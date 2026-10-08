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8 ideas de expertas para que las tostadas de la mañana aporten más proteína y fibra

Dos nutricionistas sugieren coberturas que reúnen alimentos de distintos grupos y se pueden adaptar a desayunos, colaciones o almuerzos ligeros

Ilustración en acuarela de cuatro tostadas en un plato blanco con ingredientes como aguacate, tomate, fresas, plátano y huevo.
Las tostadas combinan carbohidratos, proteínas, grasas insaturadas y fibra en una preparación versátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una tostada puede reunir hidratos de carbono, proteínas, grasas insaturadas y fibra si se eligen ingredientes de distintos grupos de alimentos. Ocho combinaciones permiten convertirla en una comida o colación más completa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que una alimentación saludable se apoya en la adecuación, equilibrio, moderación y diversidad. También recomienda que los carbohidratos procedan principalmente de granos integrales, vegetales, frutas y legumbres.

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Infografía ilustrada con varias opciones de tostadas que incluyen ingredientes como tomates, palta, sardinas, queso cottage y frutas.
Las propuestas incorporan alimentos de distintos grupos para enriquecer desayunos, colaciones y almuerzos ligeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas mayores de 10 años consuman al menos 400 gr diarios de frutas y verduras y 25 gr de fibra natural. La guía de la OMS sobre dieta saludable respalda ese enfoque.

En un artículo del sitio especializado en estilo de vida, Good Housekeeping, recogió las propuestas de las nutricionistas Samina Qureshi y Morgan Walker. Ambas sugieren elegir panes de masa madre o integrales y sumar fuentes de proteína, grasas insaturadas o fibra.

1. Hummus, tomates, semillas de calabaza y queso fresco

Una tostada con tomates cherry sobre un plato blanco, una taza de café, un tazón con frutos rojos y plantas junto a una ventana.
El hummus, los tomates, las semillas de calabaza y el queso fresco reúnen legumbres, vegetales y proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera propuesta combina una cucharada de hummus, cuatro tomates cherry en rodajas, algunas semillas de calabaza y una cucharadita de queso fresco desgranado.

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Las legumbres forman parte de los alimentos que la OMS incluye en una dieta variada; las semillas aportan textura y los vegetales amplían la presencia de alimentos frescos.

2. Palta con porotos blancos o edamame y hojas verdes

Tres tostadas con aguacate y judías blancas en un plato, junto a limones, tazones de perejil, ají y un trozo de pan sobre madera.
La palta con porotos blancos o edamame suma grasas insaturadas, fibra y hojas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walker propone triturar media palta pequeña con entre un cuarto y un tercio de taza de porotos blancos o edamame. Sobre el pan, la mezcla puede completarse con rúcula, tomate y condimentos.

La palta, los frutos secos y el pescado son fuentes de grasas insaturadas que la OMS señala como preferibles a las grasas saturadas.

3. Queso cottage, arándanos y pistachos

Rebanada de pan tostado con queso cottage, moras azules, miel y hojas de menta. Tazón con moras. Trozos de pan y un trapo en encimera de madera.
El queso cottage, los arándanos y los pistachos aportan proteínas, calcio, frutas y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tercera alternativa reúne un tercio de taza de queso cottage, media taza de arándanos y una cucharada de pistachos picados. El lácteo incorpora proteína y calcio; la fruta y frutos secos contribuyen a la variedad.

Según la ficha del calcio de la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud, este mineral es necesario para mantener los huesos y cumplir funciones corporales esenciales.

4. Garbanzos pisados y sardinas

Dos tostadas con sardinas sobre un plato, un recipiente con perejil, una servilleta, un tenedor, un cuchillo y una botella de aceite.
Los garbanzos pisados y las sardinas combinan fibra, proteínas, omega-3 y calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qureshi sugiere usar garbanzos pisados como base y sumar tres o cuatro sardinas en conserva con limón, además de una pequeña cantidad de sal.

El pescado aporta ácidos grasos omega-3 y, cuando se consume con espinas blandas, también calcio. Los Institutos Nacionales de Salud indican que los pescados grasos están entre las principales fuentes alimentarias de vitamina D.

5. Palta, salmón ahumado y salsa picante

Plato con dos tostadas, una de aguacate y salmón troceado, otra de queso crema, aguacate y salmón ahumado. Café, miel, aceitunas, pan, vaso de agua, tenedor.
La palta con salmón ahumado ofrece una alternativa con pescado, grasas insaturadas y un toque picante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esta tostada, la profesional recomienda media palta firme y madura, salmón ahumado en láminas y un toque de salsa picante. La preparación combina pescado, vegetal y pan.

Conviene moderar la sal añadida y los productos con alto contenido de sodio: la OMS aconseja que los adultos no superen los 5 gramos de sal por día.

6. Mantequilla de maní, banana y semillas de cáñamo

Dos tostadas de pan integral con mantequilla de cacahuate, rodajas de plátano, miel y semillas de chía en un plato blanco sobre una mesa de mármol, con una taza y plantas en el fondo.
La mantequilla de maní, la banana y las semillas de cáñamo forman una opción dulce con fibra y proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada de mantequilla de maní, media banana en rodajas y una cucharadita de semillas de cáñamo conforman una opción dulce. Las semillas añaden fibra y proteína, mientras que la fruta suma un ingrediente fresco.

La guía de la OMS recomienda priorizar frutas, verduras, legumbres, frutos secos y granos integrales dentro de una pauta diversa.

7. Queso cottage, puré de calabaza y fruta de estación

Una rebanada de pan, tazones con queso cottage, puré de calabaza, frutos rojos, miel y frascos con especias sobre una mesa de mármol blanco.
El queso cottage, el puré de calabaza y la fruta de estación aportan variedad sin necesidad de agregar azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walker plantea cubrir la tostada con un tercio de taza de queso cottage, dos o tres cucharadas de puré de calabaza, semillas de calabaza y láminas de manzana o pera.

Canela o especias pueden aportar sabor sin necesidad de agregar azúcar. La fruta entera contribuye a alcanzar la recomendación diaria de frutas y verduras.

8. Palta, huevo y tocino de pavo

Plato con tostada de aguacate, huevo frito y jamón, cuenco con frutos rojos, taza de café y servilleta colocados sobre la ropa de cama.
La palta, el huevo y el tocino de pavo reúnen proteínas y fibra en una preparación salada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última idea reúne palta pisada, un huevo, una tira de tocino de pavo, sal en escamas y ají molido. Aporta proteína procedente del huevo y fibra de la palta.

La elección concreta de ingredientes y porciones debe adaptarse a las necesidades de cada persona, incluidas alergias, enfermedades y pautas indicadas por profesionales de salud.

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