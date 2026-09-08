Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

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Rusia reanudó este martes los ataques contra Kiev con misiles balísticos y de crucero y drones, tras una tregua de 72 horas acordada durante las gestiones diplomáticas de Estados Unidos para reactivar las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. El ataque dejó al menos dos muertos y diez heridos, según las autoridades ucranianas.

Las explosiones se escucharon durante las primeras horas de la mañana en la capital ucraniana. La administración militar de Kiev informó que el sistema de defensa antiaérea entró en funcionamiento y pidió a los residentes que buscaran refugio ante la ofensiva rusa.

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Los ataques provocaron incendios y daños en distintos puntos de la ciudad. Según las autoridades, un edificio residencial de cinco plantas sufrió daños en el distrito de Solomianskyi, mientras que varios vehículos se incendiaron en el distrito de Podilskyi. Imágenes de los servicios de emergencia mostraron automóviles en llamas y daños en un gran bloque de edificios no residenciales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una institución educativa también resultó afectada y señaló que había personas atrapadas en un edificio residencial.

La ofensiva se produjo un día después de que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, mantuvieran conversaciones con autoridades ucranianas en Kiev. Un día antes, ambos representantes se reunieron con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

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Los ataques provocaron incendios y daños en distintos puntos de la ciudad (REUTERS)

Witkoff aseguró el lunes que las conversaciones habían permitido alcanzar un “progreso sustancial” y sostuvo que existía la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

“El presidente Trump está trabajando arduamente para detener los asesinatos y lograr una paz duradera y sostenible”, escribió Witkoff en X.

Tras su reunión con funcionarios ucranianos, Witkoff también afirmó que se produjeron “avances sustanciales, incluyendo cambios en la programación de conversaciones trilaterales adicionales”. Sin embargo, no se anunciaron acuerdos importantes.

La tregua entre Rusia y Ucrania contemplaba la suspensión de los ataques contra las respectivas capitales durante el fin de semana de las conversaciones diplomáticas. El alto el fuego tuvo una duración de 72 horas y expiró este martes.

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La pausa había sido ordenada por Putin durante la visita de los enviados de Trump a Moscú y Kiev. Su final coincidió con la reanudación de los ataques rusos contra la capital ucraniana, después de varias semanas de ofensivas contra la ciudad.

La ofensiva se produjo un día después de que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, mantuvieran conversaciones con autoridades ucranianas en Kiev (REUTERS)

Uno de los ataques más recientes contra Kiev se produjo el viernes, cuando un bombardeo diurno alcanzó la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania. Según los reportes de las autoridades, se trató de la primera vez que el edificio sufrió un impacto durante el conflicto.

Ucrania también intensificó durante los últimos meses sus ataques con drones contra objetivos situados dentro de territorio ruso. Este martes, el gobernador de la ciudad rusa de Saratov afirmó en Telegram que una ofensiva con drones ucranianos alcanzó infraestructura civil y dejó varias personas heridas, según Reuters.

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Ante la magnitud del ataque contra Kiev, Polonia anunció el despliegue de aviones militares para proteger su espacio aéreo. Las fuerzas armadas polacas informaron además el inicio de “operaciones aéreas” tras la ofensiva rusa.

En paralelo con la actividad militar, el Kremlin dejó abierta la posibilidad de nuevas conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró el lunes que “en este momento es demasiado pronto para decir algo sobre el lugar o las fechas exactas” de una eventual reunión trilateral.

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó al medio estadounidense Axios que Washington busca reducir la tensión antes del invierno. Según Zelensky, los enviados estadounidenses le transmitieron que “los rusos están dispuestos a negociar”.

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El mandatario ucraniano también sostuvo que Rusia podría intentar aprovechar las condiciones del invierno para aumentar la presión sobre Ucrania. “Rusia realmente cree que este invierno puede ayudarles a doblegarnos”, declaró a Axios.

Zelensky afirmó que la administración Trump podría ejercer presión sobre Putin para reducir la intensidad del conflicto y sostuvo que el presidente ruso “no quiere ´molestar´” a su homólogo estadounidense.

Las conversaciones del fin de semana también incluyeron propuestas de Estados Unidos sobre instalaciones energéticas, envíos de cereales y exportaciones de petróleo y gas, según Zelensky, quien no proporcionó detalles adicionales.

(Con información de AFP y REUTERS)