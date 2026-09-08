Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica (REUTERS)

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El régimen de Corea del Norte y Rusia inauguraron el lunes su primer puente de carretera sobre el río Tumen, una infraestructura de un kilómetro que conecta directamente a ambos países y que sus gobiernos presentaron como un nuevo símbolo de la expansión de sus relaciones económicas, comerciales y estratégicas.

Los primeros camiones, decorados con las banderas de Rusia y Corea del Norte, cruzaron el puente de dos carriles durante una ceremonia en la que el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, y su par norcoreano, Pak Thae Song, participaron por videoconferencia y dirigieron mensajes a trabajadores y funcionarios de ambos países.

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La nueva infraestructura se suma a las conexiones ferroviarias y aéreas existentes entre Rusia y Corea del Norte y establece la primera conexión vial adecuada entre ambos territorios. Hasta ahora, los vehículos utilizaban, mediante un acuerdo especial vigente desde 1959, tablones colocados sobre el cercano puente ferroviario que durante décadas constituyó el único punto de cruce fronterizo entre los dos países.

Mishustin afirmó que la ampliación de la infraestructura de transporte permitirá profundizar la cooperación bilateral. “Estoy convencido de que la expansión de la infraestructura de transporte transfronterizo dará un poderoso impulso al desarrollo de la cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural”, declaró durante la ceremonia.

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El primer ministro ruso sostuvo además que los vínculos entre Moscú y Pyongyang se encuentran “en un nivel excepcionalmente alto” y calificó la apertura del puente como “un acontecimiento verdaderamente histórico”. Según Mishustin, la obra representa también “un nuevo símbolo de amistad” entre los dos países.

La nueva infraestructura se suma a las conexiones ferroviarias y aéreas existentes entre Rusia y Corea del Norte y establece la primera conexión vial adecuada entre ambos territorios (REUTERS)

El gobierno ruso informó que el puente podrá recibir hasta 300 vehículos por día y que quedará conectado con la red de carreteras federales de Rusia. La infraestructura tendrá acceso al corredor de transporte que comunica Vladivostok, en el extremo oriental ruso, con San Petersburgo.

Los camiones comenzaron a utilizar el paso para el transporte de mercancías desde su apertura, mientras que las autoridades rusas prevén que el puente quede plenamente operativo a finales de este año. También podrá recibir tráfico de pasajeros.

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El puente fue construido cerca del denominado “Puente de la Amistad”, una estructura ferroviaria inaugurada en 1959, cuatro años después del final de la Guerra de Corea. La nueva conexión vial recibió el nombre de Yakov Novichenko, un soldado del Ejército Rojo a quien Corea del Norte atribuye haber protegido a Kim Il Sung en 1946 al interceptar una granada lanzada contra el entonces líder norcoreano y otras personas.

La agencia estatal norcoreana KCNA presentó la infraestructura como una señal concreta del fortalecimiento de los vínculos bilaterales. “La finalización del puente es un acontecimiento significativo que añade una nueva dinámica al conjunto de la cooperación bilateral”, afirmó Pak Thae Song, según la agencia.

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KCNA también señaló que el puente garantiza “el paso seguro de diversas formas de transporte y el movimiento de personas” y que “ha fortalecido un componente clave de infraestructura para la cooperación económica entre Corea del Norte y Rusia”.

Una imagen de satélite muestra el primer puente carretero entre Corea del Norte y Rusia, que cruza el río Tumen en la frontera entre ambos países, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS)

La apertura se produce en un contexto de fuerte acercamiento entre Moscú y Pyongyang desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. En 2024, Corea del Norte envió miles de soldados a Rusia para apoyar a las fuerzas de Moscú frente a la incursión ucraniana en la región de Kursk. Kiev, por su parte, acusó a Rusia de utilizar misiles norcoreanos en sus ataques contra territorio ucraniano.

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Mishustin aludió a la participación norcoreana en el conflicto durante su discurso y mencionó a “los héroes coreanos que, hasta hace poco, lucharon codo a codo con nuestros soldados y defendieron el territorio ruso”.

Rusia y Corea del Norte también firmaron en 2024 un tratado de defensa que contempla apoyo mutuo en caso de un ataque contra cualquiera de los dos países.

El incremento de la cooperación con Rusia también tuvo efectos sobre la economía norcoreana. El Banco Central de Corea del Sur estimó en julio que la economía de Corea del Norte creció más de 3% por tercer año consecutivo en 2025 y señaló la expansión de la cooperación económica con Rusia como un “motor importante” de ese crecimiento.

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El organismo surcoreano indicó además que el ingreso nacional bruto de Corea del Norte “recibió un impulso por un fuerte aumento de los ingresos en divisas” vinculados con el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia.

(Con información de Reuters y AFP)