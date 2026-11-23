El árbol de jade requiere riegos espaciados y un sustrato con buen drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El árbol de jade tolera períodos secos, pero el exceso de agua y un sustrato que permanece húmedo pueden comprometer sus raíces. Revisar la tierra con un palito de madera permite decidir el riego según el estado real de la maceta.

Cuáles son los cuidados que hay que tener con el árbol de jade

El árbol de jade, cuyo nombre científico es Crassula ovata, requiere mucha luz para mantener un crecimiento compacto. La guía de horticultura de la Universidad de Wisconsin-Madison indica que se desarrolla mejor con cuatro o más horas de sol directo, aunque puede sobrevivir con luz intensa indirecta. Si recibe poca iluminación, sus tallos pueden alargarse y perder firmeza.

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Revisar la humedad antes de regar ayuda a prevenir problemas en las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego debe depender de la humedad del sustrato. Al tratarse de una suculenta, almacena agua en hojas, tallos y raíces. Por eso, conviene regar en profundidad y esperar a que la tierra se seque antes de repetir el aporte. En invierno debe reducirse el riego. Estos son los puntos que conviene controlar:

Sustrato y maceta: la tierra debe drenar con rapidez y el recipiente tiene que contar con orificios de drenaje. El agua retenida durante mucho tiempo favorece el deterioro de las raíces.

Luz: ubicar la planta cerca de una fuente luminosa y evitar cambios bruscos de exposición. Una planta criada con menos luz puede sufrir daños si se la lleva de golpe al sol intenso.

Temperatura: protegerla de las heladas y de corrientes frías. La ficha botánica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte la describe como una especie subtropical originaria de Sudáfrica.

Señales de alerta: la caída de hojas, el ablandamiento del tallo o raíces con aspecto oscuro pueden vincularse con un exceso de humedad. Las hojas arrugadas también requieren revisar la tierra antes de asumir que falta agua.

La Universidad de Wisconsin-Madison recomienda trasplantar cuando la planta queda inestable, las raíces ocupan el contenedor o el sustrato perdió estructura. El inicio de un nuevo período de crecimiento es una referencia adecuada para hacerlo.

Las hojas carnosas permiten que esta suculenta almacene agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales características del árbol de jade

La Crassula ovata es un arbusto suculento de hoja perenne de la familia Crassulaceae. Sus hojas son ovaladas, carnosas y enteras; esa estructura le permite conservar agua. Con el paso del tiempo, los tallos se engrosan y adquieren una apariencia leñosa, sobre todo en ejemplares mantenidos durante años en maceta.

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Es una especie de crecimiento lento que se cultiva como planta de interior en regiones frías y puede mantenerse al aire libre en climas sin heladas. Su ficha botánica indica que prefiere un suelo con buen drenaje y riegos moderados, una vez que está seco. También advierte que el riego excesivo puede provocar la caída de hojas y pudrición de raíces.

La planta puede multiplicarse por esquejes de hojas o tallos, siempre que el material esté sano. Sin embargo, la propagación no corrige problemas de manejo: la luz suficiente, drenaje y control de la humedad son los factores que sostienen su desarrollo.

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Una maceta con orificios de drenaje evita que se acumule agua en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué conviene mover la tierra del árbol de jade

Mover apenas la capa superficial con un palito de madera sirve para observar el estado del sustrato sin sacar la planta de la maceta. La práctica puede revelar una costra endurecida en la parte superior y ayuda a comprobar si la tierra está seca solo arriba o también en profundidad. No reemplaza un sustrato adecuado ni resuelve por sí misma un drenaje deficiente.

El palito también funciona como una prueba sencilla de humedad. Se introduce con suavidad por el borde del recipiente, en más de un punto y sin forzar el recorrido.

Si sale con partículas húmedas adheridas , todavía hay agua en el interior y corresponde esperar antes de regar.

Si sale limpio y seco, se puede evaluar un riego profundo. La superficie seca no siempre indica que el fondo de la maceta también lo esté.

La luz abundante y el control del riego son claves para el cuidado de esta planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor momento para hacer esta revisión es cuando la superficie luce seca o compactada y antes de decidir un nuevo riego. Puede repetirse durante primavera y verano, cuando la planta crece con mayor actividad, pero sin convertirla en una manipulación diaria. En otoño e invierno, el menor consumo de agua vuelve aún más importante verificar el interior del sustrato antes de añadir agua.

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Hay que evitar clavar el palito junto al tallo, remover a gran profundidad o insistir si encuentra resistencia, ya que esas acciones pueden lastimar raíces. Si la tierra permanece compactada o mojada durante demasiado tiempo, la medida indicada es revisar el drenaje y renovar el sustrato cuando corresponda, no airearlo de forma agresiva.