Salud

¿Tomar mucho café hace mal? Cuál es el límite saludable, según la ciencia

Los estudios más recientes dejaron atrás parte de la vieja desconfianza hacia esta bebida, aunque mantienen advertencias sobre el exceso. Qué recomiendan los especialistas

Persona bebiendo café, taza roja, bebida caliente, momento relajante, aroma a café, calma matutina, hábito cotidiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La American Heart Association fijó en hasta 400 mg de cafeína al día el límite de consumo seguro para la mayoría de los adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El café es una de las principales fuentes de cafeína, un estimulante que millones de personas consumen en el mundo. Sus vínculos con la salud cardiovascular no son lineales: dependen de la fuente de consumo, la dosis y las características individuales de cada persona.

Sin embargo, se estima que para la mayoría de los adultos, hasta 400 mg de cafeína al día —el equivalente aproximado a entre tres y cinco tazas de café filtrado de unos 230 a 240 ml— es el límite de consumo considerado seguro, según la American Heart Association.

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Los beneficios observados aparecen en consumos moderados, no en cantidades más altas.

Hasta 400 mg de cafeína al día es el límite seguro para la mayoría de los adultos

El consumo moderado de café se ubicó entre dos y cuatro tazas diarias en estudios que asociaron esa cantidad con menor riesgo cardiovascular y de mortalidad.
El consumo moderado de café se ubicó entre dos y cuatro tazas diarias en estudios que asociaron esa cantidad con menor riesgo cardiovascular y de mortalidad.

La declaración científica de la AHA, publicada en la revista científica Circulation, sostuvo que tres a cinco tazas de café filtrado de unos 230 a 240 ml ese nivel puede formar parte de un estilo de vida saludable en la mayoría de los adultos.

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La aclaración es importante porque, en la práctica, muchas personas cuentan cafés y no miligramos. Sin embargo, una “taza” en los estudios no siempre coincide con la medida que se sirve en bares o cafeterías. Por eso, trasladar esos datos al consumo diario exige mirar el tamaño de la bebida y su concentración.

En varios estudios de seguimiento, el punto con menor riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular apareció entre dos y cuatro tazas diarias.

La cantidad de cafeína cambia según el tipo de café y la forma en que se prepara

Varias tazas con café, una jarra, un vaso con hielo, granos de café y dos cucharas sobre una mesa de madera.
La cantidad de cafeína varía según el tipo de café, el tamaño de la taza y el método de preparación, por lo que contar cafés no equivale a medir miligramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los cafés aportan lo mismo. Un filtrado, un espresso, un instantáneo o una preparación en prensa francesa pueden tener contenidos distintos de cafeína aun cuando el volumen servido parezca similar. Esa diferencia explica por qué dos personas pueden decir que toman “tres cafés por día” y, en términos reales, estar lejos de consumir la misma cantidad.

También influye el método de preparación por una razón adicional. El café no filtrado, como el espresso o el preparado en prensa francesa, conserva más cafestol, un compuesto que puede elevar el colesterol LDL. En cambio, el filtrado y el instantáneo contienen cantidades mucho menores de esa sustancia.

Esa distinción ya había aparecido en otra nota previa de Infobae, donde se repasó cómo la forma de consumo modifica la lectura nutricional y sanitaria de una bebida que no es uniforme.

El consumo moderado se asocia con mejor salud cardiovascular y metabólica

Una médica con bata blanca y estetoscopio muestra en una tableta digital la ilustración de un corazón humano a una paciente joven sentada.
La American Heart Association señaló que el consumo habitual y moderado de café no se vincula con mayor riesgo cardiovascular y mostró asociaciones con mejor salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de la American Heart Association encontró que el consumo habitual y moderado de café no se vincula con un mayor riesgo cardiovascular y, en varios análisis, apareció asociado con menor riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

En diabetes tipo 2, una revisión de estudios prospectivos citada por la entidad observó reducciones de riesgo de entre 20% y 30% entre quienes consumían en promedio 3,5 y 5 tazas al día. En mortalidad general, varios trabajos situaron el punto con menor riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular en consumos intermedios, no en los extremos.

Eso no equivale a decir que el café cure o prevenga por sí solo esas enfermedades. La mayor parte de estos datos proviene de estudios observacionales, que permiten detectar asociaciones entre hábitos y resultados de salud, pero no prueban por sí solos una relación directa de causa y efecto.

Cuánto café deja de ser favorable

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estudios sobre café y diabetes tipo 2 citaron reducciones de riesgo de entre 20% y 30% en consumos promedio de 3,5 a 5 tazas al día, aunque no prueban causalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas insisten en que el café mantiene un perfil más claro cuando se consume dentro de márgenes moderados. A partir de niveles más altos, el panorama se vuelve más incierto. Algunos beneficios dejan de verse con la misma consistencia y pueden aparecer efectos no deseados, sobre todo en personas más sensibles a la cafeína.

Entre esas reacciones se cuentan palpitaciones, insomnio, nerviosismo, ansiedad o molestias digestivas. La respuesta varía según la genética, la edad, el metabolismo hepático, el uso de medicamentos, la presencia de hipertensión o antecedentes cardíacos y el hábito previo de consumo.

La declaración de la AHA también señaló que no existe una estrategia única para todos. Dos personas con la misma cantidad diaria pueden experimentar efectos distintos. Por eso, el límite de 400 mg funciona como una orientación general y no como una cifra idéntica para cada organismo.

No es lo mismo café que cafeína

Un frasco negro recostado y granos de café tostado esparcidos sobre una superficie de piedra en una cocina.
La cantidad de cafeína varía según el tipo de grano, el tamaño de la taza y el método de preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las advertencias más repetidas en la literatura reciente es que café y cafeína no deben tratarse como si fueran lo mismo. El grano contiene numerosos compuestos bioactivos, entre ellos ácidos clorogénicos, diterpenos, trigonelina y melanoidinas, que podrían intervenir en los efectos observados sobre inflamación, metabolismo de la glucosa, sensibilidad a la insulina y microbiota intestinal.

Ese punto ganó peso porque algunas asociaciones favorables también aparecieron con café descafeinado. Ese dato sugiere que la explicación no pasa solo por la cafeína y que parte del efecto podría depender de la matriz completa de la bebida.

Ese cambio de enfoque también quedó respaldado por una revisión de más de 100 estudios publicada en 2025, que reflejó cómo el consenso científico sobre el café se fue modificando en los últimos años.

Las bebidas energéticas no entran en la misma cuenta que una taza de café

Las bebidas energéticas y los shots concentrados aportan cafeína con un perfil distinto al del café y pueden aumentar los efectos adversos cardiovasculares. (FOTO: Orbium)
Las bebidas energéticas y los shots concentrados aportan cafeína con un perfil distinto al del café y pueden aumentar los efectos adversos cardiovasculares. (FOTO: Orbium)

La AHA remarca que medir el consumo solo en “cafés por día” puede ocultar otra fuente de cafeína con un perfil distinto: las bebidas energéticas y los shots concentrados. Según la AHA, estos productos pueden aportar entre 40 y 69 mg de cafeína por cada 30 ml, con concentraciones que superan varias veces a las de un café filtrado corriente.

Además de la cantidad, cambia el contexto de consumo. Muchos de esos productos incluyen otros aditivos o fórmulas que aceleran la absorción y aumentan el riesgo de efectos adversos cardiovasculares, incluso en adultos jóvenes sanos.

Por eso, los cardiólogos, según publicó Infobae en una nota reciente, distinguen entre el café habitual y los energizantes. El límite saludable no debe interpretarse como una invitación a sumar indiscriminadamente cualquier fuente de cafeína.

Qué agregados hacen que el café pierda su perfil saludable

Cuál es la mejor leche para tomar con el café (Pexels)
El perfil saludable del café cambia cuando la bebida suma azúcar, siropes, crema, nata o grandes cantidades de leche, según la American Heart Association. (Pexels)

Otra diferencia central es qué se agrega a la taza. Buena parte de los estudios que hallaron asociaciones favorables evaluó café negro o preparaciones con pocos añadidos. Cuando la bebida incorpora azúcar, siropes, crema, nata o grandes cantidades de leche, el resultado nutricional cambia.

La American Heart Association advirtió que esos ingredientes elevan el aporte calórico y pueden degradar el perfil saludable asociado al café consumido sin agregados. En términos prácticos, un espresso solo y una bebida grande saborizada de cafetería comparten un ingrediente de base, pero no son equivalentes desde el punto de vista nutricional.

Ese matiz también explica por qué los especialistas evitan hablar del café como una categoría cerrada. La cantidad importa, pero también importan la preparación, el tamaño de la porción y todo lo que acompaña a la bebida.

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