Política

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego pidió derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

Andrés Dachary calificó de “error geopolítico” mantener la Ley 24.184, que garantiza a Gran Bretaña el trato de “nación más favorecida”

Buques pesqueros de calamar (poteros, con lámparas encendidas) y de merluza (embarcaciones congeladoras o fresqueras) rodeando las Islas Malvinas
La semana pasada, el presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas patroleras que quieran explotar los recursos de las islas Malvinas
Guardar

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184, que ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido en 1990. La propuesta del funcionario fueguino se conoció el lunes por la noche a través de un mensaje publciado en su cuenta de X, en el que calificó como un “error geopolítico” mantener un acuerdo que garantiza al Estado británico el trato de “nación más favorecida” mientras “usurpan, saquean y militarizan” el territorio argentino en disputa.

El planteo de Dachary llegó días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.

PUBLICIDAD

“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, escribió el funcionario provincial. Y completó: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio.”

El funcionario dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.

PUBLICIDAD

Dachary - Malviinas
El mensaje de Dachary

La ley cuestionada data de la presidencia de Mene

La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral suscrito en Londres el 11 de diciembre de 1990 y fue sancionada por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo —que consta de 14 artículos— establece que ninguna de las partes puede someter las inversiones de la otra a un trato menos favorable que el dispensado a sus propios inversores o a los de terceros países. Además, garantiza a los inversores británicos la transferencia libre de ganancias y los protege frente a expropiaciones sin compensación. En materia de disputas, habilita mecanismos de arbitraje internacional.

El convenio fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la Guerra de Malvinas de 1982.

El propio texto de la Ley 24.184 contempla que, en caso de denuncia del tratado, las inversiones realizadas mientras el acuerdo estuvo vigente quedan protegidas por sus disposiciones durante 15 años adicionales, un factor que complicaría cualquier proceso de derogación inmediata.

La Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, que Dachary conduce, funciona bajo la órbita del gobernador Gustavo Melella, uno de los mandatarios más críticos de las políticas del presidente Milei y habitualmente vinculado con el espacio político del kirchnerismo. Sin embargo, tras la cadena nacional, Melella expresó su apoyo al “cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas” y convocó a construir “un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía”.

Horas antes del mensaje de Dachary el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El principal argumento son las presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

Temas Relacionados

Islas MalvinasTierra del FuegoReino UnidoAcuerdos comerciales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado: aliados dudan sobre la Ley Hojarasca y el PJ se prepara para recibir a Bausili por la reforma del Banco Central

El oficialismo pidió una Labor Parlamentaria y la reunión se hará desde las 14 de mañana. Aún no está cerrado que se trate el proyecto del ministro de Desregulación, que elimina normas vetustas. En tanto, el titular de la entidad monetaria expondrá el miércoles junto a su vice, Vladimir Werning. Comienza hoy la discusión de la Inocencia Fiscal II

Senado: aliados dudan sobre la Ley Hojarasca y el PJ se prepara para recibir a Bausili por la reforma del Banco Central

Hugo Moyano reclamó a los empresarios un aumento salarial y otras mejoras en forma urgente, mientras el Gobierno intervino una cámara del sector

En una nota a los empresarios, la Federación de Trabajadores Camioneros exigió una reunión a la brevedad para “recomponer el poder adquisitivo de los salarios”. CATAC, una de las entidades patronales, fue intervenida y desplazaron a sus autoridades

Hugo Moyano reclamó a los empresarios un aumento salarial y otras mejoras en forma urgente, mientras el Gobierno intervino una cámara del sector

Fentanilo mortal: las querellas reclaman a la Cámara Federal que resuelva los procesamientos de los primeros 13 imputados

Hace casi un año los camaristas tienen en revisión las acusaciones que pesan, entre otros, contra Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA. “Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión”, opinó Adriana Francese, representante de 20 familias, entre ellas la de su propio sobrino nieto

Fentanilo mortal: las querellas reclaman a la Cámara Federal que resuelva los procesamientos de los primeros 13 imputados

El desafío del PJ en Córdoba tras el triunfo en Marcos Juárez: Llaryora apuesta a que sea el Kilómetro 0 de su reelección

El Gobernador está enfocado en la construcción de un proceso político y electoral que tiene como destino su continuidad en el gobierno. La relación con Milei y su rol en la campaña municipal

El desafío del PJ en Córdoba tras el triunfo en Marcos Juárez: Llaryora apuesta a que sea el Kilómetro 0 de su reelección

Malvinas: el Congreso espera el proyecto, pero el tema no modifica el clima político ni desarma la pelea legislativa

El texto sería enviado por el Gobierno entre el miércoles y el jueves. Sigue la disputa con la oposición. Y el foco está puesto en la convocatoria para tratar en Diputados morosidad y discapacidad. El oficialismo busca desarmar esa sesión y sumar apoyo a sus propias iniciativas

Malvinas: el Congreso espera el proyecto, pero el tema no modifica el clima político ni desarma la pelea legislativa

DEPORTES

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Javier Frana: “En Copa Davis no hay ranking y no hay rivales fáciles”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump