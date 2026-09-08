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Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

La participante, una de las más queridas, quedó quinta tras perder un mano a mano en un tramo caliente rumbo a la final de Generación Dorada

Yanina Zilli se midió en un versus con Charlotte Caniggia y tuvo que dejar el reality show después de 196 días (Video: GH, Telefe)
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Yanina Zilli quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 7 de septiembre, tras un mano a mano con Charlotte Caniggia que definió a las últimas cuatro finalistas del reality de Telefe. La exvedette, que había ingresado a la casa el 23 de febrero, se despidió después de 196 días de encierro y se quedó con el quinto puesto de la competencia.

La gala de eliminación se desarrolló con la dinámica habitual de las últimas semanas: Santiago del Moro fue abriendo los sobres en orden aleatorio, sin revelar de antemano quién tenía más o menos votos, mientras remarcaba que el conteo del público es acumulativo hasta la final. La primera en salvarse fue la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien celebró a los gritos y repitió su clásico festejo con un “angelito” sobre la alfombra del living. “Gracias, muchas gracias, yo sé que cada voto es plata”, expresó la jugadora, que se perfila como una de las favoritas para llegar hasta el final gracias al respaldo de distintos fandoms.

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La salida de Yanina Zilli definió a las cuatro finalistas de Gran Hermano: Yipio, Luana Fernández, Solange Abraham y Charlotte Caniggia
La salida de Yanina Zilli definió a las cuatro finalistas de Gran Hermano: Yipio, Luana Fernández, Solange Abraham y Charlotte Caniggia

La segunda en conocer que continuaba en competencia fue Luana Fernández, quien está en la casa desde el primer día del ciclo y atravesó, en palabras del conductor, todas las etapas y los distintos grupos que se formaron a lo largo de casi ocho meses de juego. Del Moro les recordó a ambas que cumplían 196 días de aislamiento sin haber salido nunca de la casa.

El tercer lugar entre las salvadas fue para Solange Abraham, quien se abrazó con Zilli al escuchar su nombre y agradeció el acompañamiento del público. Para la participante, el momento tuvo un signficado especial: en su participación de 2011 había quedado en el quinto puesto, tras perder un mano a mano frente a Martín Anchorena. Esta vez, aseguró sentirse feliz y con intenciones de quedarse con el premio mayor.

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Con tres de las cuatro finalistas ya confirmadas, la definición quedó entre Charlotte Caniggia y Yanina Zilli. Antes de la revelación final, Caniggia admitió su nerviosismo. “Es mi primer versus, qué miedo, estoy muy nerviosa. Si me voy voy a llorar un par de días, porque me va a dar bronca haber estado tan cerca de la copa y que se lleve otra”, reconoció frente a cámara. Zilli, en cambio, agradeció y se dirigió hacia la habitación antes de que se conociera el resultado, aunque finalmente su nombre fue el que apareció en el sobre negro.

yanina zilli gran hermano
Yanina Zilli se despidió de la casa de Gran Hermano después de 196 días de encierro y terminó en el quinto puesto

La exvedette, que se había convertido en una de las participantes más recordadas de esta edición por sus festejos y por su particular interpretación de “Flowers”, de Miley Cyrus, no dejó que la eliminación opacara el carácter que mostró durante su estadía en la casa. “Me siento ganadora, llegué lejos, di lo mejor de mí. Fue un honor compartir esta casa con todas ustedes. Voy a extrañar este lugar”, expresó al momento de despedirse. Antes de cruzar la puerta, abrazó a Abraham y salió gritando “ganalo, Sol”. Según los datos que se conocieron en La Cumbre (Telefe Streams), Zilli había recibido apenas el 2,1% de los votos positivos del público en la placa que definía quién continuaba en competencia.

Con la salida de Yanina, la casa de Gran Hermano quedó reducida a cuatro jugadoras: Yipio, Luana, Sol y Charlotte. La producción del ciclo ya adelantó la agenda de la semana: este martes se conocerá cuál de las visitas se queda con el premio de un viaje a Bariloche, mientras que el miércoles habrá una nueva gala de eliminación que dejará a las tres finalistas que competirán por el título. El jueves, las participantes podrán ver los castings que hicieron antes de ingresar al reality y el domingo Del Moro ingresará a la casa para compartir una cena junto a las jugadoras que sigan en carrera.

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