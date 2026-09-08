Tiempo en el AMBA: se esperan máximas de 20 grados esta semana antes de que regrese el frío polar

La máxima del jueves alcanza los 20 grados en el AMBA, el valor más alto de la semana (Bloomberg)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana de contrastes marcados para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), temperaturas en ascenso hasta rozar los 20°C el jueves, tormentas hacia el viernes y un descenso térmico abrupto que llevará la mínima a apenas 4°C el domingo, con heladas como principal amenaza para el cierre de la semana.

Este martes, la jornada comenzará con una una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones. El miércoles, en tanto, continúa la tendencia ascendente: la máxima trepará a los 19°C y la mínima se ubicará en los 10°C, también con sol y 0% de probabilidad de lluvia.

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De esta manera, el jueves se perfila como el día más cálido de la semana en Buenos Aires, con una máxima de 20°C y una mínima de 12°C. Ese ascenso térmico responde al ingreso de viento del sector norte, que trae consigo aire más cálido y húmedo desde latitudes bajas. Según explicó el sitio especializado Meteored, este mismo fenómeno aporta la energía necesaria para el desarrollo posterior de tormentas, motivo por el cual la jornada del jueves ya presenta una leve probabilidad de precipitación, de entre 0% y 10%.

El viernes marcará el quiebre en el patrón climático. La máxima descenderá a 16°C, mientras que la mínima se mantendrá en 12°C. El pronóstico del SMN para el AMBA indica probabilidad de lluvia de entre 0% y 10% durante la mañana, que se eleva a un rango de 42% a 50% por la tarde y noche. De igual forma, podrían no registrarse precipitaciones.

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La mínima del domingo desciende a 4 grados, la más baja de todo el pronóstico extendido

Este comportamiento coincide con lo señalado por Meteored: el avance de un sistema frontal desencadenará lluvias y tormentas de variada intensidad en distintas zonas del país. De acuerdo con el mapa de acumulados elaborado con el modelo ECMWF, las precipitaciones se distribuirán de manera irregular, con núcleos de mayor intensidad en sectores del centro argentino y registros más importantes hacia Paraguay, el sur de Brasil y áreas próximas al noreste del país.

Tras el paso del sistema de tormentas, el escenario volverá a cambiar de forma abrupta. El sábado, la máxima caerá a 13°C y la mínima partirá de los 8°C, con probabilidad de lluvia de entre 0% y 10% durante la madrugada que luego se reducirá. El domingo profundizará el enfriamiento: la mínima tocará los 4°C, uno de los valores más bajos de todo el pronóstico extendido, mientras la máxima se mantendrá en 13°C.

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Alertas vigentes para este martes

El ingreso de aire frío genera anomalías térmicas de hasta 17 grados bajo cero en sectores de Cuyo y el centro del país

El mapa de alertas del SMN correspondiente al martes 8 muestra al AMBA sin advertencias meteorológicas activas, dentro de la zona identificada en color verde que abarca la mayor parte del territorio argentino. Las alertas vigentes, señaladas en color amarillo, se concentran en el norte de la región de Cuyo y en sectores del noroeste del territorio nacional. En concreto, en estas provincias se esperan nevadas intensas, fuertes ráfagas de viento y viento Zonda.

“El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. El resto del área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, dice el pronóstico.

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Tras el paso del frente, el descenso térmico que se extenderá durante el fin de semana obliga a prestar atención al riesgo de heladas, principalmente en ambientes bajos y en sectores del centro y sur del país.