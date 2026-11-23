Las colectividades sudamericanas registran una inserción cívica y laboral favorable en Europa respecto de otros colectivos migrantes. (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Guardar

Parte de las tensiones que hoy atraviesan a Europa en su vínculo con algunas colectividades árabes y africanas hunde sus raíces en un colonialismo servil y devastador que las potencias europeas ejercieron sobre esas regiones. Sin embargo, el contraste es marcado cuando se observa la experiencia de las colectividades sudamericanas establecidas en Europa: allí suele verse una mayor interacción, inserción laboral, acceso a la vivienda y ejercicio de la ciudadanía. La hipótesis central es que quienes emigran desde América del Sur llevan incorporados en su formación los códigos cívicos y republicanos de origen.

Para entender ese punto de partida hay que mirar el siglo XIX y la lógica geopolítica de la emancipación sudamericana. La ruptura con el imperio español no fue un fenómeno aislado ni una simple continuidad de España: estuvo atravesada también por el cálculo comercial y estratégico de Inglaterra, interesada en quebrar el monopolio mercantil español y abrir mercados. En ese entramado, las redes masónicas cumplieron un rol clave para impulsar la independencia en cada territorio, con figuras como Francisco de Miranda y los jefes emancipadores en el centro de la escena.

PUBLICIDAD

Las guerras de independencia sudamericanas fueron prolongadas y profundamente destructivas, pero su arquitectura política resultó radicalmente distinta de las emancipaciones que se produjeron en África y el mundo árabe durante el siglo XX, en pleno tablero de la Guerra Fría. Mientras en América del Sur la ruptura estuvo articulada por logias masónicas de matriz liberal y constitucionalista, gran parte de los movimientos de liberación africanos y árabes quedaron bajo la órbita de influencia de la Unión Soviética y del bloque comunista. Dado que el comunismo rechazaba y combatía la práctica masónica por considerarla una institución burguesa y contraria a su doctrina, Rusia no instaló ni fomentó logias masónicas en esos procesos; en su lugar, impulsó esquemas de partido único, vanguardias revolucionarias y estructuras centralizadas que dejaron un muy bajo nivel de civismo, pluralismo democrático y cultura republicana.

En América del Sur, en cambio, una vez alcanzada la independencia, el desafío era construir Estados firmes, previsibles y aptos para el intercambio y la vida económica. Allí las masonerías nacionales atravesaron una transmutación decisiva: pasaron de la conspiración y la gesta independentista a una etapa constructora. Desde los primeros años de Don Pedro I hasta la organización institucional en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile o Perú, esas redes aportaron soporte administrativo, social, democrático y republicano. Más aún: ayudaron a moldear una élite social con arraigo en la democracia, los partidos políticos, el orden institucional y la tolerancia, asentando valores cívicos, de convivencia y fraternidad.

PUBLICIDAD

En África y en el mundo árabe se combinaron así dos factores decisivos: por un lado, potencias coloniales europeas que, para prolongar su dominio, no fomentaron logias masónicas formales capaces de asumir un relevo institucional; por otro, descolonizaciones atravesadas por la Guerra Fría y la influencia soviética, refractaria a la masonería y a la tradición republicana liberal. Esto dejó estructuras masónicas incipientes o débiles en general —más allá de casos particulares como el de Sudáfrica— y muy frágiles en los países árabes, privando a esas sociedades de esa segunda etapa de construcción cívica.

La discusión sobre la integración en Europa suele detenerse en el presente, pero muchas veces omite el origen de las reglas con las que cada migrante dialoga con el Estado y la sociedad. Cuando América del Sur logró pasar de la ruptura independentista a la arquitectura institucional —con logias masónicas que ayudaron a forjar élites políticas, partidos y vocación republicana para dar estabilidad y comercio—, dejó una matriz cívica que hoy facilita el encaje cotidiano. Allí donde las independencias quedaron moldeadas por la Guerra Fría y la impronta soviética, sin ese andamiaje masónico y republicano, las fracturas institucionales del pasado siguen pesando demasiado en el presente.

PUBLICIDAD