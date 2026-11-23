Oliver Bearman sigue sin contrato en la F1 de cara al 2027 (REUTERS/Daniel Cole)

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Cuando restan sólo dos Grandes Premios para el final de la temporada, Oliver Bearman sigue siendo el único piloto de la parrilla de la Fórmula 1 sin contrato para 2027 porque Haas y su entorno no han alcanzado un acuerdo salarial, pese a que Ferrari ya activó la opción para mantenerlo dentro de su programa de pilotos.

La continuidad del joven de 21 años en el equipo estadounidense se esperaba desde el último verano europeo, justo cuando se programa el clásico parate de la F1 por la época del año, pero la negociación se extendió hasta las últimas dos fechas del año.

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La demora contrasta con la confirmación de Rafael Camara como futuro compañero de Bearman. El brasileño terminará la temporada 2026 con Haas en reemplazo de Esteban Ocon antes de debutar como piloto titular en 2027, en una dupla que, salvo una ruptura inesperada, reunirá a dos de los pilotos más jóvenes y con mayor proyección que presenta la categoría.

Según el análisis del sitio especializado Motorsport, la discusión no se relaciona con la permanencia de Bearman en Ferrari ni con sus opciones de llegar al equipo oficial, sino con la remuneración ofrecida por Haas. El piloto y sus representantes consideran que la cifra no está a la altura de sus expectativas.

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En este contexto expectante, Ferrari ya ejerció la cláusula que le permite conservar a Bearman en su estructura. La escudería de Maranello invierte en el piloto desde que ingresó a la Academia de Pilotos en 2021, por lo que dejarlo partir libre implicaría perder los recursos destinados a su desarrollo. Los reportes indican que el británico podría abandonar la Scudería a finales del próximo año si no recibe una convocatoria para el equipo oficial. Sin embargo, esa eventualidad no impide su renovación con Haas ni exige cerrar su vínculo actual con la escudería italiana.

El experimentado periodista Marc Limacher, que recorre el paddock hace años, indicó que la diferencia estaría en que Bearman busca firmar un contrato por unos seis millones de euros, mientras que Haas quiere pagar 4.000.000 como tope.

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Bearman acabó en el puesto 13 en el GP de Las Vegas (REUTERS/Jeenah Moon)

La situación de Lewis Hamilton, que atraviesa el tramo final de su carrera, sumado a las internas que atraviesa la estructura de Maranello por la rivalidad en pista con Charles Leclerc que quedaron evidenciadas tanto en la carrera en México como en la reciente en Las Vegas, mantiene abiertas las alternativas de Ferrari para el futuro. Todavía, la Scudería no descartó sus opciones a largo plazo, aunque las conversaciones inmediatas involucran exclusivamente a Haas y al entorno de Bearman.

Hay que remarcar que la falta de un desenlace sobre su contrato ya provocó frustración en el británico durante la previa del GP de Las Vegas. “No hay nada nuevo que decir. Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca”, aclaró Bearman.

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El corredor considera que su rendimiento durante el año lo ubicó como uno de los referentes del equipo. Aun así, descartó por completo una transferencia a otra escudería cuando fue consultado sobre esa posibilidad: “No, cero posibilidades”.

Bearman sostuvo que su mirada para la próxima temporada continúa ligada a Haas. “Mi objetivo para 2027 está muy claro. Creo que tenemos asuntos pendientes aquí. Luego, mirando más hacia el futuro, no está realmente en mis manos, digámoslo así”, afirmó.

Su ambición, sin embargo, es competir algún día para Ferrari, el equipo que le abrió la puerta de entrada a la Fórmula 1. “Por supuesto que tengo contrato con Ferrari. Ferrari me ha dado esta increíble oportunidad de entrar en la F1 con ellos por primera vez”, señaló.

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El británico suma 23 puntos en la temporada 2026 de la F1 (REUTERS/Daniel Cole)

“Sigo siendo un piloto junior de Ferrari y mi sueño final es correr para Ferrari. En primer lugar, son el equipo más icónico y fueron el primer equipo que creyó en mí cuando era un niño”, agregó Ollie en el Media Day de la Fórmula 1 el pasado jueves en el circuito callejero.

También admitió que es normal que el camino para subirse a una butaca en Ferrari puede presentar dificultades. “Sigue siendo mi sueño máximo, pero no hay duda de que, mirando hacia el futuro, puede haber algunos desafíos allí. No se puede negar, está muy claro. Realmente no tengo mucho que decir en el asunto. Solo tenemos que ver cómo evolucionan las cosas con el tiempo”.

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Los reportes de los medios especializados indican que las partes esperan resolver la negociación antes del último fin de semana de la temporada en Abu Dhabi mediante una concesión económica. “No es una buena sensación estar sentado aquí con dos carreras por delante sin que las cosas estén resueltas. Aunque sé que estamos prácticamente ahí, el hecho es que no lo estamos. No hay excusa para estar aquí sin un contrato firmado, sinceramente”.

Tras terminar en el puesto 13 en Las Vegas, Bearman suma 23 puntos en el Campeonato de Pilotos y ocupa la 13° posición en la tabla con cuatro ingresos entre los 10 mejores en carreras principales y dos incursiones puntuables en pruebas Sprint. Su resultado más destacado en lo que va del año ocurrió en el Gran Premio de China, cita en la que cruzó la línea de meta en el 5° lugar tras avanzar desde el 10° lugar de salida. A esa actuación se sumó un séptimo puesto en Australia y una novena colocación en el circuito callejero de Bakú, rendimientos que le permitieron sostener a la estructura con sede en Estados Unidos en la disputa directa por el sector intermedio del clasificador de constructores.

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