El arroz con azafrán es una preparación de granos cocidos en caldo, junto con cebolla, ajo y manteca. El condimento aporta el característico color dorado y un aroma suave, sin necesidad de agregar muchos ingredientes.
En la cocina argentina, se sirve como guarnición para carnes, pollo, pescados y verduras. También puede convertirse en un plato principal liviano, porque se prepara en una sola cacerola y está listo en aproximadamente 30 minutos.
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Receta de arroz con azafrán
Se trata de un arroz suelto y sabroso, cocido en caldo con azafrán, cebolla, ajo y manteca. La preparación se realiza en una sola cacerola y queda lista en aproximadamente 30 minutos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 300 gr de arroz largo fino.
- 1 cebolla chica.
- 1 diente de ajo.
- 2 cucharadas de aceite.
- 20 gr de manteca.
- 700 cc de caldo de verduras o de pollo caliente.
- 1 cápsula de azafrán o 0,5 gr de hebras de azafrán.
- 1 cucharadita de pimentón dulce, opcional.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado, opcional.
Cómo hacer arroz con azafrán, paso a paso
- Pelar y picar la cebolla y el ajo en trozos pequeños. Calentar el aceite y la manteca en una cacerola a fuego medio.
- Rehogar la cebolla durante 3 minutos, hasta que quede transparente. Agregar el ajo y cocinar durante 30 segundos, sin dejar que se queme.
- Incorporar el arroz y mezclar durante 1 minuto para que los granos se impregnen con la materia grasa. No dorar demasiado el arroz, porque puede perder suavidad.
- Disolver el azafrán en 2 cucharadas del caldo caliente. Agregarlo a la cacerola junto con el resto del caldo y el pimentón, si se utiliza.
- Condimentar con sal y pimienta. Mezclar una sola vez, llevar a hervor y luego bajar el fuego al mínimo.
- Tapar la cacerola y cocinar durante 15 a 18 minutos, hasta que el arroz absorba el líquido. No revolver durante la cocción, para conservar los granos más sueltos.
- Apagar el fuego y dejar reposar el arroz tapado durante 5 minutos. Separar los granos con un tenedor y terminar con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 3 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 315 kcal.
- Grasas: aproximadamente 9 gr.
- Carbohidratos: aproximadamente 51 gr.
- Proteínas: aproximadamente 6 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El arroz con azafrán se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 3 días. Para recalentarlo, agregar 1 o 2 cucharadas de agua o caldo y calentarlo en sartén o microondas hasta que recupere humedad.
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También se puede guardar en el freezer durante aproximadamente 1 mes. Conviene dividirlo en porciones y descongelarlo dentro de la heladera antes de recalentarlo.
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