América Latina

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

Con este operativo, ya son cinco las embarcaciones ecuatorianas interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental desde el pasado 28 de agosto

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La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó el lunes una embarcación ecuatoriana que, según las autoridades estadounidenses, funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento de combustible y prestaba apoyo a operaciones de narcotráfico de Los Choneros, una de las principales bandas criminales de Ecuador.

Con este operativo, ya son cinco las embarcaciones ecuatorianas interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre el inicio de este tipo de acciones en coordinación con el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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El nuevo operativo se produjo en medio de cuestionamientos sobre las acusaciones contra los tripulantes de las embarcaciones interceptadas. Los pescadores involucrados en los casos anteriores negaron cualquier vínculo con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El pasado sábado, un juez ecuatoriano ordenó la liberación de 28 pescadores que regresaron al país después de permanecer detenidos tras dos operaciones estadounidenses realizadas el miércoles y jueves. Según el abogado Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía no logró acreditar la existencia de elementos suficientes que permitieran establecer sospechas sobre la comisión de un delito.

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“La Fiscalía no pudo probar la existencia de sospechas del cometimiento de algún delito”, sostuvo Bastias, según el texto difundido sobre el caso.

Con este operativo, ya son cinco las embarcaciones ecuatorianas interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental desde el pasado 28 de agosto
Con este operativo, ya son cinco las embarcaciones ecuatorianas interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental desde el pasado 28 de agosto

Ese mismo sábado, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa de Ecuador informaron sobre el hundimiento de otra embarcación, identificada como María Candelaria, cuyos 26 tripulantes fueron trasladados hacia la ciudad ecuatoriana de Manta.

En relación con la operación del lunes, el Comando Sur afirmó que las personas encontradas a bordo de la embarcación serán entregadas a las autoridades de Ecuador. La fuerza estadounidense defendió además sus acciones contra las estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El comando aseguró que “continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental”.

Las operaciones estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental forman parte de una campaña contra organizaciones dedicadas al narcotráfico que también se extendió al Caribe. Desde septiembre del año pasado, las fuerzas de Estados Unidos destruyeron decenas de embarcaciones señaladas como narcolanchas y provocaron la muerte de más de 200 traficantes.

La campaña recibió críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron las operaciones y reclamaron investigaciones sobre las circunstancias en las que se produjeron los ataques contra las embarcaciones.

Las operaciones estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental forman parte de una campaña contra organizaciones dedicadas al narcotráfico que también se extendió al Caribe
Las operaciones estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental forman parte de una campaña contra organizaciones dedicadas al narcotráfico que también se extendió al Caribe

En Ecuador, además de los cinco casos reconocidos por Washington y Quito desde finales de agosto, pescadores y familiares denunciaron otros tres ataques contra embarcaciones ocurridos en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos.

Uno de esos episodios está relacionado con la desaparición de ocho pescadores ecuatorianos. Hasta el momento, ni Estados Unidos ni Ecuador reconocieron esos ataques como parte de sus operaciones contra el narcotráfico.

(Con información de EFE)

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