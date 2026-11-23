Durante una emisión del programa,, Lizy Tagliani relató el episodio en que casi conoce a su padre biológico (MasterChef Celebrity -Telefe)

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Con el paso de los años, Lizy Tagliani logró abrir distintos capítulos de su vida personal frente al público. La humorista habló de su infancia, de su familia y de las experiencias que marcaron su historia en entrevistas, en las redes sociales y en los programas en los que participa. Durante la última gala de MasterChef Celebrity (Telefe), volvió a emocionarse al recordar un episodio particularmente sensible: el único viaje que hizo de niña para conocer a su padre biológico.

La emisión comenzó con un clima cargado de emoción. Los participantes recibieron mensajes especiales de sus maestras, quienes les dedicaron unas palabras que despertaron recuerdos de distintas etapas de sus vidas. En medio de ese recorrido por la memoria, Lizy mostró una fotografía que conservaba como registro de un momento muy importante de su infancia. “Miren esta foto, es la única vez que mi mamá me llevó al Chaco para que conociera a mi padre biológico”, contó en su entrevista individual.

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“Según cuentan mis tías, él llegó, se puso a llorar y se fue. No me pudo conocer”, relató emocionada. La humorista reconstruyó la escena a partir de lo que le contaron sus familiares y explicó que su padre biológico finalmente no llegó a verla.

La foto de la humorista en su niñez que suscitó el recuerdo de su padre biológico (Captura de video)

Más adelante, Tagliani también recordó otro episodio relacionado con su infancia y con la construcción de su identidad. “En el colegio me hicieron actuar de escocesa y me permitieron ponerme una pollera”, contó. “Ese día yo ya sabía quién quería ser. Nunca más volví a ser el Luisito que todos esperaban y empezó a nacer Lizy”, contó entre lágrimas.

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Wanda Nara acompañó sus palabras con una frase de apoyo. “Qué lindo mensaje das. Hay que ser quien uno quiere ser”, le dijo. El comentario llegó después de que Lizy relatara el recuerdo de la pollera y de la actuación de escocesa, en uno de los momentos más emotivos de la gala.

No es la primera vez que Tagliani habla a corazón abierto durante su participación en el certamen. En octubre pasado, se había quebrado al recordar otro episodio de su infancia, esta vez relacionado con la comida y con la vergüenza que sentía en la escuela por los sándwiches que llevaba. La preparación había sido bautizada “Parigay” por la propia humorista y recibió una de las mejores valoraciones de aquella noche. Se trataba de un sándwich de carne con mayonesa casera, vegetales, aceitunas y papas fritas, acompañado por un aderezo que Lizy definió como una novedad dentro de su cocina.

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Lizy Tagliani se emocionó en MasterChef Celebrity tras recibir los elogios del jurado por su sándwich (Video MasterChef Celebrity, Telefe)

“Nunca había hecho una mayonesa y me encantó”, contó en ese momento al explicar cómo había trabajado la preparación. La participante también explicó que había intentado distribuir los ingredientes de manera pareja para que cada bocado tuviera todos los sabores de la preparación. “Traté de que todo el sándwich tuviera todos los ingredientes para que, pensando en Germán, por ejemplo, cuando mordiera estuvieran todos los ingredientes”, detalló, en referencia a la exigencia habitual del chef Germán Martitegui.

“Cuando era chiquita me daba vergüenza ir al colegio con el sándwich porque tenía de todo: por ahí fideos, lo que sobraba, y se usaba de jamón y queso”, relató. La conductora explicó que, durante su infancia, ocultaba el contenido de esas preparaciones improvisadas para que sus compañeros no vieran los ingredientes que llevaba. “Ahora quería que se viera todo, porque en esa época lo tapaba porque me daba vergüenza”, explicó. Con esa frase, Lizy vinculó directamente su historia personal con la manera en que decidió presentar el sándwich ante el jurado. La comida que antes escondía quedó expuesta en el plato que llevó al programa, con los ingredientes distribuidos para que pudieran reconocerse en cada bocado.

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