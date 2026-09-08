Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Alma Velasco Heim, la defensora nació en España y defiende la camiseta de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino (REUTERS/Kacper Pempel)

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La defensora Alma Velasco Heim integra la nómina de 21 jugadoras argentinas que participan en el Mundial Sub-20 de Polonia. Nacida en Valencia y formada íntegramente en el Levante UD, la zaguera eligió representar al país de origen de sus padres, una decisión que empezó a tomar forma meses antes con su debut en la selección mayor. En el estreno mundialista fue titular, aunque Argentina cayó por 3-0 frente al equipo anfitrión.

Velasco Heim nació el 12 de abril de 2006 en Valencia, a unos ocho mil kilómetros de Doblas, la localidad pampeana de la que es oriunda su madre, y a una distancia similar de Neuquén, la provincia natal de su padre. Sus vínculos con Argentina se mantuvieron presentes durante su crecimiento, aun cuando se formó futbolísticamente en España, con un acento marcado por su lugar de nacimiento y una trayectoria desarrollada desde niña en la cantera del Levante.

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La defensora de 20 años fue titular en la derrota ante Polonia y en diciembre había tenido su debut con la Selección Mayor (REUTERS/Kacper Pempel)

La zaguera comenzó a jugar en la escuela de fútbol del club valenciano y completó diez temporadas con esa camiseta antes de alcanzar el debut en la Liga F, la Primera División española. Durante la temporada 2025/26 pasó a integrar el primer equipo, un paso que le permitió consolidarse en una institución que siguió de cerca su convocatoria para representar a la Albiceleste en una competencia internacional.

La elección de Argentina estuvo vinculada con su ascendencia materna y con un deseo que la propia jugadora había expresado antes de recibir su oportunidad. “Para mí representar a mi país es un sueño hecho realidad, algo que siempre he soñado y trabajado desde que era pequeña. Poder vestir esta camiseta es un orgullo enorme y una responsabilidad que quiero asumir con todo mi corazón. Estoy lista para dar todo de mí y defender estos colores con pasión. La verdad es que es un honor enorme y estoy muy, muy feliz de formar parte de la selección argentina”, dijo Alma Velasco Heim antes de su estreno.

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La defensora recibió su primera convocatoria a la selección absoluta durante la cuarta fecha de la Liga de Naciones. Ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo con la camiseta número 4 en lugar de Justina Morcillo y participó de la victoria por 8-0 ante Bolivia. Aquel torneo terminó con Argentina como subcampeona y con la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La selección argentina Sub 20 comenzó su debut en el certamen ante Polonia y continúa su camino frente a Benín y México (REUTERS/Kacper Pempel)

La llegada al Mundial Sub-20 fue el siguiente capítulo de una temporada que la llevó de la Liga F a la selección argentina. Christian Meloni la convocó para disputar el torneo en Polonia, donde formó parte del equipo inicial en el partido inaugural ante las anfitrionas. La caída dejó al seleccionado con la necesidad de sumar en los dos encuentros restantes para avanzar a la siguiente fase.

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Alma explicó el significado personal que tuvo recibir el llamado en una charla con TNT Sports, antes del viaje a Polonia. “Muy contenta, es un sueño lograr cosas como estas. Toda mi familia es de Argentina, yo soy la única que nació en España, entonces representar a la Selección de mi gente me hace súper feliz”, reconoció la defensora, que había recorrido todas las etapas formativas en el Levante antes de alcanzar el plantel profesional.

La jugadora también relató cómo recibió su entorno la convocatoria argentina. “Mi familia cuando se enteró del llamado estaba súper feliz, estaban súper emocionados todos. No se lo creían, fue una noticia increíble”, reveló. El Levante UD difundió otra reflexión de la zaguera sobre el desafío de representar a Argentina en el Mundial Sub-20. “Para mí, representar a mi Selección es un orgullo. Poder hacerlo en un torneo tan importante como es el Mundial es una oportunidad que no todas las jugadoras tienen”, aseguró Alma Velasco Heim, que afronta el certamen mientras su club transita una nueva temporada en el fútbol español.

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Alma Velasco Heim llegó a sus 10 años al Levante UD y extendió su contrato por tres temporadas más (REUTERS/Kacper Pempel)

La selección argentina nunca logró superar los octavos de final en el Mundial Sub-20, que constituye hasta ahora su mejor actuación en el torneo. Velasco Heim consideró que el equipo cuenta con recursos para intentar modificar ese antecedente, aun con una fase de grupos exigente. “No nos van a poner las cosas fáciles, pero la Selección viene haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo”, expresó la defensora antes del inicio de la competencia.

La futbolista del Levante UD vinculó esa expectativa con el trabajo previo que realizó el plantel. “Llevamos mucho tiempo trabajando para poder batir esa barrera y pasar más allá de octavos”, sostuvo. El objetivo dependerá de la respuesta de Argentina ante Benín y México, los dos rivales que quedan en el grupo tras el partido inicial frente a Polonia.

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La participación mundialista no interrumpirá el contacto de Alma con el club donde se formó y debutó en la máxima categoría española. “Por supuesto, estaré apoyando a mi equipo. Aunque no esté compitiendo con mis compañeras, estaré pendiente del día a día, apoyándolas al máximo”, afirmó la jugadora, según informó el Levante UD, antes de concentrarse por completo en la campaña argentina.

La situación de Velasco Heim se emparenta con la de Dolores Delgado, otra futbolista nacida fuera de Argentina que eligió vestir la celeste y blanca. La delantera nació en Estambul, creció en España y milita en el Real Madrid, donde se convirtió en la primera argentina que disputó un partido con el primer equipo del club madrileño. Ambas representan una generación atravesada por trayectorias internacionales y por una identificación familiar con la selección argentina.

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