Los turistas eligen estadías más breves de tres o cuatro días en lugar de las vacaciones familiares extensas

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La cuenta regresiva hacia el verano vuelve a poner a los hoteles frente a una escena conocida, aunque con reglas distintas: reservas de último momento, escapadas más breves, destinos que compiten entre sí y huéspedes que comparan precio, servicios y comentarios antes de elegir.

A partir de ese diagnóstico, Alberto Albamonte, empresario hotelero con 26 años de trayectoria en la actividad, ubicó el foco en las decisiones que toma cada establecimiento. “No todos los hoteles están en la misma situación, porque dependen de la gestión, del segmento que eligieron y de la calidad que brindan”, afirmó en Infobae Al Mediodía.

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En sus establecimientos, el movimiento previo al verano permite mirar la temporada con expectativas favorables, aunque Albamonte evitó extender esa lectura al conjunto de la actividad. “Nosotros tenemos buenas reservas, pero sería irresponsable decir que a todos les pasa lo mismo”, señaló.

El cambio más visible, según describió, aparece en el tiempo que los viajeros destinan a sus descansos. “Antes una familia se iba muchos más días; ahora las vacaciones se arman de otra manera”, sostuvo el empresario.

Los fines de semana largos y las promociones pueden definir una salida que hasta hace poco no estaba en los planes. “Mucha gente aprovecha tres o cuatro días, o una estadía corta, apenas aparece una posibilidad”, explicó Albamonte.

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Ese comportamiento se da en un mercado donde los hoteles argentinos deben medirse con otras formas de alojamiento y con viajes fuera del país. “La competencia ya no es solamente el hotel de al lado: también son los destinos internacionales y las alternativas nuevas”, planteó.

La tarifa promedio para una habitación doble en la cadena hotelera se ubica en 130 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección, agregó, tampoco responde de manera automática al valor de una habitación o de un pasaje. “Hay turistas que fueron al Caribe y se encontraron con sargazo en la playa; el precio no es lo único que define un viaje”, ejemplificó.

El precio de una habitación queda bajo la mirada del huésped

Para Albamonte, armar una tarifa requiere encontrar un punto de equilibrio entre los costos de la operación y lo que el viajero está dispuesto a pagar. “Si se cobra demasiado, el cliente no viene; si se cobra poco, el negocio no se sostiene”, indicó.

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La ecuación, sin embargo, no termina en el importe que figura al hacer la reserva. “El huésped paga una tarifa cuando entiende que el servicio vale lo que está pagando”, dijo el empresario hotelero.

En los hoteles de su cadena, calculó una tarifa media de USD 130 por habitación doble, con valores que pueden crecer según la categoría y las características de cada establecimiento. “Ese es un promedio; hay hoteles y habitaciones que tienen otra tarifa”, aclaró.

El problema aparece, a su juicio, cuando la promesa y la experiencia quedan demasiado lejos una de otra. “No se puede cobrar USD 250 si después no hay instalaciones ni atención acordes a ese precio”, cuestionó.

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La reacción de quien pasa por recepción para cancelar su estadía funciona como una prueba inmediata para el negocio. “Yo miro la cara del cliente cuando paga: ahí uno sabe si recibió lo que esperaba”, relató.

El mantenimiento y la capacitación sostienen la experiencia del hotel

La calidad del servicio, sostuvo Albamonte, empieza mucho antes de que el huésped llegue al mostrador. “Un hotel que no invierte en mantenimiento no puede sostenerse en el tiempo”, afirmó.

En su empresa, esa inversión contempla una renovación completa del equipamiento cada siete años, en promedio. “Cambiamos colchones, textiles, alfombras y todo lo que el uso diario va desgastando”, detalló.

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El segmento de convenciones y reuniones corporativas aporta clientes fuera de la temporada tradicional de descanso Visuales IA

No se trata solo de conservar las habitaciones en condiciones, sino de atender los cambios que impone una operación diaria. “Un colchón recibe uso todos los días y los materiales se deterioran; hay que reemplazarlos antes de que el cliente lo note”, explicó Albamonte.

