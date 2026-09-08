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El snack a base de legumbres que puede ayudar a aumentar la fibra y prolongar la saciedad

La alimentación diaria ofrece márgenes de mejora que no siempre requieren modificaciones drásticas, según coinciden recomendaciones sanitarias y voces especializadas

Un frasco de vidrio transparente volcado sobre una hoja de papel con texto impreso, con garbanzos amarillos derramados en la superficie.
Los snacks elaborados con legumbres aportan más fibra que muchos productos salados refinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Modificar un hábito cotidiano menor puede convertirse en la vía más sencilla para reducir una carencia nutricional compartida por la mayoría de los adultos. Reemplazar los aperitivos ultraprocesados por snacks crocantes elaborados a base de legumbres constituye una estrategia efectiva para incrementar la ingesta de fibra alimentaria sin modificar radicalmente el menú diario.

La sugerencia fue destacada por el sitio especializado EatingWell, que consultó a las nutricionistas Johannah Katz y Laney Miller sobre alternativas prácticas para cerrar la brecha de consumo. De acuerdo con las guías de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM), el valor de referencia diario se sitúa entre los 25 gramos para mujeres y los 38 gramos para hombres. Sin embargo, la ingesta media poblacional se mantiene significativamente por debajo de esos parámetros.

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Infografía con gráficos de un tazón con legumbres, una bolsa de papas fritas, iconos de anatomía, alimentos y bloques de texto informativo.
La FDA establece 28 gramos de fibra diarios como referencia para una dieta de 2.000 calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres aportan más fibra que los snacks salados refinados

La diferencia principal entre ambos productos está en su composición. Los bocados hechos con garbanzos, habas o edamame concentran una cantidad mayor porque derivan de legumbres enteras o mínimamente procesadas.

En la nota citada, Katz explicó que estos productos “suelen aportar bastante más fibra que los pretzels tradicionales” por estar elaborados con legumbres completas. Ese punto coincide con la información de la FDA y de la NLM, que identifican a los porotos, lentejas y garbanzos entre las fuentes alimentarias de fibra.

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De acuerdo con el texto citado por EatingWell, un intercambio de este tipo puede aportar entre 4 y 6 gramos de fibra o más en una sola colación, según el producto elegido. Para quienes están lejos de la recomendación diaria, esa diferencia puede representar una parte relevante del objetivo cotidiano.

Galletas horneadas hechas con garbanzo, cubiertas con queso fundido y ajo, dispuestas en una bandeja rústica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los garbanzos, las habas y el edamame pueden convertirse en opciones crocantes para las colaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de fibra y proteína favorece la saciedad

Muchos de estos snacks también contienen una proporción apreciable de proteína. Una combinación que, según las especialistas consultadas, contribuye a sostener la saciedad entre comidas.

Miller, citada por el medio, sostuvo que la fibra y proteína “pueden ayudar a mantener niveles saludables de azúcar en sangre y también a prolongar la sensación de saciedad”. La NLM coincide en que una dieta de este tipo se asocia con mejor control glucémico y mayor plenitud después de comer.

La FDA también indica que la fibra soluble puede enlentecer la digestión y la absorción de nutrientes. A su vez, este tipo de fibra y la insoluble contribuyen a prolongar la sensación de saciedad.

Garbanzos tostados derramados de un frasco de vidrio, cuencos con especias, una servilleta de tela y una cuchara sobre madera blanca.
La fibra y la proteína contribuyen a prolongar la sensación de saciedad entre comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra alimenta bacterias intestinales y produce compuestos beneficiosos

Otro de los argumentos a favor de las legumbres está en la salud intestinal. La fibra y almidón resistente presentes en estos alimentos no se absorben por completo en el intestino delgado y llegan al intestino grueso, donde sirven de sustrato para parte de la microbiota.

La NLM y revisiones científicas en PubMed Central (PMC) indican que esa fermentación da lugar a ácidos grasos de cadena corta, compuestos vinculados con funciones metabólicas e intestinales. En términos generales, la literatura científica asocia un consumo suficiente de este nutriente con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, estreñimiento, obesidad y algunos tipos de cáncer.

En ese marco, las legumbres ocupan un lugar destacado. Una revisión publicada en PMC recordó que media taza de legumbres cocidas, unos 85 grramos, aporta al menos 4,5 gramos de fibra.

Montón de chauchas fritas y crujientes sobre una tabla de madera, con salsa picante goteando y en un cuenco blanco, rodeado de chiles rojos y ajo.
Las legumbres contienen nutrientes que favorecen el funcionamiento de la microbiota intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras formas de aumentar la fibra sin cambiar toda la alimentación

EatingWell remarcó que el reemplazo de un snack es solo una parte de la estrategia. Las instituciones de referencia insisten en que la mejora del consumo de fibra depende de varias decisiones cotidianas. Entre las medidas que cuentan con respaldo de organismos y literatura científica aparecen las siguientes:

  • Elegir más frutas enteras, en especial variedades ricas en fibra como frambuesas y moras
  • Conservar la cáscara de frutas y verduras cuando sea posible
  • Reemplazar parte de los cereales refinados por granos enteros
  • Sumar legumbres a ensaladas, sopas o platos principales
  • Revisar el etiquetado nutricional para identificar productos con mayor aporte de fibra

La FDA recomienda aumentar el consumo de verduras, frutas, porotos y granos, y limitar los refinados. En la misma línea, una revisión de PMC señaló que alcanzar metas de 25 a 30 gramos diarios o más suele requerir a combinación de cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos, semillas y legumbres distribuidas durante el día.

Primer plano de un tazón blanco lleno de edamame verde humeante y cubierto de sal gruesa sobre una encimera de madera, con el fondo de una cocina.
La fermentación de la fibra produce ácidos grasos de cadena corta en el intestino grueso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios bruscos pueden causar molestias digestivas

Los especialistas también advierten que el aumento de fibra debe hacerse de manera gradual. Miller señaló que un incremento demasiado rápido puede provocar hinchazón, diarrea, constipación o gases.

Mesa de madera con bastones de pan con semillas sobre una tabla, un mate con bombilla, un tazón con semillas y una pequeña caja.
El aumento de este nutriente debe realizarse de manera gradual para evitar molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa precaución también figura en la bibliografía médica. La NLM describe que, aunque la fibra es un componente asociado con múltiples beneficios, una incorporación acelerada puede generar malestar gastrointestinal en algunas personas.

Por eso, la sugerencia habitual es sumar alimentos ricos en fibra de forma progresiva y acompañar el cambio con una hidratación adecuada.

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