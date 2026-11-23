Terpel Carga Eléctrica dispone de más de 60 estaciones de carga rápida distribuidas en 13 departamentos del país. (Terpel)

Guardar

La movilidad eléctrica gana terreno en Colombia. Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 44.387 vehículos eléctricos nuevos en el país, un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo de 2025, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Sin embargo, el aumento de estos automóviles también plantea interrogantes para quienes ya utilizan esta tecnología y para quienes están considerando adquirir uno: ¿dónde recargar la batería?, ¿cómo encontrar un punto de carga cercano? o ¿es posible viajar por carretera en estos vehículos?

En este contexto, conocer la ubicación de las electrolineras, consultar la disponibilidad de los cargadores y planear las paradas se convierte en parte de la experiencia de movilidad. Por eso, contar con redes de recarga y herramientas digitales que faciliten su localización es cada vez más relevante para los conductores.

Los conductores deben verificar la compatibilidad del conector de su automóvil antes de acudir a una estación de recarga. (Terpel)

¿Dónde encontrar electrolineras en Colombia?

En el país existen redes de recarga que buscan atender las necesidades de los usuarios. Terpel cuenta con la red de electrolineras más grande de Colombia, a través de Terpel Carga Eléctrica la compañía facilita la movilidad eléctrica dentro y fuera de las ciudades. Su infraestructura cuenta con más de 60 estaciones de carga rápida distribuidas en 13 departamentos, tanto en zonas urbanas como en los principales corredores viales del país.

La red conecta a Bogotá con regiones como Antioquia, Valle del Cauca, los Santanderes, el Eje Cafetero y la Costa Caribe. Los puntos de carga están ubicados principalmente en Estaciones de Servicio Terpel, lo que facilita el acceso a la recarga tanto en los desplazamientos cotidianos como en los viajes por carretera.

Antes de dirigirse a una electrolinera, hay algunos aspectos que los usuarios deben tener en cuenta para planear mejor su visita. Es importante verificar que el conector sea compatible con el vehículo, pues no todos los automóviles eléctricos utilizan el mismo estándar de conexión. También es recomendable consultar previamente la disponibilidad del cargador para evitar desplazamientos innecesarios.

Los conductores deben verificar la compatibilidad del conector de su automóvil antes de acudir a una estación de recarga. (Terpel)

¿Cómo reservar puntos de carga desde el celular?

La búsqueda de una estación de recarga puede hacerse desde el teléfono, permitiendo identificar el punto más conveniente antes de iniciar el desplazamiento. En el caso de Terpel, esta consulta está disponible a través de la App Terpel, que se puede descargar en dispositivos iOS y Android.

La aplicación cuenta con una sección de Carga Eléctrica desde la cual los usuarios pueden consultar el mapa de electrolineras, identificar el punto más cercano y filtrar los resultados según el tipo de conector que necesita su automóvil.También permite revisar la disponibilidad de los cargadores en tiempo real y reservar puntos de recarga.

Los usuarios pueden gestionar la activación del punto de carga directamente desde el teléfono celular al llegar a la estación. (Terpel)

Una vez en la estación, el conductor puede gestionar la activación del cargador desde la aplicación y comenzar el proceso de recarga. De esta manera, la herramienta acompaña diferentes momentos de la experiencia: desde la búsqueda de una electrolinera hasta el inicio de la conexión del vehículo.

Esta opción resulta especialmente útil al planear viajes por carretera, dado que permite consultar con anticipación dónde están ubicados los puntos de carga y organizar las paradas durante el recorrido.

Carga rápida y servicios para quienes viajan por carretera

El tiempo de recarga es otro factor que deben considerar los conductores. No todos los equipos funcionan de la misma manera: existen cargadores de carga lenta y rápida, y la duración del proceso depende de la potencia del equipo, las características del vehículo y el nivel de batería.

Los conductores deben verificar la compatibilidad del conector de su automóvil antes de acudir a una estación de recarga. (Terpel)

Por eso, identificar los puntos de carga rápida puede ser importante para quienes necesitan hacer paradas durante un viaje. Terpel Carga Eléctrica cuenta con este tipo de equipos en sus Estaciones de Servicio,lo que permite reducir los tiempos de recarga y agilizar las paradas durante los recorridos.

Además, estas pausas permiten acceder a otros servicios disponibles en las estaciones de Terpel. Mientras el vehículo permanece conectado, los viajeros pueden encontrar tiendas Altoque, baños y otros espacios para descansar, comprar alimentos o atender necesidades antes de continuar el trayecto.

Quienes quieran conocer la ubicación de los puntos de carga y las opciones disponibles pueden consultar la página oficial de Terpel Carga Eléctrica o acceder a estas funcionalidades desde la App Terpel.