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Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

En la gala solidaria de Fundaleu, la diva eligió un peinado recoquido junto a un despampanante vestido. Qué dijo de la producción de Netflix sobre La One. Habló sobre su propia biopic y le dedicó palabras a Messi y Mirtha

La diva fue parte de la gala de Fundaleu. Habló de la salud de Mirtha Legrand y su propia biopic (Video: Farándula Show)

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Susana Giménez asistió este lunes a la gala solidaria de Fundaleu en el Alvear Palace Hotel y, en diálogo con la prensa, se refirió a la serie de Moria Casán, a su propio proyecto audiovisual, al presente de Lionel Messi y al estado de salud de Mirtha Legrand. La conductora sorprendió con el look que eligió, a puro glamour y a tono con las tendencias.

La presencia de la diva fue una de las más buscadas en la 27ª edición de “Famosos por la Vida”, el encuentro benéfico que la fundación organiza cada año para recaudar fondos. Durante su paso por la alfombra roja, la conductora respondió sobre distintos temas de actualidad vinculados al espectáculo y al deporte.

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Susana Giménez
Susana Giménez asistió a la gala solidaria de Fundaleu y habló sobre la serie de Moria Casán (RSFotos)

Consultada por la interpretación que Leticia Brédice hizo de ella en la serie biográfica sobre Moria Casán para Netflix, la conductora evitó hacer una evaluación. “No me hagan preguntas ridículas que no las pienso contestar”, dijo ante los micrófonos.

De todos modos, sí dejó una definición general sobre la producción dedicada a la exvedette. “Vi la serie de Moria y me encantó”, afirmó, en Farándula Show sin extenderse sobre el trabajo puntual de Brédice en el papel que la representa.

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Además, se refirió al avance de su propia serie biográfica. “La serie viene bien. No está terminada pero está bien. Hasta el capítulo 5 tengo”, aseguró sobre el proyecto que prepara y que todavía se encuentra en desarrollo.

Susana Giménez
Con un look de gala en negro y estampado floral, Susana Giménez se sumó al evento benéfico de Fundaleu

En el mismo intercambio con la prensa, Susana también descartó un eventual regreso a los escenarios. Según expresó, no quiere volver a hacer teatro, una posibilidad sobre la que suele ser consultada por su trayectoria en ese ámbito.

La conductora fue consultada además por la situación de Lionel Messi y un eventual retiro de la Selección Argentina. Su respuesta fue breve y enfática. “A Messi lo amo más que nada en el mundo”, señaló.

Otro de los temas por los que le preguntaron fue la internación de Mirtha Legrand por un cuadro respiratorio bronquial. Frente a esa consulta, envió un mensaje afectuoso. “¡Mi vida, mi amor! Está resfriada, pero está bien”, sostuvo.

Susana Giménez
En su paso por el Alvear Palace Hotel, Susana Giménez elogió la biopic de Moria Casán

Siempre ícono de la moda, Susana apostó por un look de gala en clave clásica, con una impronta sofisticada y de alto impacto visual: eligió un vestido largo negro, de la casa de alta costura francesa Maison Alaïa, de silueta ceñida y cuello alto, con un estampado floral en gran formato en tonos blancos y verde agua que rompió la monocromía y aportó contraste al conjunto. El diseño, además, presentaba drapeados en la parte frontal, un recurso que acentuó la figura y le dio movimiento a la caída de la prenda.

Susana Giménez
La conductora también se refirió a Lionel Messi y a la salud de Mirtha Legrand durante su paso por la alfombra roja

Para completar el estilismo, sumó un abrigo de piel negra de gran volumen apoyado sobre los hombros, junto con guantes al tono y una cartera pequeña negra con detalle metálico dorado. A la hora del peinado, eligió llevar el cabello recogido en un peinado alto, con mechones sueltos enmarcando el rostro y un broche brillante como acento. El maquillaje, por su parte, puso el foco en la mirada, con ojos intensamente delineados, pestañas marcadas y labios en un tono natural.

Susana Giménez
En diálogo con la prensa, Susana Giménez habló de su propia serie biográfica y contó que ya aprobó los libros de los primeros cinco capítulos

La gala solidaria de Fundaleu se realizó este lunes 7 de septiembre en el Hotel Alvear Palace, bajo el lema “Famosos por la Vida”. La organización, con siete décadas de trayectoria en salud, investigación, asistencia y docencia, llevó adelante así la 27ª edición de uno de sus eventos benéficos de mayor visibilidad.

Entre las figuras anunciadas para esta edición estuvieron Marley, Araceli González, Facundo Arana, Evangelina Anderson, Laurita Fernández, Guillermina Valdés, Mariana Fabbiani, Gabriel Corrado, Teté Coustarot, Fabián Mazzei, Cristina Pérez, Hernán Piquín, Débora Plager, Robertito Funes, Miguel Del Sel, Agustín Aristarán, conocido como Rada, Benito Fernández, Laurencio Adot, Fabián Zitta, Eva Bargiela, Sabrina Graciarena, Germán Paoloski, Javier Iturrioz, Barbie Simons, Gastón Edul, Guillermo Kohan, Benjamín Alfonso, Maru Botana, Andrea Frigerio e Iván de Pineda, entre otros invitados.

Crédito: RSFotos

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