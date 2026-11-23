Juan Alberto Mateyko besa la frente de su hija Rosa Mateyko mientras Naanim Timoyko sostiene a la recién nacida en brazos.

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En declaraciones a Teleshow, Juan Alberto Mateyko amplió la descripción de su hija y se refirió a su personalidad, sus vínculos y su presente laboral. “Es bella por fuera y por dentro, es inteligente, es muy sensible, es muy solidaria, es muy creativa, es el sol de mi vida”, contó su papá desde Córdoba.

También puso el foco en la relación que Rosa conserva amistades de distintas etapas de su vida. Según relató, un grupo de amigas le preparó una sorpresa: ella creyó que haría una escapada cercana a Uruguay, pero el destino final fue Brasil. “Son amigas del colegio primario, secundario, universidad. O sea que mantiene la raíz de la amistad”, señaló Mateyko.

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El animador remarcó además que su hija se involucra de lleno en cada proyecto. “Es muy, muy apasionada con lo que hace. Está en todas y en todos los detalles”, sostuvo. En esa misma línea, destacó su cercanía con su madre, su padre y su hermano Juan Bautista.

Juan Alberto Mateyko besa la frente de su hija Rosa Mateyko mientras Naanim Timoyko sostiene a la recién nacida en brazos.

Rosa trabaja desde su casa para una compañía cuya sede está en Nashville, Estados Unidos, dentro del área de marketing digital. Mateyko contó que su paso por la academia formó parte de ese recorrido: cursó un máster en Barcelona, donde fue distinguida, y luego se incorporó a la empresa en la que continúa su carrera profesional.

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El conductor también se refirió a la vida personal de su hija y dijo que está comprometida con Santiago Solari. “Está muy enamorada”, expresó. Según indicó, la pareja tenía previsto casarse el 27 de febrero.

“Momentos inolvidables. El día que naciste @rosamateyko. Fue algo que no tenía explicación. Con tu mami @ntimoyko vivíamos algo maravilloso llamado felicidad”, escribió Mateyko en una publicación destinada a su hija. El texto estuvo acompañado por imágenes de archivo de aquella etapa familiar.

El mensaje se difundió con motivo de un nuevo cumpleaños de Rosa. La publicación volvió a poner en primer plano el vínculo entre ellos, ya que el conductor suele evitar la exposición mediática. En lugar de referirse a la fecha con una felicitación convencional, Mateyko eligió reconstruir lo que sintió al convertirse en padre.

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El conductor situó el recuerdo en el día del nacimiento de su hija y definió aquel período junto a Naanim Timoyko a partir de una palabra que destacó con mayúsculas: “FELICIDAD”.

Su mensaje se centró en el recuerdo íntimo de una familia que atravesaba los primeros días de la niña. La mención directa a Timoyko también enlazó el saludo con la historia que ambos compartieron antes de su separación.

Mateyko ha publicado antes sobre sus hijos. Rosa y Juan Bautista, ambos fruto de su relación con Timoyko, mantienen un perfil bajo, aunque aparecen de forma ocasional en las redes sociales de su padre.

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Con una extensa carrera en la radio y la televisión de Córdoba y del país, Mateyko suele alternar publicaciones vinculadas con su actividad profesional y mensajes personales. Las fechas de cumpleaños y los reencuentros con sus hijos son las ocasiones en las que muestra aspectos de su vida privada.

En esta oportunidad, eligió una foto de archivo y una frase breve. La dedicatoria no avanzó sobre otros planes para el cumpleaños de Rosa, pero dejó el recuerdo de un día que, para él, permanece asociado a una felicidad que describió como difícil de explicar.

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