El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

El sobrepaso de Franco Colapinto a Piatri en el GP de Italia de F1

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Franco Colapinto protagonizó una de las maniobras más comentadas del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el Autódromo Nacional de Monza. El ex piloto inglés, Jolyon Palmer, analizó en la transmisión de F1 TV el adelantamiento que el argentino ejecutó sobre Oscar Piastri, de McLaren, y concluyó que la maniobra “fue más inteligente de lo que pareció inicialmente”.

El piloto de Alpine había largado desde la séptima posición de la grilla. En la primera chicana avanzó al sexto lugar, tras un incidente entre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton que relegó a este último al décimo puesto. La carrera dio un giro adicional en la segunda vuelta, cuando el propio Leclerc perdió el control de su SF-26 en la curva Parabolica y se estrelló contra la barrera de neumáticos.

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Piastri y Colapinto circulaban justo detrás del incidente del monegasco. En ese contexto, el piloto de Alpine superó al de McLaren en la recta principal, instantes antes de que la dirección de carrera desplegara primero el coche de seguridad y luego la bandera roja que detuvo la competencia.

Palmer identificó el detalle técnico que sustentó su lectura de la jugada: “Si se fijan en su pulgar, pulsa directamente el botón de boost, lo que significa que está agotando la batería en esa recta principal”. El ex piloto explicó el razonamiento que, a su entender, guio la decisión de Colapinto. “Si yo fuera Franco y viera a Leclerc salirse y terminar contra el muro, sabría que el coche de seguridad aparecería inmediatamente. Tienes unos pocos segundos para intentar completar el adelantamiento. Después de eso, no importa en qué nivel esté la batería, porque estarás bajo el coche de seguridad, y ahora con bandera roja”.

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Franco Colapinto terminó noveno en Monza (Prensa Alpine)

Para Palmer, agotar por completo la energía eléctrica del monoplaza en ese momento puntual representó un cálculo con sentido, más allá del riesgo que implicaba. “Podría haberse convertido en un blanco fácil en el trayecto hacia la primera curva, pero no importaba”, agregó el analista.

Consultado por la prensa al término de la carrera, entre ellos Motorsport, Colapinto coincidió con la lectura de Palmer sobre lo que pasó por su cabeza en esos segundos. “Simplemente usé toda la batería porque sabía que iba a salir el coche de seguridad, o eso pensaba, eso esperaba. Así que usé la batería ahí y fui bastante rápido”, relató.

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El sobrepaso le había permitido escalar hasta la cuarta posición, pero el resultado final de la carrera no acompañó esa progresión. Un despiste en la curva de Lesmo lo hizo retroceder al puesto 16 en el reinicio que siguió a la bandera roja, lo cual generó frustración en el piloto de 23 años. No obstante, el corredor bonaerense avanzó y logró terminar noveno para sumar dos puntos.

Al ser consultado puntualmente sobre si consideraba inteligente su maniobra sobre Piastri, el argentino respondió con humor pese al resultado adverso de la jornada. “Sí, hoy hice algunas cosas inteligentes y otras bastante estúpidas, así que supongo que se compensan entre sí. Pero sí, aprenderé para la próxima”, cerró entre risas.

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Este fin de semana Franco Colapinto volverá a la acción en el Gran Premio de España de F1 que se llevará a cabo en el flamante circuito semipermanente llamado Madring, en la capital de dicho país.