Cuál es la mejor época del año para hacer reformas en casa y cómo planificar los plazos

La primavera ofrece condiciones favorables para las remodelaciones exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Emprender una remodelación en la vivienda requiere una planificación logística que trasciende la simple asignación de presupuesto y la selección de la mano de obra. La estación del año elegida para iniciar los trabajos influye directamente en el cumplimiento de los plazos, la disponibilidad de los gremios y el nivel de perturbación de la rutina familiar.

Comprender cómo las variaciones climáticas condicionan cada etapa de la obra resulta determinante para evitar sobrecostos en las reformas de casa y en la gestión de presupuestos de construcción.

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La primavera suele ofrecer mejores condiciones para las obras exteriores

De acuerdo con una evaluación realizada por contratistas y especialistas en arquitectura de interiores para la publicación especializada House Beautiful, la primavera suele ser la ventana más conveniente para encarar trabajos al aire libre.

El motivo principal es climático. Las tareas sobre techos, galerías, aberturas o fachadas dependen de jornadas estables, con menos riesgo de lluvias persistentes, heladas o temperaturas extremas.

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El clima puede modificar los plazos de una obra en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación también se vincula con las condiciones generales de la vivienda. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que un entorno habitacional adecuado debe contribuir a la seguridad, salud y bienestar de las personas.

En ese marco, la mejora de cubiertas, ventilación, carpinterías y envolvente térmica forma parte de las intervenciones que pueden fortalecer esas condiciones, siempre que se ejecuten con planificación.

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Las reformas interiores permiten mayor flexibilidad durante el otoño y el invierno

El invierno y otoño pueden servir para organizar etapas previas e interiores

Aunque la primavera aparece como la estación más citada para iniciar obras externas, eso no significa que el resto del año quede descartado. Los meses fríos suelen resultar útiles para definir el proyecto, tramitar permisos, pedir presupuestos y ordenar compras con mayor anticipación.

También pueden ser un momento apto para reformas interiores, sobre todo cuando no dependen de manera directa de condiciones meteorológicas. Entre esas tareas suelen figurar:

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Renovación de baños y cocinas

Trabajos de pintura interior

Recambio de pisos

Mejoras de instalaciones

Ajustes de distribución en ambientes ya cerrados

Las condiciones regionales influyen en la elección del momento para construir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala que las reformas en viviendas son un componente central para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo.

En ese sentido, definir durante el otoño o invierno cambios en aislamiento, ventanas o sistemas de climatización puede ayudar a llegar mejor preparados a la temporada de mayor uso energético.

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La disponibilidad de profesionales puede reducirse durante la temporada alta

La fechas ideales dependiendo del tipo de intervención

Pensar la obra desde Argentina exige incorporar una variable adicional. No todas las zonas del país tienen el mismo régimen de lluvias, amplitud térmica o riesgo de heladas. Por eso, una fecha conveniente en el Área Metropolitana de Buenos Aires puede no ser la misma en la Patagonia, el Noroeste o el Litoral.

Esa diferencia regional obliga a ajustar el calendario de trabajo según el tipo de intervención:

En techos y fachadas : conviene priorizar períodos secos y de temperatura moderada

En ampliaciones o trabajos estructurales : el clima puede alterar tiempos de fraguado y ejecución

En reformas interiores : el impacto estacional suele ser menor, aunque sigue pesando la logística del hogar

En mejoras vinculadas al confort térmico: resulta útil terminar la obra antes de los picos de frío o calor

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que la calidad habitacional incide de manera directa en el bienestar, gastos del hogar y resiliencia frente a fenómenos climáticos. Esa mirada refuerza la idea de que la planificación temporal de una remodelación no es un detalle menor, sino parte de la estrategia para mejorar el uso de la vivienda.

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Los permisos y la compra de materiales forman parte del cronograma de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alta demanda en temporada favorable puede encarecer y demorar los trabajos

Las estaciones más buscadas también concentran mayor presión sobre contratistas, materiales y permisos. Cuando muchas familias intentan iniciar obras al mismo tiempo, aumentan las dificultades para conseguir fechas, coordinar gremios y cerrar precios.

Por eso, al momento de elegir cuándo remodelar, conviene ponderar dos factores a la vez:

Las condiciones climáticas para ejecutar la obra

La disponibilidad real de profesionales, insumos y trámites

House Beautiful advierte que la primavera y verano suelen funcionar como temporada alta para buena parte del sector. Eso puede traducirse en menor disponibilidad y presupuestos más altos que en meses de menor demanda.

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