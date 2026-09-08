La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

Matheus Nunes destacó la calidad del volante en la previa del debut de Manchester City en la Champions League, certamen que arranca este martes ante Porto

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Matheus Nunes, lateral de Manchester City, elogió públicamente a Enzo Fernández en la conferencia de prensa previa al debut del equipo inglés en la fase de liga de la UEFA Champions League, que este martes visitará a Porto desde las 16:00, hora argentina. “No sabíamos si iba a suceder o no. Queremos tener a los mejores jugadores y Enzo es uno de ellos”, afirmó el futbolista brasileño, nacido en Río de Janeiro, en referencia a la llegada del volante argentino procedente de Chelsea.

Nunes explicó que el entusiasmo por la incorporación se generó una vez confirmada la operación. “Cuando nos enteramos de que firmaba, estábamos muy contentos porque queremos estar con los mejores jugadores, no es que no tuviéramos ya, pero si un nuevo jugador llega, va a aportar muchas cosas buenas”, agregó. El técnico Enzo Maresca también participó de la rueda de prensa y sumó su propia valoración sobre el nuevo refuerzo, a quien definió como “un ganador”, además de señalar que la expectativa por su arribo ya circulaba entre los jugadores antes de que se confirmara el traspaso.

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El fichaje de Enzo Fernández se cerró en 145 millones de euros, cifra que lo convirtió en el traspaso más caro en la historia de la Premier League. La operación representó, además, la segunda venta del volante que superó los 100 millones de euros a lo largo de su carrera. La primera se había producido en 2023, cuando Benfica le pagó 121 millones de euros a Chelsea tras su gran actuación con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández, del Manchester City, durante el entrenamiento previo al debut en la Champions League 2026/27 (Action Images vía Reuters/Ed Sykes)

Según datos del sitio especializado Transfermarkt, la sumatoria de las ventas de Fernández, que incluye su pase desde River Plate hacia Benfica, alcanza los 310.250.000 euros. Esa cifra lo ubicó por encima de Cristiano Ronaldo en el ranking histórico de futbolistas que más dinero movilizaron en transferencias. El delantero portugués, que había protagonizado ventas destacadas como su traspaso de Manchester United a Real Madrid en 2009 por 94 millones de euros, acumula un total de 247 millones de euros en operaciones a lo largo de su carrera.

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El delantero brasileño amplió sus elogios hacia la gestión de fichajes del Manchester City durante la última ventana de transferencias y mencionó en particular la llegada de Iliman Ndiaye. “Ya sabíamos que teníamos un buen equipo, pero luego, con Iliman Ndiaye también, hicieron un trabajo increíble en el mercado de fichajes. Todos ellos nos van a ayudar mucho esta temporada”, sostuvo Nunes, quien atraviesa un arranque de temporada condicionado por una lesión y busca recuperar terreno en el plantel.

Enzo Fernández ya tuvo su primera presentación oficial como titular en el club inglés, en el partido ante Coventry por la tercera fecha de la Premier League, donde participó en la jugada que derivó en el único gol del encuentro, convertido por Erling Haaland. Tras el debut europeo frente a Porto, el equipo dirigido por Maresca visitará a Manchester United en Old Trafford el domingo 13 de septiembre, en el marco del clásico de la ciudad.

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