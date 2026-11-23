Una simulación analizó la supervivencia de moléculas orgánicas transportadas por cometas durante su ingreso a la Tierra primitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante cientos de millones de años, la Tierra recibió impactos de cuerpos procedentes del espacio. Entre ellos había cometas cargados de compuestos de carbono y nitrógeno, dos elementos asociados con la química de la vida. Sin embargo, una nueva investigación plantea que los cometas difícilmente pudieron entregar moléculas prebióticas intactas a la superficie terrestre en cantidades suficientes como para favorecer ese proceso.

El trabajo, elaborado por investigadores de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista Scientific Reports, analizó qué habría ocurrido con una molécula clave, el cianuro de hidrógeno (HCN), cuando un cometa ingresaba en la atmósfera de la Tierra primitiva. Las simulaciones indican que la mayor parte de ese material se habría destruido antes o durante el impacto.

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La hipótesis de que los cometas aportaron ingredientes para la vida lleva más de un siglo en debate. Estos objetos contienen hielo, polvo y moléculas orgánicas, compuestos basados en carbono que pueden intervenir en reacciones químicas previas a la aparición de organismos vivos. Pero transportar esas sustancias por el espacio no garantiza que lleguen a un planeta en condiciones de participar en esas reacciones.

La atmósfera terrestre habría destruido gran parte de las moléculas de los cometas

Los cometas contienen hielo, polvo y compuestos de carbono y nitrógeno, elementos vinculados con la química de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por el astrofísico Richard Anslow estudió la posibilidad de que los cometas hubieran dejado HCN en la Tierra durante los primeros 500 millones de años de historia del planeta. Esta molécula es relevante para la química prebiótica porque puede participar en procesos que producen componentes asociados con aminoácidos, azúcares, lípidos y bases nitrogenadas.

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El HCN es una sustancia que puede aportar energía y átomos para formar compuestos más complejos. Funciona como una materia prima posible para algunas reacciones relacionadas con el origen de la vida.

El problema, según las simulaciones, aparece en el último tramo del viaje. Los cometas ingresan a gran velocidad y con trayectorias que suelen atravesar la atmósfera de forma abrupta. Los más pequeños se fragmentarían o explotarían antes de tocar el suelo. Los de mayor tamaño alcanzarían la superficie, pero el calor y la energía liberados por el choque destruirían gran parte de las moléculas orgánicas frágiles.

“Es una idea romántica, pero nuestros resultados sugieren que es sumamente improbable”, afirmó Anslow sobre la posibilidad de que los cometas hayan sido una fuente estable de los componentes químicos necesarios para la vida.

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El cianuro de hidrógeno es una molécula relevante para procesos químicos previos a la aparición de organismos vivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores no sostienen que ningún compuesto cometario haya llegado jamás a la Tierra. La conclusión es más acotada: la entrega directa de HCN intacto y concentrado habría requerido una combinación muy poco frecuente de velocidad, ángulo de entrada y condiciones posteriores al impacto.

Para que un cometa lograra depositar HCN en condiciones útiles, tendría que haber ingresado a una velocidad inferior a la habitual y con un ángulo muy rasante.

A eso se sumaba otro obstáculo: el número de impactos cometarios disminuyó con rapidez después de la formación de la Tierra.

Los investigadores estimaron que las oportunidades para una entrega favorable de esa molécula fueron escasas. Incluso si el compuesto hubiera sobrevivido, debía mantenerse concentrado en un área limitada durante el tiempo suficiente para participar en otras reacciones químicas. Si terminaba disperso en grandes masas de agua, su concentración habría caído con rapidez.

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“Tendría que ser un suceso de uno entre un millón”, señaló Anslow. “No solo se necesitaría un impacto a la velocidad justa y en el ángulo correcto”, agregó, sino que las reacciones químicas posteriores deberían haberse desarrollado en un plazo muy breve.

La investigación pone el foco en un mecanismo específico: el depósito de HCN procedente de un cometa y su preservación tras el impacto. Por eso, sus resultados no descartan todas las vías posibles por las que materiales extraterrestres pudieron aportar compuestos útiles a la Tierra.

Marte habría tenido mejores condiciones para recibir moléculas prebióticas

El estudio de la Universidad de Cambridge examinó la posibilidad de que los cometas dejaran HCN en la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo análisis comparó las posibilidades de la Tierra, Marte y Venus. El planeta rojo aparece como un destino más favorable para que ciertos impactos cometarios depositaran HCN en la superficie.

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La razón se relaciona con su tamaño y con la resistencia que ofrece su atmósfera. Marte tiene menor gravedad que la Tierra, por lo que los cometas podrían llegar con velocidades medias más bajas. Su atmósfera actual también es mucho más tenue, lo que facilita el paso de objetos que, en el caso terrestre, se desintegrarían o perderían buena parte de su carga química durante la entrada.

En el escenario modelado por los autores, Marte registró 1.061 impactos potencialmente capaces de dejar HCN en concentraciones útiles, frente a 189 en la Tierra y 53 en Venus. Esos números no representan un registro histórico exacto ni prueban que allí se haya originado vida. Describen, en cambio, qué planeta habría reunido mejores condiciones físicas para conservar ese tipo de moléculas después de una colisión.

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“Sería poco probable que sucediera en la Tierra y no en Marte”, indicó Anslow. El investigador también planteó una alternativa: que el proceso no haya ocurrido en ninguno de los dos mundos.

La investigación abre espacio para otras hipótesis sobre el origen de las moléculas prebióticas. Una de ellas es el papel de los asteroides, que impactaron la Tierra con mayor frecuencia que los cometas. Otra posibilidad es que algunos compuestos se formaran mediante procesos químicos en la superficie, en la atmósfera o en los océanos del planeta joven.