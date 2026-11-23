El general retirado José Edgar Campos planteó la necesidad de definir si la misión salvadoreña en Haití busca rescatar a cuatro aerotécnicos o combatir a las bandas. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

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El general José Edgar Campos, militar en retiro, planteó que debe aclararse si la misión salvadoreña en Haití tiene como objetivo rescatar a cuatro aerotécnicos desaparecidos o si también contempla operaciones contra las bandas delincuenciales.

Durante una entrevista en Diálogo, Campos dijo que la misión fue presentada como una operación de búsqueda y rescate. Sin embargo, afirmó que se requiere “mucha información” sobre el paradero de los cuatro salvadoreños, desaparecidos el 18 de octubre.

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“Se requiere en verdad mucha información relacionada a dónde están estos cuatro desaparecidos”, afirmó.

El militar en retiro también expresó solidaridad con las familias de los tres militares fallecidos en un accidente con explosivos y deseó una pronta recuperación al integrante de la Fuerza Armada que resultó herido.

Según Campos, entre el 21 y el 30 de octubre ya se habían desplegado más de 2,000 efectivos salvadoreños en Haití. Sostuvo que esos elementos no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y dijo que las Naciones Unidas habían dejado clara esa diferencia.

El rescate y el combate a bandas demandan métodos distintos

Campos indicó que una operación de rescate requiere establecer dónde se encuentran las personas buscadas. En cambio, una operación contra las bandas, dijo, demanda más recursos y más tiempo.

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“Si la misión es rescatar, pues concentrémonos en rescatar”, expresó.

El militar en retiro sostuvo que lo primero que debe realizarse antes de enviar un contingente es una operación de inteligencia. Según explicó, esa tarea debe recopilar información y ubicar a las personas antes de proceder con una acción de rescate.

El Salvador envió a más de dos mil efectivos militares a territorio haitiano entre el 21 y el 30 de octubre. (AP Foto/Patrice Noel)

“Eso es lo primero que se tendría que haber hecho: una operación de inteligencia”, señaló.

El general afirmó que los aerotécnicos desaparecieron en un área que estaría controlada por un grupo delincuencial. Sin embargo, observó que el contingente salvadoreño opera en otro sector.

Para ejemplificar su planteamiento, comparó la situación con un hecho ocurrido en Soyapango mientras una fuerza se encontrara en Nuevo Cuscatlán o Antiguo Cuscatlán.

Los plazos, recursos y logística de la misión en Haití

Campos sostuvo que el envío de tropas salvadoreñas al exterior requiere autorización de la Asamblea Legislativa.

Añadió que, si se trata de una situación bilateral, debería existir un acuerdo entre el Gobierno de Haití y el Gobierno de El Salvador.

Según explicó, ese acuerdo debe establecer la misión de las tropas, si se aprovechará para el rescate o para combatir bandas delincuenciales, y por cuánto tiempo permanecerán en Haití.

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El militar en retiro dijo que el análisis de una misión debe definir el objetivo, el tiempo, la fuerza que se enviará, las unidades, el equipo y la duración estimada de la operación.

“No puede ser indefinida”, afirmó al referirse al tiempo de la misión.

Campos advirtió que el contingente militar opera en una zona distinta al sector donde desaparecieron los especialistas salvadoreños. (Foto EFE/ Jonet St. Élois)

Campos señaló que una operación sin un plazo definido obliga a calcular cuánto cuesta cada día de despliegue. También planteó determinar de dónde saldrán los recursos para financiarla.

El general mencionó la necesidad de revisar los recursos disponibles en el presupuesto de Defensa para el cierre de 2026. Dijo que debe establecerse si esos fondos alcanzan o cuánto tendría que asignarse.

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Campos consideró que la Fuerza Armada salvadoreña tiene organización, capacidad y equipo para cumplir misiones en cualquier lugar.

No obstante, sostuvo que una operación prolongada requiere capacidad logística, relevos y coordinación con los otros contingentes que intervienen en Haití.

El militar en retiro afirmó que la participación salvadoreña ha motivado a la Fuerza de Supresión de Pandillas, a la Policía Nacional de Haití y a las Fuerzas de Defensa haitianas.

“Los ha motivado, hay resultados”, expresó.

Campos agregó que, aun con esos resultados, la capacidad es insuficiente para controlar o resolver la situación de las bandas. También señaló que esas estructuras tienen capacidades distintas a las pandillas que operaron en El Salvador.

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Los costos del despliegue y los vehículos blindados

Campos sostuvo que Estados Unidos participa en la situación de Haití. Mencionó la resolución 2793, el financiamiento de la Fuerza de Supresión de Pandillas, la autorización para la operación de Vectus Global y el apoyo a la llegada del contingente salvadoreño.

El general en retiro advirtió que el Estado salvadoreño carece de recursos para sostener un contingente numeroso en Haití por tiempo indefinido. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El general afirmó que El Salvador no puede sostener durante mucho tiempo una fuerza de ese tamaño fuera de su territorio.

“Nosotros no podemos sostener una fuerza de estas durante mucho tiempo”, dijo.

Campos se refirió a la llegada de 20 vehículos blindados Mamba Negra, de producción mexicana. Consideró que esos equipos pueden aumentar la capacidad operativa del contingente.

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El militar en retiro estimó que cada vehículo podría costar alrededor de USD 500,000. Añadió que ese cálculo debe considerar el traslado a Haití y el programa de mantenimiento.

La ONU y Estados Unidos precisan el alcance de sus apoyos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que la mayor parte del contingente militar salvadoreño desplegado en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por el organismo.

Según esa postura, esas tropas no están incluidas en el mandato ni en los mecanismos de supervisión de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

La misión incorporó veinte vehículos blindados Mamba Negra de fabricación mexicana para elevar su capacidad operativa en la isla. (REUTERS/Patrice Noel)

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que su país brinda apoyo logístico a la fuerza multinacional respaldada por la ONU para enfrentar a las pandillas en Haití.

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Rubio indicó que Estados Unidos no ha desplegado tropas propias en Haití. También afirmó que no brinda apoyo directo a la operación salvadoreña.

El funcionario estadounidense diferenció esa fuerza multinacional de otra operación militar bilateral que, según dijo, El Salvador desarrolla con el Gobierno haitiano.