Al aire de Infama, la conductora se refirió a la polémica imagen que subió a sus redes sociales

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Carolina Pampita Ardohain se refirió al momento en que publicó y eliminó a los pocos segundos una foto de la China Suárez en sus historias de Instagram. Al aire de Infama, la modelo y conductora explicó que recibió la imagen de parte de amigas, intentó verla y que por un error con la aplicación terminó compartiéndola de forma pública.

La situación ocurrió en septiembre y generó comentarios inmediatos en redes sociales, donde usuarios alcanzaron a tomar capturas de la historia antes de que desapareciera. La publicación mostraba una imagen de La China Suárez sacándose una selfie en la escalera de la llamada “la casa de los sueños”, cuyo mobiliario la actriz suele compartir en sus redes.

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Pampita respondió entre risas y reconoció que las herramientas digitales no son su fuerte. “La tecnología no es lo mío, evidentemente”, expresó ante la pregunta del cronista por la imagen que apareció brevemente en su cuenta.

Lejos de mostrarse incómoda por la repercusión, la conductora aseguró que tomó el episodio con liviandad. Cuando le consultaron si se arrepintió de la publicación, respondió: “No, me reí. Me lo tomo con humor”. De esa forma, descartó que el posteo tuviera una intención detrás o que escondiera un mensaje dirigido a la actriz.

Pampita Ardohain explicó que publicó por error una foto de la China Suárez en sus historias de Instagram

Pampita también explicó cómo llegó el contenido a su teléfono. Según relató, fueron sus amigas quienes le enviaron la publicación de la China Suárez. “Me lo mandaron. Me lo mandaron mis amigas”, dijo al ser consultada sobre el contexto en que recibió la foto.

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La modelo reconoció, además, que este tipo de equivocaciones no representa una novedad para ella. “Yo soy muy de meter la pata, no es la primera vez que me pasa”, admitió, antes de contar que sus familiares y personas cercanas suelen advertirle cuando algo de ese tipo ocurre en sus redes.

“De cada tanto me avisa o mi sobrina o alguna amiga o mi cuñada: ‘¿Qué hiciste?’. Y yo: ‘Ah’”, contó Pampita, con humor, al describir su reacción habitual frente a esos errores. Su explicación apuntó a una confusión espontánea y no a una interacción deliberada con el contenido de la actriz.

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Sobre el instante preciso en que la imagen quedó visible, Pampita aclaró que advirtió el posteo cuando alguien le hizo llegar una captura. “No, no, en ese momento vi el posteo porque alguien me lo envió y no sé cómo toqué que se publicó unos segundos”, relató. Luego volvió a reírse y cerró el tema con un resignado: “Pero bueno, ¿qué va a ser?”.

La historia permaneció activa durante un lapso breve, aunque suficiente para que circulara en distintas cuentas dedicadas a la actualidad del espectáculo. La repercusión se potenció por el vínculo que une a Pampita y la China Suárez: ambas fueron parejas de Benjamín Vicuña y mantienen contacto por la relación entre sus hijos, que son hermanos.

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El contacto entre ambas figuras responde al vínculo entre sus hijos, quienes son hermanos por parte de Benjamín Vicuña

El episodio dio lugar a especulaciones en redes, donde algunos usuarios interpretaron que Pampita buscaba enviar la publicación por mensaje privado. Sin embargo, sus declaraciones ofrecieron otra explicación: recibió el contenido de amigas, manipuló la aplicación de forma accidental y la historia quedó expuesta durante unos segundos.

En los últimos años, Pampita sostuvo una postura pública de respeto al hablar de la madre de Magnolia y Amancio Vicuña, hermanos de sus hijos. En agosto de 2025, la conductora señaló que buscaba mantener una buena relación con la actriz por la dinámica familiar de sus niños. “No quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo rebuena relación hace un montón de tiempo”, dijo entonces.

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El breve reposteo volvió a instalar el tema entre los seguidores de ambas figuras, pero Pampita eligió restarle dramatismo. Su reacción pública se centró en la confusión tecnológica, las risas y la certeza de que, según reconoció, no es la primera vez que comete un error al usar sus redes sociales.