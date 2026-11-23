El último enfrentamiento armado dejó tres presuntos miembros de la estructura criminal muertos y tres prófugos.

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La búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, continúa en las montañas del departamento de Yoro, luego de un operativo en el que las fuerzas especiales abatieron a tres hombres que, según las autoridades, formaban parte del equipo de seguridad del presunto cabecilla del Cártel del Diablo.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que los equipos policiales permanecen desplegados en distintos sectores de la zona montañosa con el propósito de ubicar al supuesto líder de esta estructura criminal y a otros integrantes que lograron escapar durante el enfrentamiento.

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Durante una supervisión de las operaciones, en la que estuvo acompañado por el director general de la Policía Nacional y otras autoridades de Seguridad, Velásquez aseguró que la búsqueda no se ha detenido y que las unidades especializadas mantienen el rastreo de los movimientos del sospechoso.

“Estamos tras de él, de sus pasos”, expresó el ministro al referirse a las acciones que se desarrollan en el territorio, donde las fuerzas del orden intentan cerrar los espacios de movilidad de la organización.

Velásquez sostuvo que alias “El Diablo” permanece escondido en algún punto de las montañas y que las autoridades esperan conseguir su captura en el corto plazo.

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De acuerdo con el balance presentado por Seguridad, el enfrentamiento más reciente dejó tres hombres muertos, mientras que otros tres lograron escapar y continúan siendo buscados. Entre estos últimos podría encontrarse Ferrera Rodas, quien es considerado por las autoridades como el principal objetivo de las operaciones.

El despliegue forma parte de una ofensiva que busca desarticular la estructura criminal, identificar a sus colaboradores y reunir pruebas que permitan establecer su participación en distintos hechos violentos registrados en el departamento.

Más de 500 agentes en operación

Velásquez detalló que las personas abatidas durante el enfrentamiento supuestamente integraban el círculo de protección de Ferrera Rodas y que, además de cumplir funciones de seguridad, eran señaladas como sicarios vinculados con asesinatos selectivos.

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Un nuevo supuesto video atribuido al presunto cabecilla comenzó a circular con exigencias dirigidas a las autoridades hondureñas. En la grabación, el supuesto líder criminal exige que su madre y hermana sean liberadas de prisión. (Foto: Cortesía)

Las autoridades investigan si esos hombres tuvieron participación directa en la masacre de 12 personas ocurrida en el departamento de Yoro, un hecho que forma parte de las principales líneas de investigación contra la organización.

La identificación oficial de los cuerpos y la confirmación de sus antecedentes criminales corresponde a las autoridades competentes, entre ellas los médicos forenses, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público.

El ministro también indicó que las operaciones permitieron localizar y decomisar distintos objetos que, según las investigaciones, podrían estar relacionados con las actividades de la organización.

También se encontraron dispositivos de conectividad que funcionaban mediante paneles solares, un equipo que habría permitido mantener comunicación desde sectores alejados de las comunidades sin depender de las instalaciones eléctricas convencionales.

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Otro de los objetos decomisados fue una pequeña estatuilla de la Santa Muerte, elemento que Velásquez relacionó con prácticas adoptadas por algunos grupos de sicarios en México y otros países.

Las fuerzas especiales buscan a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas en las montañas del departamento de Yoro.

Red de colaboradores

Las autoridades consideran que la organización no estaría conformada únicamente por quienes participan directamente en los ataques armados, sino que contaría con una red de colaboradores que facilitarían sus actividades en diferentes comunidades.

Según Velásquez, algunas personas habrían mantenido vínculos con la estructura por medio de negocios, asociaciones ilícitas, actividades relacionadas con la venta de drogas o incluso por temor a las represalias que podrían sufrir si se negaban a colaborar.

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Esa línea de investigación busca determinar cómo funciona la red de apoyo del grupo, quiénes facilitan sus movimientos y qué personas podrían estar involucradas en las actividades atribuidas a sus integrantes.