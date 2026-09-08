ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 6

ANSES paga en septiembre de 2026 según un cronograma escalonado por terminación de DNI y aplica una suba del 2,11% en los haberes (REUTERS/Francisco Loureiro)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre de 2026 mediante un cronograma escalonado que ordena las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los haberes del mes se actualizaron un 2,11%, conforme al mecanismo previsto en el Decreto 274/2024, que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El incremento aplicado en septiembre surge del índice de julio. Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben un refuerzo extraordinario de $70.000 junto con el monto mensual actualizado.

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Jubilaciones y pensiones con haberes que no superan el mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 16 de septiembre. La acreditación se realizará de forma automática en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada para percibir la prestación.

Quienes integran este grupo recibirán $498.633,20. El importe contempla un haber mensual actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

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Los jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 6 cobran el 16 de septiembre un total de $498.633,20 con el refuerzo de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 6 cobrarán el 25 de septiembre de 2026. La fecha también corresponde a quienes poseen documentos finalizados en 7.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 cobrarán el 16 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado por el último número del documento.

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La AUH tendrá un valor de $154.031 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto informado asciende a $501.537. En la Asignación Familiar por Hijo, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos será de $77.025.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 6 tendrán acreditado el pago el 18 de septiembre.El monto vigente de esta prestación durante septiembre será de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1, el valor diferencial informado alcanza los $200.241.

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La Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 se cobra el 18 de septiembre y tiene un monto de $154.031, que sube a $200.241 en zona 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 6 recibirán el pago el 15 de septiembre. Esa fecha también corresponde a los titulares con documentos finalizados en 7.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

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En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio

Para estos beneficios, el cronograma no se divide según el último número del DNI. El monto fijado para la asignación por nacimiento es de $89.782, mientras que la prestación por adopción asciende a $536.774. En el caso de la asignación por matrimonio, el importe será de $134.430.

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Los pagos correspondientes a la primera quincena estarán disponibles del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para la segunda quincena, el período de acreditación irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 6 cobrarán el 11 de septiembre . Esa fecha también corresponde a los documentos finalizados en 5.

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El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 6 se cobran el 11 de septiembre y totalizan $370.043,24 con bono extraordinario de $70.000

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

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Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 6 cobrarán el 25 de septiembre. La fecha también alcanza a los titulares con documentos finalizados en 7.

Prestación por Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 tendrá un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI. Podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026.