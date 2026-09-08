Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Inicia una nueva edición del certamen internacional más importante de Europa (REUTERS/Pierre Albouy)

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La UEFA Champions League inicia su 72° edición en toda su historia. La temporada 2026/27 continuará con el flamante formato de una única Fase Liga, en la que cada equipo se medirá contra ocho rivales y habrá una tabla general que determinará los clasificados a la siguiente instancia. París Saint-Germain arriba como el flamante bicampeón y buscará defender el título en la final que está pautada para el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

La primera fecha se abrirá con atractivos encuentros. Los que se destacan en la jornada del martes son Real Madrid-Inter de Milán y Porto-Manchester City, mientras que el miércoles chocarán Barcelona-Feyenoord, Napoli-Arsenal y Liverpool-Atlético de Madrid. Por ser la primera semana de competición, por única vez, el fixture contemplará partidos un día jueves: Manchester United-Sabah y Bayern Múnich-Bodo/Glimt son algunos de los duelos que más expectativa generan en la previa.

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EL FORMATO DE LA FASE LIGA

Por tercera temporada consecutiva, la competencia prescinde de la fase de grupos. En su lugar, los 36 equipos disputan una liga unificada en la que cada club juega ocho partidos. La tabla general determina tres destinos: los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, del noveno al 24° disputan un playoff por un lugar en el Top 16, y los que queden del 25° al 36° quedan eliminados.

Cada equipo enfrenta a ocho rivales distintos que se definieron mediante un sorteo que dividió cuatro bombos según el ranking de coeficientes de la UEFA al inicio de la temporada. El fixture quedó delimitado por la elección de dos equipos por bombo, incluido el propio. Contra cada club de una sección se disputa un partido como local y otro como visitante.

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LOS GRANDES CANDIDATOS A PELEAR POR EL TÍTULO

Paris Saint-Germain viene de conquistar las últimas dos ediciones de la Champions de la mano de Luis Enrique (REUTERS/Phil Noble)

El Paris Saint-Germain llega a la presente edición de la Champions en busca de lograr un histórico tricampeonato, algo que solo tres clubes lograron a lo largo de la historia (Real Madrid, Bayern Múnich y Ajax). Tras la continuidad de Luis Enrique en el banco de suplentes e incorporaciones como las de Ferrán Torres, autor del gol de España en la final del Mundial, el cuadro francés se posiciona como uno de los contendientes.

Como de costumbre, Barcelona y Real Madrid son nombres que siempre entran en la ecuación. Los Culés cerraron un gran mercado de pases con Hansi Flick en el banco y José Mourinho inició un nuevo ciclo en el banco Merengue. Otra institución que siempre está en la pelea es el Bayern Múnich, que también mantuvo la base que lo llevó a las últimas semifinales con Vincent Kompany como DT. Arsenal, último subcampeón, buscará replicar su campaña pasada con Mikel Arteta.

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En segunda línea surgen equipos que fueron animadores de las últimas ediciones como Inter de Milán (liderado por Lautaro Martínez), Manchester City (con Enzo Maresca como DT), Liverpool (nueva era con Andoni Iraola en el banco) y Atlético de Madrid (nueva temporada con el Cholo Simeone). No obstante, también hay equipos que quieren dar la sorpresa como el Como de Nico Paz, la Roma de Paulo Dybala, el Leipzig de Martín Demichelis o el Manchester United.

LAS EQUIPOS QUE LOGRARON UNA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA A LA FASE LIGA DE LA CHAMPIONS

La temporada 2026/27 contará con varios clubes que sorprendieron al clasificar al cuadro principal del certamen internacional. Uno de los casos más llamativos es el de Sabah, segundo equipo de la historia de Azerbaiyán que disputará el torneo. ¿Lo peculiar? Se fundó en 2017.

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Slovan Bratislava, que formó parte de la pasada edición, buscará mejorar su última participación: perdió los ocho partidos y recibió 27 goles. Bajo la dirección técnica del reconocido Yaya Touré, el cuadro de Eslovaquia llega tras ganar ocho veces al hilo su liga doméstica.

Uno de los clubes más humildes que participará será el Viking, que viene de cortar una sequía de 34 años sin títulos en Noruega. Tras una reconstrucción por un descenso, el cuadro nórdico se clasificó después de imponerse sobre Dinamo Zagreb en los playoffs: será su cuarta participación en toda su historia.

