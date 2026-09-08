A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Lula y Bolsonaro realizaron actos de campaña en el Día de la Independencia de Brasil, a menos de un mes de las elecciones

Guardar

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro trasladaron el lunes la disputa electoral al Día de la Independencia de Brasil, a 27 días de la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, con actos que expusieron las principales líneas de campaña de ambos sectores.

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato no consecutivo, encabezó por la mañana el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia por los 204 años de la independencia de Brasil de la Corona portuguesa. La ceremonia tuvo como eje la soberanía nacional y el combate contra la violencia hacia las mujeres.

PUBLICIDAD

El lema elegido para la presentación de las tropas fue “Soberanía, la fuerza que une a Brasil”, en un contexto de tensiones entre Brasil y Estados Unidos por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a una parte de los productos brasileños.

Aunque no pronunció un discurso durante el desfile, Lula habló el domingo por la noche en un mensaje transmitido por radio y televisión, en el que defendió la autonomía del país para establecer sus relaciones comerciales.

“Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprar y a quién podemos vender”, afirmó el mandatario en referencia a las medidas comerciales de Washington.

PUBLICIDAD

El acto oficial también mostró a Lula junto a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, y al presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. La imagen se produjo en medio de una crisis interna en el máximo tribunal brasileño, donde dos de sus jueces mantienen un enfrentamiento con acusaciones cruzadas.

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato no consecutivo, encabezó por la mañana el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia por los 204 años de la independencia de Brasil de la Corona portuguesa (REUTERS)

El conflicto involucra al juez Alexandre de Moraes y al magistrado André Mendonça. El caso también incluye a Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, quien permanece en prisión preventiva por un fraude millonario dentro del sistema financiero.

PUBLICIDAD

Según la Policía, Vorcaro pidió protección a De Moraes y consultó por escrito al magistrado, días antes de su detención, sobre la posibilidad de abandonar Brasil.

Además, De Moraes revisó un contrato de servicios entre el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master. Los documentos fueron desclasificados por Mendonça, quien quedó a cargo del caso.

Después, De Moraes solicitó una investigación contra Mendonça por presuntas irregularidades en la conducción de la pesquisa, lo que abrió una nueva disputa dentro del Supremo.

La crisis judicial ocupó un lugar central en el acto encabezado por Flávio Bolsonaro en la Avenida Paulista de São Paulo. El senador reunió a unos 28.500 simpatizantes, según estimaciones de la Universidad de São Paulo, y vinculó de forma directa a Lula con De Moraes.

PUBLICIDAD

La movilización exhibió banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel, además de un muñeco inflable de Donald Trump que sostenía una figura de Lula con ropa de presidiario.

La crisis judicial ocupó un lugar central en el acto encabezado por Flávio Bolsonaro en la Avenida Paulista de São Paulo (REUTERS)

“¡Primeramente, fuera Lula, fuera Moraes!”, afirmó Flávio al inicio de su discurso desde un tráiler adaptado. El senador prometió “acabar con ese consorcio de Lula con De Moraes” y “rescatar la credibilidad” de la Justicia. También calificó al magistrado de “naranja podrida” y lo acusó de imponer “una dictadura”.

“Necesitamos proteger el Supremo”, sostuvo.

Flávio también reivindicó la figura de su padre, Jair Bolsonaro, quien está inhabilitado, fue condenado a 27 años de prisión y cumple arresto domiciliario por su participación en una trama golpista tras las elecciones de 2022.

PUBLICIDAD

Durante su discurso, recordó el ataque con arma blanca que Jair Bolsonaro sufrió durante la campaña presidencial de 2018 y calificó el proceso por golpismo como una “segunda puñalada” y una “farsa” destinada, según su planteo, a impedir la participación política de su padre.

El senador también advirtió sobre una “tercera puñalada” que, según afirmó, sectores adversarios intentarán asestarle a él y a sus aliados, aunque no precisó a qué situación se refería.

Los actos del Día de la Independencia se produjeron mientras la campaña presidencial mantiene una fuerte polarización entre Lula y Flávio Bolsonaro. Un nuevo sondeo de la consultora Quaest, difundido el lunes, ubicó al actual mandatario siete puntos por encima del senador en la primera vuelta.

PUBLICIDAD

La misma encuesta mostró, sin embargo, un escenario de empate numérico entre ambos en una eventual segunda vuelta.

(Con información de EFE)