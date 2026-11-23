Los mercados buscan recomponer la confianza tras las profundas bajas acumuladas en noviembre.

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Mientras que este lunes el mercado local no registra negocios debido al feriado, en el exterior una operatoria a pleno pareciera recuperar cierto nivel de confianza tras una semana aciaga en cuanto a las pérdidas.

Los principales índices de Wall Street se disparaban, encabezados por el panel tecnológico Nasdaq, que rebota más de 6%, ya que los inversionistas compraban acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), después de que Nvidia anunció que había reincorporado a Jensen Huang como presidente ejecutivo.

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En cuanto a los activos argentinos que son negociados en el exterior, los ADR y acciones argentinos operados en dólares exhiben ganancias generalizadas. Destaca la suba de 5,7% para Globant, escoltado por Grupo Galicia y Satellogic, con un 5 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:55 horas)

Los bonos soberanos en dólares de Argentina rebotaban en un rango de 2%, un movimiento combinado con la caída de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU -lo que aumentaba su rentabilidad en unos cuatro puntos básicos- redundaba en una amplia baja de 28 puntos en el riesgo país de Argentina, ahora en los 1.037 puntos básicos, luego de tocar un piso intradiario en los 1.015 puntos.

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Las acciones de Nvidia se disparaban más de un 30% tras el giro extraordinario de los acontecimientos.

El regreso de Jensen Huang se conoce tras la creciente presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Huang había dimitido a raíz de reportes sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una acusación relacionada con una presunta espía china.

El gigante de la IA es considerado por muchos como una piedra angular del sector de la inteligencia artificial, y su fuerte repunte contribuyó a mejorar la confianza en todo el sector tras semanas de fuertes caídas.

“En general, aporta mucha confianza en el sentido de que, al menos por ahora, las cosas van a ir bien, que la empresa va a estar bien. Simplemente hace que todo el mundo se sienta un poco más seguro de que ha vuelto la persona adecuada”, dijo a Reuters Andre Bakhos, socio gerente de Ingenium Analytics.

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A pesar de la importante caída de los precios del petróleo, próxima al 3%, también las acciones argentinas del sector estaban operadas con alzas. YPF asciende un 2,5%, en los USD 33,09 por ADR, a la vez que Vista Energy progresa un 1,5 por ciento.

Los contratos del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero descontaban este lunes un 3,3%, a USD 89,46, su precio más bajo en tres meses.

Para los analistas, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue respaldando los precios. El domingo, el movimiento hutí, alineado con Irán, afirmó haber atacado una refinería petrolera de Arabia Saudita, mientras que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó de múltiples ataques contra buques en el golfo Pérsico y cerca del Estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

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Como principal fundamento, el precio internacional del petróleo encadenó tres semanas consecutivas en baja principalmente por un exceso de oferta proyectado, una demanda global más débil y señales de menor tensión o normalización logística en Medio Oriente, luego de meses con el Brent por encima de los USD 100 por el conflicto con Irán y el cierre de Ormuz.

El foco de los negocios se mantenía en la impactante novedad de que la tecnológica Nvidia anunció este lunes su decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

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La medida fue rápidamente celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “La Junta Directiva de Nvidia tomó la decisión correcta y adecuada de restituir a Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.