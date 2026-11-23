En las zonas rurales, el 84.9% de los hogares necesita mejoras en su vivienda y el 13.7% requiere directamente una casa distinta, por vivir en condiciones de hacinamiento o precariedad severa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Apenas el 1.4% de los hogares rurales de El Salvador no presenta ninguna carencia habitacional, frente al 48.8% de los hogares urbanos que sí están libres de deficiencias. La brecha surge de un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) basado en el Censo de Población y Vivienda 2024.

La desigualdad territorial es uno de los hallazgos centrales del informe El déficit habitacional en El Salvador. En las zonas rurales, el 84.9% de los hogares necesita mejoras en su vivienda y el 13.7% requiere directamente una casa distinta, por vivir en condiciones de hacinamiento o precariedad severa.

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Por qué las zonas rurales concentran la mayor precariedad de vivienda

La respuesta está en la acumulación de carencias. Los hogares rurales con déficit presentan en promedio cuatro deficiencias simultáneas —agua, saneamiento, electricidad y materiales—, frente a tres en zonas semidensas y solo dos en las ciudades, según el BCR.

En el campo, el 93.8% de los hogares desecha de forma inadecuada sus aguas residuales y el 79.6% tiene un servicio de agua deficiente. El 69,7% elimina la basura de manera inadecuada y el 58.8% tiene un servicio sanitario insuficiente.

En las localidades y zonas semidensas, el panorama mejora de forma parcial: el 74.7% de los hogares tiene déficit cualitativo y el 11.9% necesita otra vivienda, mientras que el 13.5% no registra carencias. En las ciudades, el déficit cualitativo baja al 43% y el cuantitativo al 8.2%.

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Apenas el 1.4% de los hogares rurales de El Salvador no presenta ninguna carencia habitacional, frente al 48.8% de los hogares urbanos que sí están libres de deficiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morazán y La Unión encabezan los dos tipos de déficit

El déficit cuantitativo —hogares que necesitan una vivienda nueva— se concentra en el oriente y occidente del país. Morazán lidera con el 17.3% de sus hogares en esa condición, seguido de Usulután con 15.2%, Sonsonate con 14.2% y Ahuachapán con 14.1%.

A nivel de distritos, Torola, en Morazán, llega al 34.5%, la proporción más alta del país. Le siguen Yayantique, en La Unión, con 30.4%, y Nuevo Edén de San Juan, en San Miguel, con 30.3%.

El déficit cualitativo, en cambio, golpea con más fuerza a la región central y paracentral. La Unión encabeza la lista con el 84% de sus hogares en esa condición, seguido de Cuscatlán con 83.2% y Cabañas y Chalatenango, ambos con 82%.

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Entre los distritos, Comalapa, en Chalatenango, alcanza el 94.5% de hogares con déficit cualitativo, la cifra más alta registrada en todo el país. Le siguen Dulce Nombre de María y Las Vueltas, ambos también en Chalatenango, por encima del 93%.

Un grupo de niños juega descalzo junto a una cancha improvisada entre casas de madera en un asentamiento informal, mientras una mujer trabaja en una pequeña huerta. La imagen muestra el contraste entre la precariedad de la vida en la periferia y la modernidad de los edificios de la ciudad al fondo, resaltando temas de desigualdad social y resiliencia comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste aparece en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde se concentran los mejores resultados relativos. San Salvador es el departamento con mayor proporción de hogares sin ninguna deficiencia habitacional, con el 44,3%, según El Diario de Hoy, diario salvadoreño.

Pese a sus mejores condiciones promedio, el AMSS concentra cerca de un tercio de los 689 hogares del país que el Censo identificó sin ninguna vivienda.

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El déficit cuantitativo —hogares que necesitan una vivienda nueva— se concentra en el oriente y occidente del país(Worldpackers)

Un municipio costero escapa al patrón de su departamento

La Libertad aparece entre los departamentos con mejores condiciones relativas de vivienda. Sin embargo, el estudio detectó una excepción dentro de su propio territorio.

Los distritos costeros de Chiltiupán, Jicalapa y Teotepeque registran niveles altos de déficit cuantitativo, además de carencias en electricidad, pisos y materiales de paredes, un comportamiento que contradice el promedio departamental.

Frente a este mapa de desigualdades, el BCR plantea dos caminos de intervención. Uno es concentrar recursos en zonas urbanas populares y semidensas, donde la cantidad absoluta de hogares con carencias es mayor. El otro es priorizar las zonas rurales, donde el porcentaje de hogares afectados es más alto y las deficiencias se acumulan con mayor intensidad.

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La respuesta oficial ya tiene un primer movimiento concreto. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó a la Asamblea Legislativa que el gobierno negocia con constructoras privadas la inclusión de viviendas desde USD 40.000 en nuevos proyectos urbanísticos, entre ellos uno de gran escala en la zona de Huizúcar, de acuerdo con La Prensa Gráfica, diario salvadoreño.

Esa política, sin embargo, apunta sobre todo al déficit cuantitativo urbano. El estudio del BCR insiste en que la precariedad rural, la de mayor magnitud proporcional en el país, requiere programas distintos: inversión en agua, saneamiento, electrificación y mejoramiento de materiales, antes que construcción de vivienda nueva.

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