El personal ocupa otro lugar central en esa cadena de decisiones. “La capacitación no es un gasto: quien la considera así termina teniendo un peor resultado”, sostuvo.

Las imágenes promocionales dejaron de tener el peso exclusivo que tenían años atrás, de acuerdo con su mirada. “La gente mira menos la foto que publica el hotel y mucho más lo que dicen otros huéspedes”, observó.

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Una crítica publicada en redes sociales o plataformas de reserva puede modificar la percepción sobre un establecimiento antes de que otro viajero cruce la puerta. “Una mala experiencia afecta la reputación, por eso hay que contestar los reclamos y corregir lo que falla”, dijo.

La cadena que integra utiliza un sistema de encuestas adquirido en Australia para seguir esas respuestas. “Cuando aparecen quejas repetidas sobre un mismo punto, interviene el área de operaciones”, explicó el empresario.

Las convenciones suman viajeros fuera de las vacaciones tradicionales

El negocio hotelero de la empresa combina el alojamiento de turistas con reuniones corporativas, convenciones y presentaciones. “Son dos segmentos distintos y no compiten entre ellos”, afirmó Albamonte.

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Esa actividad empresarial, según planteó, puede abrir una puerta para el turismo posterior. “Quien viene a una convención conoce el hotel y la ciudad, y después puede volver con su familia”, señaló.

La cadena cuenta con 43 hoteles abiertos en Argentina y, al momento de la entrevista, tenía prevista la apertura de un nuevo establecimiento en Rosario. “Seguimos creciendo y esa semana abríamos un hotel más en Rosario”, anunció.

La estructura para atender al público corporativo incluye vínculos con 2.200 compañías y 140 salones de convenciones. “Es una unidad de negocio propia, que no depende de lo que ocurra con el turismo de vacaciones”, describió.

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Albamonte mencionó a Junín como ejemplo de las oportunidades que detecta en ciudades donde la infraestructura resulta insuficiente. “Es una ciudad de 130.000 habitantes y tiene pocos hoteles, muchos de ellos antiguos”, advirtió.

Alberto Albamonte advirtió que la presión tributaria del IVA y de los Ingresos Brutos desalienta la inversión en el rubro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hotelería reclama condiciones para invertir y formar personal

La actividad tiene además un peso relevante en el mercado laboral, de acuerdo con la estimación del empresario. “La hotelería genera alrededor de 500.000 puestos de trabajo directos en la Argentina”, calculó.

Ese volumen tuvo retrocesos y recuperaciones según los períodos, mientras cada apertura obliga a incorporar equipos preparados para tareas específicas. “El sector perdió empleo en algunos momentos, recuperó en otros, y cada hotel nuevo necesita gente capacitada”, señaló.

Durante el año, su cadena abrió cuatro hoteles y debió sumar personal para recepción, operación y atención de los huéspedes. “No alcanza con contratar: hay que formar a las personas para que puedan trabajar bien”, dijo Albamonte.

La compañía reúne 3.300 trabajadores, y algunos de ellos accedieron luego a puestos en hoteles de Nueva York y Río de Janeiro. “Tenemos gente que se preparó acá y hoy trabaja en esas ciudades”, contó.

Esa movilidad confirma, para el empresario, el valor de una formación que permita desempeñarse también fuera del país. “Las cadenas damos cursos de manera permanente porque la capacitación hotelera sirve en cualquier mercado”, afirmó.

Los salarios más altos que ofrecen otros destinos pueden atraer a empleados que ya adquirieron experiencia, reconoció Albamonte, pero no ve en eso un argumento para frenar la enseñanza. “Aunque después se vayan, hay que capacitar; de otro modo se deteriora el servicio”, sostuvo.

En ese escenario, el empresario volvió sobre los costos que enfrentan los establecimientos en la Argentina. “El IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos generan una presión que desalienta la inversión”, cuestionó.

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