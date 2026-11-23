Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y un símbolo de madurez y autenticidad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de muchos años de trabajo, vi cómo cambió la conversación sobre las canas. Hay clientas que quieren dejar crecer su raíz blanca sin pasar meses con una línea de color marcada.

Hay hombres que prefieren conservar el gris en las sienes, pero quieren suavizar el contraste con la barba. Y también están quienes disfrutan de un color uniforme y buscan que el retoque dure lo máximo posible.

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En el salón empiezo por observar dónde se concentra el blanco, cómo se comporta esa fibra al peinarla y cuánto tiempo quiere dedicar cada persona al mantenimiento. Esas tres cosas me orientan mucho más que la edad.

Por qué aparecen las canas

La transición hacia el cabello gris no exige un corte de pelo drástico para retirar tinturas previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. “Si arrancás una cana, salen tres”. Mito. Cada pelo nace de su propio folículo. Arrancar una cana no cambia el pigmento de los pelos vecinos. Si lo hacés repetidamente, podés contribuir a que esa zona pierda densidad.

2. “El pelo se vuelve blanco al perder pigmento”. Verdad. A medida que el folículo incorpora menos melanina, el pelo nuevo nace con menos color. El efecto sal y pimienta se ve cuando conviven cabellos oscuros, grises y blancos.

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3. “La genética influye en cuándo aparecen”. Verdad. Si tus padres encanecieron temprano, es más probable que también te ocurra. La historia familiar orienta y la edad de aparición varía de una persona a otra.

4. “El estrés puede acelerar la aparición de canas”. Verdad, con matices. Los estudios en animales ayudan a explicar cómo puede ocurrir. En personas, un estudio pequeño observó cambios de pigmentación que coincidieron con períodos de estrés. Una cana aislada dice poco sobre el nivel de estrés de alguien.

5. “Un susto puede dejarte el pelo blanco de un día para otro”. Mito. El cambio natural de pigmentación ocurre en el folículo y se aprecia en el crecimiento. Un susto no puede quitarle de golpe el color a todo el largo que ya creció.

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El sol, la contaminación y el uso de productos inadecuados afectan negativamente al cabello blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. “Los hombres siempre encanecen antes que las mujeres”. Mito. Hay mucha variación individual. Además, la forma de llevar el pelo cambia lo que vemos. Un grupo de canas puede hacerse evidente en unas sienes cortas, en el contorno de la cara o a lo largo de una raya bien definida.

7. “La barba y el cabello pueden encanecer a ritmos distintos”. Verdad. Es posible tener el mentón plateado y conservar mucho color en el pelo. Al trabajar un camuflaje, evalúo la barba y las sienes juntas para decidir cuánto gris conviene conservar en cada zona.

8. “Fumar se asocia con las canas tempranas”. Verdad. Una revisión de estudios encontró esa asociación. El color del cabello, por sí solo, no permite saber por qué una persona encaneció antes que otra.

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9. “Las canas muy tempranas siempre son hereditarias”. Mito. La herencia es frecuente, pero también se han descrito asociaciones con la deficiencia de vitamina B12 y algunos trastornos tiroideos. Si el cambio aparece muy temprano o coincide con caída de pelo o manchas claras en la piel, conviene consultarlo con dermatología.

10. “Tomar biotina devuelve el color natural”. Mito. La biotina no ha demostrado repigmentar de forma fiable las canas habituales. Cuando una evaluación médica identifica una deficiencia, el tratamiento se decide según esa causa.

11. “Una vez que un pelo sale blanco, jamás puede volver a crecer con pigmento”. Mito. Se han observado hebras que recuperan pigmento en un tramo del nuevo crecimiento. El fenómeno existe, aunque todavía no contamos con un tratamiento que consiga ese resultado de manera predecible.

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12. “Un mechón blanco bien delimitado es siempre parte del encanecimiento habitual”. Mito. En dermatología, un grupo localizado de pelos blancos se llama poliosis. Puede aparecer por distintos motivos. Si el mechón es nuevo o debajo hay una mancha clara en la piel, vale la pena consultarlo.

Cómo cuidar y peinar el cabello blanco

El cabello se vuelve blanco a medida que el folículo capilar disminuye la incorporación de melanina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

13. “Todas las canas son gruesas y ásperas”. Mito. Algunas se sienten más rígidas o sobresalen al peinar. Antes de recomendar un producto, miro cómo cae la hebra y cómo se sienten las puntas. En un cabello fino, una crema pesada puede quitar el volumen que queremos conservar.

14. “El sol puede afectar el pelo blanco”. Verdad. Con menos melanina, la fibra es más vulnerable al desgaste por radiación ultravioleta. Si vas a pasar varias horas al aire libre, un sombrero es una forma sencilla de protegerla.

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15. “El shampoo violeta ayuda a neutralizar el amarillo”. Verdad. El pigmento violeta atenúa visualmente el reflejo amarillento. Lo uso cuando veo que el blanco perdió su tono frío, sobre todo en las zonas donde el amarillo se nota más.

