La conductora habló de la salud de su esposo tras recibir el alta por la cirugía cerebral y agradeció en las redes

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Mariano Chihade recibió el alta médica este domingo y regresó a su casa para continuar con la recuperación. El productor y esposo de Mariana Fabbiani había sido sometido a una intervención quirúrgica el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni, después de varios días de estudios y seguimiento médico. Tras la preocupación que generó su estado de salud en el entorno del espectáculo, la conductora de DDM utilizó sus redes sociales para compartir la noticia y agradecer las muestras de cariño que recibió durante la internación.

“¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, escribió Fabbiani en sus historias de Instagram. “Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil”, expresó.

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“Empezando por su director, el Dr. Hernán Cohen Arazi, hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo”, continuó la conductora. Después, destacó el trabajo del equipo médico que participó de la intervención quirúrgica. “GRACIAS especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos”, escribió.

Las emotivas palabras de Mariana Fabbiani por el alta médica de su esposo, Mariano Chihade (Instagram)

“También al Dr. Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto”, agregó. “Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco”, escribió Fabbiani en el cierre de su publicación. “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, concluyó Mariana con palabras de optimismo.

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La frase acompañó la confirmación del alta médica y marcó el inicio de esta nueva etapa para Chihade, quien continuará con su recuperación en su domicilio. La novedad fue comunicada el domingo mediante un documento oficial del Instituto Fleni. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, señaló el escrito.

La conductora agradeció profundamente el acompañamiento médico durante la estadía de su marido (Instagram)

El comunicado llevaba la firma del doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni. El documento fue breve y se limitó a informar que Chihade había recibido el alta después del procedimiento. Luego de confirmar su salida del centro médico, el escrito agregó: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

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El alta representó un nuevo paso en la evolución del fundador de Mandarina Contenidos. Su estado de salud había generado preocupación durante la última semana, aunque hasta el momento ni la familia ni la institución brindaron detalles sobre el procedimiento específico realizado. Tampoco se difundieron precisiones sobre el diagnóstico que motivó la operación.

Mariana Fabbiani agradeció a toda la gente que rezó por la salud de su marido, Mariano Chihade (Instagram)

Chihade había ingresado al centro médico para realizarse estudios programados. Una resonancia magnética cerebral había detectado una imagen nodular y, a partir de ese hallazgo, los profesionales avanzaron con nuevas evaluaciones antes de definir la intervención. En el parte que se conoció previamente, la institución había indicado que el productor se encontraba “clínicamente estable” y acompañado por su familia.

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El 18 de noviembre, los médicos realizaron la intervención quirúrgica. Más tarde, el parte oficial informó que el procedimiento se había desarrollado “sin complicaciones” y que el paciente permanecía en recuperación. También se indicó que presentaba una evolución favorable después de la cirugía. En los días posteriores, desde el entorno de Chihade comunicaron que su estado respondía a lo esperado por los profesionales. La información llevó tranquilidad mientras continuaba internado en el Instituto Fleni. Finalmente, este domingo recibió el alta y pudo regresar a su casa junto a su familia.

El comunicado oficial del Instituto Fleni informa que Mariano Chihade fue dado de alta

La publicación de Mariana Fabbiani llegó en ese contexto, después de una semana marcada por la preocupación y la espera de nuevas noticias. La conductora eligió agradecer a los médicos, al personal de la institución y a quienes estuvieron cerca de ellos durante el duro momento. También confirmó que Mariano comienza ahora el proceso de recuperación en su domicilio, con el acompañamiento de su familia y de las personas que expresaron su apoyo durante los últimos días.

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