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LOS CRUCES DE CADA EQUIPO EN LA FASE LIGA

Los cruces de la fase de liga de la Champions League (@ChampionsLeague)

*Las imágenes solo contemplan los rivales de cada equipo y no el orden en los que se los enfrentará

EL FIXTURE DE LA FASE LIGA Y EL CALENDARIO DE LAS ELIMINATORIAS

Inglaterra y España son las ligas con mayor representación: cinco clubes cada una. Italia y Alemania aportan cuatro equipos respectivamente, mientras que Francia suma tres, entre ellos el campeón defensor.

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La Fase de Liga arranca el 8 de septiembre de 2026 y se extiende hasta el 27 de enero de 2027, con el siguiente calendario de fechas:

FASE LIGA

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

Martes 8 de septiembre

13.45: Brujas vs. Aston Villa

13.45: AEK vs. LASK

16.00: Real Madrid vs. Inter de Milan

16.00: Borussia Dortmund vs. Villarreal

16.00: Porto vs. Manchester City

16.00: Lille vs. Betis

Miércoles 9 de septiembre

13.45: Barcelona vs. Feyenoord

13.45: Stuttgart vs. Viking

16.00: PSG vs. Slavia Batislava

16.00: Liverpool vs. Atlético de Madrid

16.00: Sporting Lisboa vs. Galatasaray

16.00: Napoli vs. Arsenal

Jueves 10 de septiembre

13.45: PSV vs. Shakhtar

13.45: Fenerbahce vs. Roma

16.00: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt

16.00: Manchester United vs. Sabah

16.00: Slavia Praha vs. Lens

16.00: Como vs. Leipzig

*Todos los horarios corresponden a Argentina

Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

FASE DE ELIMINATORIAS

Playoffs: 16-17 y 23-24 de febrero de 2027

Octavos de Final: 9-10 y 16-17 de marzo de 2027

Cuartos de Final: 6-7 y 13-14 de abril de 2027

Semifinales: 27-28 de abril y 4-5 de mayo de 2027

Final: Sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid (Atlético de Madrid)

TODOS LOS CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

1956 Real Madrid (España)

1957 Real Madrid (España)

1958 Real Madrid (España)

1959 Real Madrid (España)

1960 Real Madrid (España)

1961 Benfica (Portugal)

1962 Benfica (Portugal)

1963 Milan (Italia)

1964 Inter (Italia)

1965 Inter (Italia)

1966 Real Madrid (España)

1967 Glasgow Celtic (Escocia)

1968 Manchester United (Inglaterra)

1969 Milan (Italia)

1970 Feyenoord (Países Bajos)

1971 Ajax (Países Bajos)

1972 Ajax (Países Bajos)

1973 Ajax (Países Bajos)

1974 Bayern Munich (Alemania)

1975 Bayern Munich (Alemania)

1976 Bayern Munich (Alemania)

1977 Liverpool (Inglaterra)

1978 Liverpool (Inglaterra)

1979 Nottingham Forest (Inglaterra)

1980 Nottingham Forest (Inglaterra)

1981 Liverpool (Inglaterra)

1982 Aston Villa (Inglaterra)

1983 Hamburgo (Alemania)

1984 Liverpool (Inglaterra)

1985 Juventus (Italia)

1986 Steaua Bucarest (Rumania)

1987 Porto (Portugal)

1988 PSV Eindhoven (Países Bajos)

1989 Milan (Italia)

1990 Milan (Italia)

1991 Estrella Roja (Serbia)

1992 Barcelona (España)

1993 Olympique de Marsella (Francia)

1994 Milan (Italia)

1995 Ajax (Países Bajos)

1996 Juventus (Italia)

1997 Borussia Dortmund (Alemania)

1998 Real Madrid (España)

1999 Manchester United (Inglaterra)

2000 Real Madrid (España)

2001 Bayern Munich (Alemania)

2002 Real Madrid (España)

2003 Milan (Italia)

2004 Porto (Portugal)

2005 Liverpool (Inglaterra)

2006 Barcelona (España)

2007 Milan (Italia)

2008 Manchester United (Inglaterra)

2009 Barcelona (España)

2010 Inter (Italia)

2011 Barcelona (España)

2012 Chelsea (Inglaterra)

2013 Bayern Munich (Alemania)

2014 Real Madrid (España)

2015 Barcelona (España)

2016 Real Madrid (España)

2017 Real Madrid (España)

2018 Real Madrid (España)

2019 Liverpool (Inglaterra)

2020 Bayern Munich (Alemania)

2021 Chelsea (Inglaterra)

2022 Real Madrid (España)

2023 Manchester City (Inglaterra)

2024 Real Madrid (España)

2025 PSG (Francia)

2026 PSG (Francia)