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MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

Vero Lozano presentó a cuatro figuras que serán parte del reality culinario que encabeza Wanda Nara. Quiénes son

En el ciclo de Vero Lozano anunciaron a las figuras que serán parte de la próxima temporada (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)
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La nueva edición de MasterChef Celebrity sigue sumando nombres y ya reúne 22 participantes confirmados para su regreso a la pantalla de Telefe, con una lista que combina músicos, conductores, periodistas, actores, humoristas y figuras del deporte.

El programa, que ya se anuncia en pantallacon un “Muy pronto” y con Wanda Nara al frente, amplió en las últimas horas su nómina de convocados con la incorporación de Diego Ramos, Luciana Geuna, Paula Trapani y Hernán Coronel, líder de Mala Fama.

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Hernán Coronel, líder de Mala Fama a MasterChef Celebrity

Con esas incorporaciones, el ciclo reforzó una convocatoria que ya venía reuniendo figuras de distintos ámbitos del espectáculo y los medios. Entre los primeros nombres que habían trascendido figuran L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Juli Poggio y Grego Rossello. A ese grupo se suman además Karina Mazzocco y Edith Hermida.

La convocatoria también incluye a Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles, entre los 22 famosos confirmados hasta el momento. Mientras que Wanda Nara volverá a ponerse al frente como conductora del ciclo y el jurado de esta edición está conformado por Germán Martitegui y Damián Betular que se suma a Maru Botana que se suma en el lugar de Donato de Santis.

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Luciana Geuna dejará las noticias por un rato y se suma al reality de cocina

Por ahora, Telefe no informó una fecha exacta de estreno, pero sí mantiene en marcha la presentación escalonada de participantes para la próxima temporada del formato. Con una lista cada vez más amplia, el programa avanza en la previa de un regreso que volverá a reunir a figuras conocidas en una competencia atravesada por pruebas culinarias, eliminación y exposición televisiva.

Mientras Telefe termina de definir la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el canal también trabaja en otro proyecto ligado a la misma franquicia. Se trata de MasterChef Junior, la versión infantil del concurso, que marcará un nuevo desembarco del formato en la pantalla local con participantes menores y una dinámica adaptada a ese perfil.

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Diego Ramos es otro de confirmados para el programa que conduce Wanda Nara

En ese esquema aparecerá Ian Lucas, luego de consagrarse como ganador de la última temporada. El creador de contenido volverá al universo de MasterChef como parte del jurado de la edición junior, en un cambio de rol después de su paso por la competencia de celebridades. La incorporación tomó estado público luego de que el propio influencer compartiera la noticia en sus redes sociales.

Llegó el día de contarles algo que no lo puedo creer todavía”, expresó el influencer al anunciar su desembarco en el programa. En el mismo mensaje, agregó: “Volvemos a MasterChef, pero esta vez de manera distinta”, al confirmar que pasará de haber competido en las cocinas del ciclo a ocupar un lugar en la mesa de evaluación.

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Paula Trápani regresa al canal en MasterChef Celebrity luego de ser parte de Telefe Noticias durante más de una década

El youtuber también explicó el valor personal que tiene este regreso al formato. “Es un programa que a mí realmente me cambió la vida”, sostuvo, al referirse a la experiencia que atravesó dentro de la franquicia. Más adelante resumió ese recorrido con otra frase: “Me tocó estar aprendiendo, ganar, salir campeón y ahora ser parte de elegir al próximo campeón”.

La edición infantil contará además con Vero Lozano en la conducción, de acuerdo con la misma publicación, mientras que Germán Martitegui y Maru Botana completarán el jurado junto a Ian Lucas. Así, Telefe proyecta dos variantes de una misma marca para los próximos meses: por un lado, la nueva edición de MasterChef Celebrity y, por otro, MasterChef Junior, con una propuesta orientada a chicos que buscarán abrirse camino en la cocina televisiva.

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