son cuatro hectáreas. Dicen que van a abrir calles, construir, pero eso no va a ser de un día para el otro. Ese ‘mientras tanto’ es lo que me preocupa, porque nosotros vivimos acá”, explica.

La restitución del espacio reclamado, sin embargo, no depende solamente de la voluntad del club ni de las conversaciones con el Gobierno porteño. La propiedad nacional de las tierras, las decisiones de la AABE, las condiciones urbanísticas y el pedido de preservación histórica forman parte de un proceso que todavía no tiene una resolución. Mientras tanto, Lamadrid espera que una parte de aquel espacio que acompañó sus primeros años vuelva a integrarse a la vida de la institución.

Flavio Fernández, presidente del Club Lamadrid

Mucho más que un club de barrio

Para Fernández, la discusión sobre los terrenos también permite volver sobre el papel que cumplen los clubes de barrio. Recuerda que durante la pandemia, Lamadrid abrió sus puertas para organizar más de diez ollas populares y repartir más de 10.000 viandas de comida, además de alimentos no perecederos y ropa de abrigo.

“El club no es solo deporte. El club son las relaciones interpersonales, es brindarle al vecino también una ayuda cuando se necesite. El club está siempre abierto”, sostiene e insiste en que una institución deportiva no puede medirse solamente por sus resultados o por la cantidad de disciplinas que ofrece. “También es un espacio de contención y acompañamiento para las familias”, asegura.

Reflexionando sobre ese importante rol social, dice: “Los gobiernos tendrían que invertir muchísimo en los clubes. No estoy hablando de Lamadrid, sino de todos los clubes. Son espacios de contención superimportantes para nuestros niños, y hoy la calle está muy difícil. Y si no los tenemos dentro de los clubes, los tenemos pateando la calle”.

Esa función también se refleja en los cambios que experimentó la vida cotidiana de la institución. Mario, que conoce el club desde sus primeros años, destaca la transformación del ambiente y la creciente participación de las familias. “Antes había un ambiente medio feo, pero ahora cambió completamente. Nunca entraron tantas mujeres como ahora. Hay mucha actividad, viene mucha familia que antes no venía”, observa. Su propio vínculo con el club también excede la actividad deportiva. Allí festejó cumpleaños familiares, compartió celebraciones y construyó relaciones que trascienden las generaciones. Incluso, junto con Osvaldo, se convirtió en el abuelo del corazón de una joven futbolista de la institución.

Fernández también encontró en Lamadrid un espacio para crecer, hacer amigos y construir su identidad. Llegó al club de niño y hoy sus hijos participan de la vida institucional. El más chico juega al baby fútbol y es uno de los hinchas más entusiastas.

Esa continuidad entre generaciones es parte de lo que el club busca preservar y ampliar. Por eso, la posibilidad de recuperar los terrenos no representa solamente una oportunidad para construir nuevas instalaciones: también significa contar con más espacio para recibir a más de los que están, quienes llegan al barrio y sostener una función social que Lamadrid ejerce desde sus orígenes.

La cercanía con la cárcel de Devoto marcó buena parte de la historia de Lamadrid y dio lugar a episodios singulares de convivencia entre el club y el penal

Mientras el destino de la cárcel todavía se discute en distintas instancias del Estado, el club espera que una parte de aquel terreno donde los vecinos comenzaron a jugar al fútbol vuelva a integrarse a su historia. En Lamadrid, el futuro también se construye sobre la memoria de quienes alguna vez limpiaron un basural para tener un lugar donde encontrarse. Y lo piensan defender.