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La ONU debatirá una regulación internacional de las armas autónomas ante el avance de la inteligencia artificial en las guerras

La expansión de la IA en el ámbito militar transformó las estrategias de combate. Los ejércitos buscan aprovechar los avances tecnológicos para mejorar sus capacidades, detectar objetivos y ejecutar ataques con mayor rapidez y precisión

La ONU debatirá una regulación internacional de las armas autónomas ante el avance de la inteligencia artificial en las guerras (REUTERS)
La ONU debatirá una regulación internacional de las armas autónomas ante el avance de la inteligencia artificial en las guerras (REUTERS)
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Los países debatirán desde este lunes en la ONU si abren negociaciones para establecer normas vinculantes sobre los sistemas de armas autónomas, conocidos como “robots asesinos” por sus críticos, ante la creciente preocupación internacional por el uso de estas tecnologías en los campos de batalla. La reunión congregará a representantes de 128 Estados, que deberán decidir si avanzan hacia un marco jurídico para regular el desarrollo y empleo de armamento capaz de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa.

La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito militar transformó las estrategias de combate. Los ejércitos buscan aprovechar los avances tecnológicos para mejorar sus capacidades, detectar objetivos y ejecutar ataques con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, activistas, organismos humanitarios y autoridades internacionales alertaron sobre los riesgos de delegar en máquinas autónomas decisiones que determinan la vida y la muerte de las personas.

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“La necesidad de regular las armas autónomas ha adquirido una nueva urgencia” ante los avances en inteligencia artificial, declaró Laurent Gisel, jefe de la Unidad de Armas y Conducta de Hostilidades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El debate también está marcado por el uso de estas tecnologías en conflictos armados. Según se informó, Rusia utilizó drones totalmente autónomos con efectos letales en su guerra contra Ucrania, mientras que la industria de defensa ucraniana impulsa el desarrollo de “enjambres de drones” autónomos.

En ese contexto, Human Rights Watch advirtió que la reunión de esta semana en Ginebra, en el marco de la Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC) de la ONU, dejaría a los civiles “peligrosamente expuestos” si los Estados no adoptaban medidas concretas.

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La discusión enfrenta a los países que reclaman límites jurídicos más estrictos con aquellos que desarrollaron o adquirieron estas capacidades militares y se resisten a aceptar restricciones sobre su utilización. La resistencia de algunas de las principales potencias internacionales constituye uno de los obstáculos para alcanzar un acuerdo.

La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito militar transformó las estrategias de combate (REUTERS)
La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito militar transformó las estrategias de combate (REUTERS)

El mes pasado, durante la Asamblea General de la ONU, 163 Estados respaldaron una resolución que pidió iniciar negociaciones sobre las normas para regular las armas autónomas. Sin embargo, cinco países votaron en contra: Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Israel y Corea del Norte.

Otros nueve Estados se abstuvieron, entre ellos Irán, Arabia Saudita y China. La posición de Beijing genera particular atención entre los especialistas. Laure de Roucy-Rochegonde, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, describió su postura como una “ambigüedad cuidadosamente cultivada”.

La semana pasada, Corea del Norte también se jactó del desarrollo de un nuevo sistema de torpedos con inteligencia artificial, en medio de las preocupaciones por la incorporación de estas tecnologías a los arsenales militares.

Las diferencias también alcanzan los plazos y el alcance de las futuras regulaciones. Washington propuso un proceso de cinco años para desarrollar un instrumento no vinculante, mientras que las organizaciones no gubernamentales y el CICR reclaman que las negociaciones concluyan en un año.

En 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, instaron a los Estados a prohibir las armas autónomas antes de 2026. La iniciativa busca establecer límites antes de que los avances tecnológicos amplíen las posibilidades de empleo de estos sistemas en operaciones militares.

El CICR propone prohibir dos categorías de armamento: las denominadas “armas autónomas impredecibles” y aquellas diseñadas o utilizadas para atacar directamente a seres humanos.

Según se informó, Rusia utilizó drones totalmente autónomos con efectos letales en su guerra contra Ucrania, mientras que la industria de defensa ucraniana impulsa el desarrollo de “enjambres de drones” autónomos (REUTERS)
Según se informó, Rusia utilizó drones totalmente autónomos con efectos letales en su guerra contra Ucrania, mientras que la industria de defensa ucraniana impulsa el desarrollo de “enjambres de drones” autónomos (REUTERS)

La preocupación también alcanzó al Vaticano. El papa León XIV advirtió sobre los peligros de entregar a sistemas autónomos decisiones sobre la vida y la muerte, una inquietud compartida por organizaciones humanitarias y activistas que reclaman controles internacionales.

Pese al respaldo mayoritario que obtuvo la resolución en la Asamblea General, los observadores consideran improbable que los países alcancen esta semana un acuerdo para iniciar negociaciones sobre normas jurídicamente vinculantes. La oposición de varias potencias militares y las diferencias sobre el alcance de las restricciones mantienen abierto el debate sobre el futuro de la regulación internacional.

(Con información de AFP)

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