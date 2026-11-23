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Diego Pablo Simeone se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de LaLiga, tras llegar a los 345 triunfos con el Atlético de Madrid y superar por una victoria a Luis Aragonés. El récord quedó sellado con el 3-0 frente al Getafe, en el Coliseum, y abrió paso a un mensaje del técnico argentino contra una etiqueta que acompaña a su ciclo desde hace años: la de un equipo concebido solo para defender.

El entrenador alcanzó la marca en 567 partidos, con un 60% de efectividad en la competencia. Aragonés había sumado 344 victorias en 757 encuentros y al frente de ocho clubes: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Betis, Espanyol, Mallorca, Sevilla, Valencia y Real Oviedo. Simeone construyó su registro únicamente en el conjunto rojiblanco, al que dirige de forma ininterrumpida desde finales de 2011.

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Tras el partido, el argentino celebró el logro, aunque situó el reconocimiento en un trabajo colectivo que excede su figura. “Me gustaría ser mucho más profundo. Compartir este número importante como entrenador y detrás de todo este trabajo en esas 345 victorias hay un montón de gente”, expresó.

Simeone mencionó a su familia y a quienes integraron sus distintos cuerpos técnicos durante su extensa etapa en el club. “Mi mujer, Carla, que es una fuente y una fuerza muy importante para que uno pueda llegar a este lugar. Y están los jugadores, el club, nuestra gente. Pero la gente que está contigo en el día a día, te acompaña, te sostiene, te contiene, mis hijas, mis hijos, el tiempo que les hemos sacado para llegar a este lugar en el que estoy me emociona, me pone contento”, afirmó.

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Simeone alcanzó las 345 victorias en España

El récord personal también le dio al entrenador un contexto para responder a las críticas sobre el estilo de juego de sus equipos. Simeone apuntó contra la idea de que sus resultados se expliquen exclusivamente por un planteo defensivo. “Esa crítica continua que siempre recibimos, que no la valoro, pero sigo observándola: esa fase defensiva que ya nos han impuesto y parece que siempre jugamos defensivamente para defender”, planteó el técnico.

Luego, en declaraciones com Movistar +, vinculó esa discusión con la cantidad de partidos que ganó desde su debut en la Primera División de España. “No ganas 345 partidos defendiendo. ¿Se puede? Digan la verdad”, lanzó en conferencia de prensa. La frase condensó una postura que el entrenador ha sostenido a lo largo de su ciclo en el Atlético de Madrid. En sus declaraciones, Simeone no negó la importancia de la estructura defensiva, aunque rechazó que esa característica defina por completo el funcionamiento de sus equipos o explique por sí sola un récord de esa dimensión.

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El técnico argentino debutó en LaLiga el 7 de enero de 2012, con un empate 0-0 ante Málaga en La Rosaleda. Su primer triunfo llegó una semana después: el 15 de enero de ese año, el Atlético de Madrid venció por 3-0 a Villarreal en el estadio Vicente Calderón.

En el camino hacia las 345 victorias, Simeone dejó atrás otras marcas de entrenadores históricos de la competencia. Superó los 323 triunfos de Miguel Muñoz, los 278 de Ernesto Valverde, los 271 de Manuel Pellegrini, los 259 de Javier Irureta, los 234 de Fernando Daucik, los 208 de Marcelino García Toral, los 205 de Javier Clemente y los 202 de Víctor Fernández.

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Diego Simeone respondió en rueda de prensa una pregunta relacionada a su estilo defensivo (Efe)

Su recorrido al frente del Atlético de Madrid incluyó dos títulos de Liga, obtenidos en 2014 y 2021; una Copa del Rey, en 2013; y dos Europa League, en 2012 y 2018. Además, llevó al equipo a las finales de la Liga de Campeones de 2014 y 2016.

Simeone dedicó una parte central de su mensaje a los jugadores que pasaron por su proyecto y a los colaboradores que lo acompañaron en distintas etapas. “No me suelo alegrar por muchas cosas, pero haber llegado a este lugar hay un trabajo increíble detrás, muchos futbolistas que dieron la vida por el trabajo que proponemos”, señaló.

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También nombró a referentes de su cuerpo técnico: “Gente que trabajó con nosotros como el Profe Ortega, Germán Burgos, Vizcaíno, Nelson Vivas... Gente que siempre estuvo cerca para apoyarme, transmitir lo que siento, sin ellos toda esta energía no habría aparecido”.