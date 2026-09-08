Salud

La Fundación Garrahan realizará su tradicional Cena Solidaria y recaudará fondos para un programa clave

El encuentro anual tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca obtener recursos para acondicionar y ampliar las instalaciones de Casa Garrahan, el espacio que brinda alojamiento gratuito y contención a niñas, niños y adolescentes en tratamiento médico

Cena Fundación Garrahan
La Fundación Garrahan realizará su Cena Solidaria el 21 de septiembre para recaudar fondos destinados a acondicionar y ampliar Casa Garrahan.
Guardar

La Fundación Garrahan celebra una nueva edición de su Cena Solidaria el próximo 21 de septiembre con el objetivo de recaudar fondos para acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, su programa de alojamiento y contención para niñas, niños y adolescentes que reciben atención médica en los hospitales pediátricos de Ciudad de Buenos Aires. El evento tendrá lugar a las 20:00 horas en el Hotel Sheraton Buenos Aires y reunirá a empresas, instituciones y figuras del ámbito social y cultural.

La velada es el encuentro anual de recaudación más importante de la Fundación. Casa Garrahan albergó, desde su apertura en 1997, a más de 32.600 niñas, niños y adolescentes junto a sus acompañantes. El programa opera sin partida gubernamental ni subsidio estatal de ningún tipo.

PUBLICIDAD

La historia de Casa Garrahan

Casa Garrahan es “un hogar lejos del hogar” que abrió sus puertas el 25 de marzo de 1997, a casi diez años de la creación de Fundación Garrahan, y se convirtió en el programa social central de la organización. El programa ofrece alojamiento y contención a más de 1.200 niñas, niños y adolescentes por año, junto a sus acompañantes. Los beneficiarios son pacientes bajo tratamiento ambulatorio (es decir, que reciben atención médica sin internación permanente) o a la espera de un diagnóstico en los hospitales pediátricos Garrahan, Gutiérrez y Elizalde, los tres de la Ciudad de Buenos Aires.

Casa Garrahan
Casa Garrahan alojó a más de 32.600 niñas, niños y adolescentes con sus acompañantes desde su apertura en 1997.

El programa trabaja con un equipo de profesionales, asistentes y voluntarios que acompañan a las familias durante toda su estadía. Para Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de Fundación Garrahan, el programa es la concreción de un sueño colectivo: “Hace más de 29 años cumplimos un sueño, y eso solo es posible gracias al acompañamiento y la participación de la comunidad. Esta Cena Solidaria es, una vez más, una oportunidad para sumar a más personas a esta causa y seguir dando respuesta a las familias que atraviesan una situación difícil, brindándoles amor y un hogar lejos del hogar”.

PUBLICIDAD

La velada en el Hotel Sheraton Buenos Aires (San Martín 1225, CABA) incluirá gastronomía, música en vivo, sorteos y otras actividades. Las formas de participar son tres: como empresa u organización a través del sponsoreo o colaboraciones; mediante la adquisición de una mesa de 10 cubiertos; o con la compra de un cubierto individual. Todo lo recaudado tiene un destino único: sostener a Casa Garrahan y garantizar que cada familia que viaje a Buenos Aires para el tratamiento médico de un hijo encuentre un lugar donde quedarse.

El sostenimiento del programa depende por completo de la comunidad

Cena Fundación Garrahan
La Fundación Garrahan, creada en 1988, impulsa programas como Casa Garrahan, Reciclado y Medio Ambiente, y Capacitación e Investigación.

Silvia Kassab, directora ejecutiva de Fundación Garrahan, subrayó que el programa “se sostiene únicamente con los aportes de padrinos y las colaboraciones de particulares, eventos y acciones solidarias convocadas por nuestra Fundación; no posee partida gubernamental ni subsidio alguno para su funcionamiento”.

Kassab también señaló el impacto del programa en el sistema sanitario: “Casa Garrahan beneficia al sistema de salud y a los hospitales que derivan a sus pacientes: optimiza el recurso de cama hospitalaria y no genera costo alguno para el sistema, para los hospitales, y mucho menos para el paciente y su familia”.

En términos simples, al alojar de forma gratuita a familias que de otro modo ocuparían camas de internación mientras esperan un turno o resultado, el programa libera recursos hospitalarios sin trasladar ese costo a ningún actor del sistema. Según la directiva, “todo esto es posible gracias a las alianzas conformadas entre Fundación Garrahan y la comunidad, que es un actor fundamental en la concreción de nuestros objetivos”.

La Fundación Garrahan inició sus actividades el 21 de marzo de 1988 con el objetivo de apoyar las actividades asistenciales, de docencia e investigación, la capacitación en recursos humanos y la educación continua de profesionales. A través de programas como Casa Garrahan, Reciclado y Medio Ambiente, y Capacitación e Investigación, canaliza la solidaridad de empresas, particulares y distintos integrantes de la comunidad.

Temas Relacionados

Hospital GarrahanGarrahanCiudad de Buenos AiressolidaridadÚltimas noticiasFundación GarrahanCasa Garrahan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Citologías sin cita previa en Bogotá: 23 sedes atenderán a mujeres para detectar a tiempo el cáncer cervical

Antes de asistir, conviene esperar a que termine la menstruación y evitar relaciones sexuales, óvulos, cremas, duchas vaginales, lavados internos y jabón íntimo durante las 48 horas previas

Citologías sin cita previa en Bogotá: 23 sedes atenderán a mujeres para detectar a tiempo el cáncer cervical

Por qué algunas personas pueden recordar sus sueños al despertar

Una investigación analizó durante dos semanas a 217 voluntarios y descubrió que hay factores concretos detrás de algo que parecía azar. Cómo los resultados ponen en duda la explicación más extendida

Por qué algunas personas pueden recordar sus sueños al despertar

VIH: cómo el éxito de los tratamientos cambió la percepción del riesgo y debilitó la prevención

En Infobae al Mediodía, Daniela Blanco advirtió por el menor uso del preservativo entre jóvenes y mayores de 50 años, el avance de otras infecciones de transmisión sexual y la falta de campañas públicas de concientización

VIH: cómo el éxito de los tratamientos cambió la percepción del riesgo y debilitó la prevención

Enfermedades cardíacas: 5 mitos frecuentes revelados por especialistas

Luke Laffin, cardiólogo de Cleveland Clinic, repasó ideas erróneas sobre edad, sexo, genética y ausencia de síntomas que pueden llevar a subestimar el riesgo cardiovascular

Enfermedades cardíacas: 5 mitos frecuentes revelados por especialistas

Qué es el cuadro respiratorio bronquial por el que fue hospitalizada Mirtha Legrand

La inflamación o infección de los bronquios puede comprometer los pulmones. Los adultos mayores son considerados grupos de riesgo y por eso se indica el monitoreo continuo, según explicaron neumonólogos a Infobae

Qué es el cuadro respiratorio bronquial por el que fue hospitalizada Mirtha Legrand

DEPORTES

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

Se terminó la fecha 8 del Torneo Clausura y arde la lucha por entrar a los playoffs, la Libertadores y la Sudamericana

Susto en el fútbol chileno: un entrenador argentino sufrió una arritmia en pleno partido y fue trasladado en ambulancia

“¿Cuántos años tenés en el fútbol?”: el insólito cruce entre un ex campeón con Boca Juniors y un árbitro en el ascenso

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump

Gobierno salvadoreño lanza licitación internacional para construir un estacionamiento de cuatro niveles en el aeropuerto internacional

Decomisan 800 galones de combustible presuntamente destinados al contrabando en Honduras

Costa Rica refuerza estrategia para eliminar la malaria ante aumento de casos importados en la zona norte