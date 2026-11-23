La joven uruguaya, expareja de Juan Manuel Ramírez, dialogó con Moria Casán en su programa de El Trece, La mañana con Moria.

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Una pregunta de Moria Casán sobre su relación pasada con Juan Manuel Ramírez desató las risas de Maite Fachola. La entrenadora uruguaya intentó responder, pero la conductora advirtió enseguida su reacción y quiso saber qué era lo que le causaba tanta gracia.

La escena ocurrió mientras analizaban una de las explicaciones que el joven dio tras su separación de Marta Fort. Fachola primero puso el tema en perspectiva y luego dejó una reflexión sobre el dinero que una persona que trabaja elegiría destinar a una cena: “Por más que sea, que no sea todos los días, así sea los fines de semana, son tres días del fin de semana. Capaz son tres mil dólares en un finde”.

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“Claro”, respondió Casán. Fachola completó: “Para cualquier persona que trabaja y vive de abajo es un montón”.

La conductora coincidió con su invitada y se sorprendió por el dinero que implicaría sostener ese ritmo. “No, es muy, muy fuerte”, señaló. Fachola volvió a reírse y, ante la insistencia de Moria por conocer el motivo de esa reacción, explicó: “Me río porque me da mucha gracia”.

La joven uruguaya, que fue pareja de Ramírez tiempo atrás, se dedica al mundo del fitness

Maite Fachola explicó por qué no gastaría USD 1000 en una cena

La conductora le preguntó de manera directa si durante su noviazgo con Ramírez habían llegado a gastar USD 500 en una cena o si, por el contrario, elegían opciones más sencillas. Fachola evitó responder con una comparación terminante sobre sus consumos como pareja, aunque aclaró que no le resultaba habitual pensar en gastos de esa magnitud.

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“Es que no se me ocurre. A mí no se me ocurre porque primero que acá en Uruguay no hay muchos lugares donde una cena te salga mil dólares”, afirmó. Luego amplió su postura sobre la posibilidad de destinar esa suma a una comida: “Si hubiera, capaz que prefiero gastarme esos mil dólares en otra cosa. No me los gastaría en un pedazo de carne”.

Casán le repreguntó si aquella respuesta implicaba que Ramírez había sido austero con ella. Fachola lo negó. “No, no”, respondió antes de explicar cómo funcionaba la economía cotidiana de la pareja que mantuvieron durante cerca de dos años.

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“Nosotros éramos un equipo. Yo tengo mi negocio, tengo mi gimnasio, entreno a un montón de mujeres, me va superbien, por suerte. Y él también tiene lo suyo”, sostuvo. Además, dejó en claro que él también tenía gestos con ella: “Como cualquier pareja, me invitaba, normal”.

La aclaración es relevante porque su risa no se presentó como una crítica a la conducta económica de su exnovio dentro de esa relación. Su reacción estuvo enfocada en el monto atribuido a las salidas con Fort y en las prioridades que ella tendría frente a una suma de USD 1000.

Fachola es popular en las redes, donde muestra su trabajo

Las cenas fueron uno de los argumentos de Juan Manuel Ramírez tras la ruptura

Las declaraciones de Fachola ocurrieron después de que Ramírez hablara sobre el final de su relación con Fort. En audios enviados al programa Intrusos, sostuvo que no se sentía inseguro por el dinero, sino “desenfocado” por una dinámica que, según dijo, no podía sostener.

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“El problema no es que me sienta inseguro económicamente. Es que yo me siento desenfocado”, planteó el joven uruguayo. A continuación, describió cómo eran sus visitas cuando viajaba para ver a la influencer: “A ella le encanta si yo voy de jueves a domingo, salir todos los días a comer. Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos. Y los lugares lindos salen de USD 500 a USD 1000 por comida”.

Ramírez señaló que no cuestionaba que Fort disfrutara de ese nivel de vida, pero explicó que su situación era diferente. “Yo no tengo la vida resuelta como ella. No la juzgo, es un plus que ella nació así y está bien, lo tiene que disfrutar”, expresó.

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También relató que los contrastes no se limitaban al presupuesto destinado a las comidas. Aseguró que le costaba adaptarse a las salidas nocturnas, al consumo de alcohol y a la falta de descanso porque mantiene una rutina centrada en el deporte. “Yo soy una persona superdeportista; yo no tomo alcohol. No salgo de joda, no me drogo, no hago nada”, enumeró.

Según su relato, esa diferencia de hábitos lo afectaba cuando viajaba durante varios días. “Llegó un momento que no lo podía sostener más, es la realidad”, concluyó sobre la relación con Marta Fort.

Fachola negó haber sido parte de una infidelidad a Marta Fort

El nombre de Fachola había quedado ligado a la separación de Fort y Ramírez por versiones que la señalaban como una presunta tercera en discordia. Sin embargo, la entrenadora negó públicamente haber tenido una relación con él mientras estaba de novio con la influencer.

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“Yo nunca robé un marido y no estuve con Juan Manuel”, afirmó en una entrevista con Intrusos. También sostuvo: “Yo no soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca salgo con un hombre que tiene novia, y menos mi ex”.

Fachola explicó que la separación con Ramírez se había producido de mutuo acuerdo y describió al joven y a su familia como personas sencillas y trabajadoras. En ese marco, consideró que él pudo haberse encontrado con una exposición y un entorno que le resultaban ajenos durante su vínculo con Fort.

La nueva reacción sobre las cenas se suma así a una serie de intervenciones públicas en las que Fachola habló de su expareja, rechazó las versiones de infidelidad y marcó distancia con el estilo de consumo que Ramírez describió al referirse a su relación con la heredera de la familia Fort.

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