La Fundación Garrahan realizará su tradicional Cena Solidaria y recaudará fondos para un programa clave

La Fundación Garrahan realizará su Cena Solidaria el 21 de septiembre para recaudar fondos destinados a acondicionar y ampliar Casa Garrahan.

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La Fundación Garrahan celebra una nueva edición de su Cena Solidaria el próximo 21 de septiembre con el objetivo de recaudar fondos para acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, su programa de alojamiento y contención para niñas, niños y adolescentes que reciben atención médica en los hospitales pediátricos de Ciudad de Buenos Aires. El evento tendrá lugar a las 20:00 horas en el Hotel Sheraton Buenos Aires y reunirá a empresas, instituciones y figuras del ámbito social y cultural.

La velada es el encuentro anual de recaudación más importante de la Fundación. Casa Garrahan albergó, desde su apertura en 1997, a más de 32.600 niñas, niños y adolescentes junto a sus acompañantes. El programa opera sin partida gubernamental ni subsidio estatal de ningún tipo.

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La historia de Casa Garrahan

Casa Garrahan es “un hogar lejos del hogar” que abrió sus puertas el 25 de marzo de 1997, a casi diez años de la creación de Fundación Garrahan, y se convirtió en el programa social central de la organización. El programa ofrece alojamiento y contención a más de 1.200 niñas, niños y adolescentes por año, junto a sus acompañantes. Los beneficiarios son pacientes bajo tratamiento ambulatorio (es decir, que reciben atención médica sin internación permanente) o a la espera de un diagnóstico en los hospitales pediátricos Garrahan, Gutiérrez y Elizalde, los tres de la Ciudad de Buenos Aires.

Casa Garrahan alojó a más de 32.600 niñas, niños y adolescentes con sus acompañantes desde su apertura en 1997.

El programa trabaja con un equipo de profesionales, asistentes y voluntarios que acompañan a las familias durante toda su estadía. Para Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de Fundación Garrahan, el programa es la concreción de un sueño colectivo: “Hace más de 29 años cumplimos un sueño, y eso solo es posible gracias al acompañamiento y la participación de la comunidad. Esta Cena Solidaria es, una vez más, una oportunidad para sumar a más personas a esta causa y seguir dando respuesta a las familias que atraviesan una situación difícil, brindándoles amor y un hogar lejos del hogar”.

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La velada en el Hotel Sheraton Buenos Aires (San Martín 1225, CABA) incluirá gastronomía, música en vivo, sorteos y otras actividades. Las formas de participar son tres: como empresa u organización a través del sponsoreo o colaboraciones; mediante la adquisición de una mesa de 10 cubiertos; o con la compra de un cubierto individual. Todo lo recaudado tiene un destino único: sostener a Casa Garrahan y garantizar que cada familia que viaje a Buenos Aires para el tratamiento médico de un hijo encuentre un lugar donde quedarse.

El sostenimiento del programa depende por completo de la comunidad

La Fundación Garrahan, creada en 1988, impulsa programas como Casa Garrahan, Reciclado y Medio Ambiente, y Capacitación e Investigación.

Silvia Kassab, directora ejecutiva de Fundación Garrahan, subrayó que el programa “se sostiene únicamente con los aportes de padrinos y las colaboraciones de particulares, eventos y acciones solidarias convocadas por nuestra Fundación; no posee partida gubernamental ni subsidio alguno para su funcionamiento”.

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Kassab también señaló el impacto del programa en el sistema sanitario: “Casa Garrahan beneficia al sistema de salud y a los hospitales que derivan a sus pacientes: optimiza el recurso de cama hospitalaria y no genera costo alguno para el sistema, para los hospitales, y mucho menos para el paciente y su familia”.

En términos simples, al alojar de forma gratuita a familias que de otro modo ocuparían camas de internación mientras esperan un turno o resultado, el programa libera recursos hospitalarios sin trasladar ese costo a ningún actor del sistema. Según la directiva, “todo esto es posible gracias a las alianzas conformadas entre Fundación Garrahan y la comunidad, que es un actor fundamental en la concreción de nuestros objetivos”.

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La Fundación Garrahan inició sus actividades el 21 de marzo de 1988 con el objetivo de apoyar las actividades asistenciales, de docencia e investigación, la capacitación en recursos humanos y la educación continua de profesionales. A través de programas como Casa Garrahan, Reciclado y Medio Ambiente, y Capacitación e Investigación, canaliza la solidaridad de empresas, particulares y distintos integrantes de la comunidad.