16. “Cuanto más tiempo dejo actuar el shampoo violeta, mejor queda el blanco”. Mito. Las puntas porosas pueden tomar más pigmento y quedar lilas. Seguí el tiempo indicado en el envase y mirá el resultado con el pelo seco antes de decidir si necesitás otra aplicación.

El retoque de raíz se concentra en el crecimiento cuando los largos todavía conservan el tono y el brillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

17. “Con el cabello blanco puedo usar la plancha a cualquier temperatura”. Mito. Trabajo con la temperatura más baja que me permite lograr el acabado. Cuando uso herramientas térmicas, recomiendo Heat & Thermal Protection Spray de Rocco Donna Professional, de medios a puntas. Para planchar, espero a que el pelo esté seco.

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18. “Toda persona con canas necesita un tratamiento reparador”. Mito. Un cabello blanco sano puede mantenerse con un acondicionador adecuado. Si los largos están frágiles por decoloraciones, procesos químicos o calor frecuente, recomiendo Fiberbond de Rocco Donna Professional según el estado de la fibra.

19. “Si las canas se levantan, la única solución es fijarlas con gel”. Mito. Muchas veces alcanza con cambiar la dirección del secado. En un corte corto, trabajo el remolino con los dedos mientras el pelo está húmedo. En una melena, pruebo mover la raya unos milímetros antes de agregar producto.

20. “El pelo blanco siempre suma años”. Mito. El efecto depende mucho del corte y de dónde cae el blanco. En un corte corto, un contorno prolijo puede destacar las sienes plateadas. En una melena, unas capas bien ubicadas pueden enmarcar el rostro y darle movimiento al frente.

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Cómo cubrir las canas o hacer la transición al gris

Cubrir por completo las canas no es la única alternativa: un camuflaje translúcido puede suavizar el contraste (Imagen Ilustrativa Infobae)

21. “Teñirse hace que nazcan más canas”. Mito. La tintura cambia el color visible de la fibra. Cuando la raíz vuelve a crecer, el contraste con el largo teñido puede hacer que el blanco parezca más abundante.

22. “Para disimular las canas hay que cubrirlas por completo”. Mito. Un camuflaje translúcido puede bajar el contraste en las sienes y mantener parte del gris visible. En una melena, unas babylightsfinas cerca del rostro pueden integrar el blanco que empieza a concentrarse ahí.

23. “La transición al blanco exige un corte corto”. Mito. Cortar permite retirar más rápido el color anterior. Si querés conservar el largo, se puede suavizar la línea entre la raíz y la tintura con mechas selectivas, dejar crecer y recortar las puntas de manera gradual.

24. “Se puede pasar de un negro teñido a un blanco uniforme en una visita”. Mito. Cuando hay capas de pigmento oscuro acumulado, la aclaración puede ser desigual. Antes de plantear el cambio hago una prueba de mechón. Me permite ver cuánto aclara el pelo y cómo responde la fibra.

25. “El color más oscuro es el que mejor disimula el crecimiento”. Mito. Un tono oscuro puede dar una cobertura uniforme el día del servicio, pero una raíz blanca va a contrastar más al crecer. Si buscás espaciar los retoques, suelo recomendar suavizar el color cerca del contorno o repartir el contraste con mechas finas.

La radiación ultravioleta afecta con mayor facilidad la fibra capilar blanca por la falta de melanina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

26. “Todas las zonas toman el color de la misma manera”. Mito. Una sien con mucho blanco puede responder distinto de una nuca que conserva más pigmento. Por eso reviso cómo se distribuyen las canas antes de decidir la fórmula y el orden de aplicación.

27. “En cada retoque hay que teñir de raíz a puntas”. Mito. Si el largo conserva el tono, concentro la cobertura en el crecimiento. Cuando las puntas necesitan brillo o refrescar un reflejo, evalúo ese ajuste por separado para evitar que el color se vea cada vez más oscuro abajo.

28. “La barba tiene que quedar exactamente del mismo color que el cabello”. Mito. Si la barba es predominantemente blanca y el pelo aún es oscuro, igualarlos puede dar un resultado demasiado compacto. Me gusta conservar variación de tonos, sobre todo alrededor del mentón, para que el cambio se vea natural.

29. “La tintura del pelo sirve también para las cejas”. Mito. La FDA advierte que teñir cejas o pestañas en casa puede causar lesiones en los ojos. Para suavizar unas pocas canas en las cejas, prefiero un gel con color formulado para esa zona.

30. “Si ya usé una tintura y me fue bien, puedo saltarme la prueba de alergia”. Mito. La FDA recomienda realizar la prueba cutánea antes de cada aplicación y seguir las instrucciones del envase, incluso si ya usaste ese producto. En el salón, la prueba de mechón cumple otra función: ver cómo quedará el color y cómo responde el pelo.

Cuando alguien me pregunta qué haría con sus canas, le pido que se mire con el pelo como lo usa todos los días. A veces descubre que le gusta el blanco en las sienes y que solo quiere suavizar la raya. Otras veces, lo que le molesta es el contraste con la tintura anterior.

Saber qué parte del resultado querés cambiar permite al estilista proponerte un corte o un color que puedas disfrutar también entre visitas al salón.