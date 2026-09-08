Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Tini Stoessel posó con maquillaje natural y aros dorados con dije de perla, con la Ciudad de México de fondo

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Tini Stoessel compartió en Instagram una serie de fotografías con un look total black and white valuado en más de 11 mil dólares, tomadas en un hotel de la Ciudad de México. Las imágenes, que suman más de 490 mil “me gusta”, muestran a la artista con piezas de la colección Primavera de Gucci y llegan en medio del regreso de la cantante a los escenarios con su gira FUTTTURA.

El conjunto elegido por la cantante argentina combina básicos de alta gama con accesorios de la firma italiana. La remera blanca de manga corta, confeccionada en jersey de nailon elástico sin costuras, tiene un valor de 1150 dólares. Según la descripción del producto, la prenda pertenece a la colección Primavera de Gucci, que “establece un nuevo vocabulario de siluetas, texturas y materiales, y combina la innovación con una visión arraigada”. La calza a juego, del mismo material y misma colección, cuesta 1200 dólares.

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La publicación de Tini Stoessel superó los 490 mil “me gusta” y coincidió con su regreso a los escenarios con la gira FUTTTURA

Los stilettos de charol negro con punta fina, del modelo Donna pump de Gucci, en un primer plano de detalle

Sobre ese base, Tini sumó un stiletto de charol negro con punta fina, el modelo Donna pump, valuado en 1220 dólares. La descripción oficial detalla que el zapato “destaca un punta fina y un taco stiletto en un diseño estilizado, acentuado con el emblemático Horsebit en acabado tonal”.

Los accesorios completaron el estilismo con dos carteras distintas que aparecen en distintas fotografías de la serie. Una de ellas es la Jackie Slim de hombro mediana, en canvas GG color marfil, con un precio de 2.200 dólares y la posibilidad de personalización con iniciales sin cargo adicional. La pieza, según la ficha del producto, “presenta un estilo relajado y estilizado, con un cierre de pistón de uso sencillo que realza uno de los detalles de herrajes más emblemáticos de la casa”.

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Tini Stoessel combinó remera blanca y calza negra, ambas de la colección Primavera de la marca de lujo

Un selfie en blanco y negro mostró el detalle de los anteojos de sol con el logo de la marca italiana

La segunda cartera, de noche, en malla metálica GG plateada y negra con dije, tiene un valor de 5500 dólares. La pieza se puede llevar al hombro o cruzada, gracias a la cadena con el charm de la Doble G.

En las fotografías también se distinguen anteojos de sol rectangulares con marco negro y el logo dorado de la marca, además de aros dorados con un dije de perla colgante. El cabello recogido y el maquillaje con labios en tono borravino completan la producción, en la que la artista posa tanto de pie junto a un ventanal con vista panorámica de la ciudad como recostada en un sillón gris.

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Tini Stoessel, recostada en un sillón gris, con la cartera metálica en la mano

La cartera de noche en malla metálica plateada y negra, con el charm de la Doble G, se lució cruzada al cuerpo

La cartera Jackie Slim de Gucci, en tono marfil, completó el look total black and white de la cantante

La publicación llega en un contexto particular para la artista. Tini Stoessel retomó hace pocas semanas la gira FUTTTURA tras un parate de tres meses y en medio de una crisis familiar que derivó en una auditoría de su gestión profesional y financiera, con su padre en el centro de la escena. El primer show de esta nueva etapa se realizó en Guadalajara, donde la cantante introdujo cambios en el repertorio: eliminó temas como “Pa” y “Ángel”, escritos en referencia a la hospitalización de su padre, e incorporó canciones como “High”, junto a María Becerra y Lola Indigo, y “Pa Él”, su colaboración con Los Ángeles Azules.

Antes de iniciar la etapa americana de la gira, la artista había hablado sobre el desgaste físico y emocional que implica sostener un show de estas características. “Hago mucha terapia desde hace muchos años. Acompañada también de gente que quiero mucho”, expresó en una charla con la influencer salvadoreña conocida como La Cami. En esa misma entrevista, se refirió al concepto detrás de su show, un recorrido que atraviesa distintas etapas de su carrera, desde su paso por Violetta hasta su presente como una de las artistas pop más populares de la región.

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Tini Stoessel completó el outfit con stilettos negros Donna pump de Gucci, un modelo valuado en 1220 dólares

Tini Stoessel retomó la gira FUTTTURA tras una pausa de tres meses y en medio de una crisis familiar que derivó en una auditoría de su gestión profesional y financiera

Las imágenes del look en la Ciudad de México se suman a otras publicaciones recientes en las que la cantante mostró distintos atuendos previos a sus presentaciones, en una gira que continúa por varios países de América.