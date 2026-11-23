El documental se estrenará el próximo viernes (Reuters)

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A menos de dos semanas de la pelea más esperada del año entre Anthony Joshua y Tyson Fury, el Gitano sorprendió a más de uno con sus recientes declaraciones, en las que contó que recibió un diagnóstico de esquizofrenia, además de depresión, ansiedad y trastorno bipolar, después de atravesar una crisis de salud mental que incluyó delirios paranoides, consumo de alcohol y drogas, y un severo episodio que lo llevó al hospital.

El boxeador abordó esos episodios en el documental Tyson Fury, donde repasa el período posterior a su victoria ante Wladimir Klitschko en 2015. El triunfo que le permitió conquistar el título mundial de los pesos pesados no terminó con sus conflictos personales. Fury explicó que, tras alcanzar la meta que se había fijado durante años, perdió el sentido de propósito.

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“Preferiría ganar y morir al día siguiente antes que perder y seguir viviendo”, afirmó al recordar la preparación para el combate contra Klitschko. Luego de aquella pelea, relató, comenzó una etapa de autodestrucción. “Tenía el mundo en mis manos y lo eché todo a perder”, dijo. También se definió de este modo: “Soy un desastre gordo, adicto al alcohol y a las drogas. Perdí todo lo que me importaba”.

Paris Fury, esposa del boxeador, sostuvo en el especial de 90 minutos que identificó diferencias en su conducta desde los primeros años de la relación. “Estaba muy asustada. Cuando salíamos, noté diferencias en su patrón cerebral en comparación con otras personas”, recordó. “No tenía una personalidad uniforme, de un solo nivel. Tenía altibajos, siempre era como una persona diferente”, agregó. Según su relato, esas diferencias también influyeron en los inicios del matrimonio. “Eran dos mundos que chocaban por completo”, afirmó sobre la convivencia de dos jóvenes que se casaron y vivieron en una caravana de siete metros.

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Su pareja lo acompañó desde aquel momento (Reuters)

Fury también habló de su vínculo con el peso y la comida. “Odiaba estar gordo. Toda mi vida he tenido problemas de peso. Entreno duro, ¿por qué no estoy en forma como todos esos boxeadores del pasado?”, planteó.

El ex campeón mundial explicó que recurría a la comida frente a la ansiedad: “Soy una persona que come por consuelo. Así que, si las cosas no van bien, o me muero de hambre o como un montón de basura”. Y añadió: “Yo comía compulsivamente por ansiedad. Y que me den un puñetazo en la cara también es una adicción”.

La pareja relató que atravesó una pérdida gestacional mientras el tío y entrenador de Fury, Hughie, permanecía internado en cuidados intensivos. Paris dijo que había intentado mantener en reserva las complicaciones del embarazo para no sumar presión sobre su esposo. “Recibí una llamada de los médicos diciéndome que el bebé había fallecido y que tenía que dar a luz”, recordó. “Hasta ese momento lo había mantenido en secreto porque Tyson ya tenía a su tío en el hospital y no quería añadir más presión”.

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Poco después murió Hughie, tras lo que Paris definió como “11 semanas de lucha”. Fury dijo que respondió al duelo con silencio y contención. “Soy yo quien tiene que ser fuerte, soy yo quien tiene que fingir que todo está bien”, sostuvo. “Proteger y proveer, eso es lo que los hombres deberían hacer”.

Paris afirmó que ambos quedaron afectados por lo ocurrido. “No podía hablar de lo que ocurrió entre el bebé y yo”, expresó. “Los dos estábamos destrozados. El dolor que sientes es inmenso y no puedes imaginar que vaya a desaparecer”.

Tyson Fury se enfrentará a Joshua en una de las peleas más esperadas del año (Reuters)

La situación llegó a un punto crítico cuando Fury ingresó en un hospital en 2016 porque creía que sufría un infarto. Los médicos determinaron que atravesaba un ataque de ansiedad y que se encontraba al borde de una crisis nerviosa, según el relato incluido en el documental. Paris recordó que lo encontró conectado a cables y con miedo. “Tyson me mira, está en una cama y tiene cables en el corazón, y está muy asustado”, dijo. Luego reprodujo lo que él le manifestó: “París, sácame de aquí, están intentando matarme. Los Illuminati están todos involucrados, no pueden silenciarme, así que van a deshacerse de mí”.

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“Estaba tan asustada, asustada por él. Podía ver que se había ido, que había apagado el interruptor”, afirmó. Fury contó que creía que la radio le transmitía amenazas contra él y su familia. “La radio empieza a hablar, a tener una conversación conmigo”, relató. “Dice: ‘Nadie es intocable, podemos atraparte en cualquier momento, si no te portas bien mataremos a tu padre’”.

“Las palabras no pueden explicar la oscuridad en la que me encontraba”, aseguró. “Pensé que acabaría en una habitación acolchada con la puerta cerrada y eso me aterrorizó. La ansiedad me paralizaba, no podía superarla”. El boxeador dijo que acudió a un psiquiatra después de esa crisis. “Me hizo muchísimas preguntas. Cumplía con todos los criterios. Depresión, ansiedad, trastorno bipolar”, recordó.

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Paris señaló que los médicos le explicaron que Fury tenía “una forma leve de esquizofrenia”. “Ni siquiera entonces lo entendí”, dijo. “Pregunté: ‘¿Qué es el trastorno bipolar?’. Cuando alguien me lo explicó, pensé: ‘Vaya, es exactamente él’”. Fury sostuvo que las señales se habían presentado desde su niñez. “No era algo nuevo. Tuve dificultades toda mi vida”, afirmó. “Recuerdo haber sentido ansiedad aunque no iba a pasar nada malo. Tenía cinco o seis años”.

Su padre, John Fury, admitió en el documental que no supo interpretar esos síntomas. “No quería ver a un chico deprimido. Si lo veía, no le prestaba atención”, dijo. “Ahora entiendo que es una enfermedad terrible. Yo mismo la padezco”.

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El boxeador vinculó esa dificultad para exteriorizar las emociones con el ambiente familiar en el que creció. “En mi familia, durante mi infancia, el ambiente no era bueno. Había discusiones, gritos, se rompían cosas”, contó.

En la actualidad, Fury señaló que el entrenamiento, las metas de corto plazo y su entorno familiar forman parte de su cuidado cotidiano. “Si miras mi vida, hay muchos logros, muchas cosas buenas, mucho éxito”, afirmó. “Pero lo más exitoso que tengo en mi vida es mi familia, mis hijos y mi esposa”. Finalmente, explicó qué busca transmitirles a sus hijos: “Intento decirles que hablemos de todo, que hoy mismo solucionaremos el problema”.

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