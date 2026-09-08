Pruebas PISA: los países de América Latina profundizan su retroceso educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Argentina y México registraron fuertes caídas en matemáticas, mientras Brasil, Colombia y Costa Rica presentaron resultados estancados y Chile retrocedió en matemáticas y lectura.

La evaluación internacional analiza las capacidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados de la edición 2025 muestran que los países latinoamericanos permanecen por debajo de los promedios de la OCDE, aunque existen diferencias en la evolución de cada sistema educativo.

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Argentina

Argentina registró su peor resultado histórico en matemáticas desde que comenzó la serie PISA, en 2006. Los estudiantes obtuvieron 367 puntos, frente a los 378 de 2022 y los 379 de 2018. La caída fue de 11 puntos en tres años.

Solo el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, frente al 65% del promedio de la OCDE. Ese nivel contempla capacidades como interpretar y reconocer situaciones simples que pueden representarse mediante conceptos matemáticos.

El desempeño también cayó en ciencias y lectura. En ciencias, Argentina obtuvo 393 puntos, 13 menos que en 2022, y solo el 41% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior, frente al 74% de la OCDE.

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En lectura, el país obtuvo 389 puntos, 12 menos que los 401 de 2022.

El informe también registró un aumento de la distancia entre los estudiantes argentinos con mejores y peores resultados en matemáticas y ciencias entre 2022 y 2025. En comprensión lectora, la brecha permaneció casi sin cambios.

Argentina quedó por detrás de Uruguay, Chile, Colombia, México, Brasil y Perú en el rendimiento educativo evaluado.

Argentina cayó en lectura, matemática y ciencias y tuvo sus peores resultados desde 2006

México

México continuó su caída en matemáticas y lectura, con resultados inferiores a los promedios de la OCDE en las tres áreas evaluadas.

Los estudiantes mexicanos obtuvieron 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022. En lectura alcanzaron 408 puntos, también siete menos que en la medición anterior.

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La puntuación en matemáticas fue la más baja de México desde 2006. Solo el 30% del alumnado alcanzó al menos las competencias básicas, frente al 65% del promedio de la OCDE.

El porcentaje de estudiantes que no alcanza las competencias básicas en matemáticas aumentó 13 puntos porcentuales desde 2015. En lectura, la proporción de alumnos que no llegó a los conocimientos mínimos aumentó ocho puntos en el mismo período.

En ciencias, el resultado fue diferente. Los estudiantes mexicanos obtuvieron 414 puntos, cuatro más que en 2022, con un rendimiento que se mantuvo en niveles similares a lo largo de los años.

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México continuó su caída en matemáticas y lectura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia

Colombia registró un deterioro en los últimos tres años, aunque menos pronunciado que el promedio de los países evaluados. La mayor caída se produjo en lectura, que pasó de 409 a 399 puntos.

En matemáticas, el resultado descendió de 383 a 381 puntos, mientras que ciencias presentó un leve repunte, de 411 a 414 puntos.

La OCDE señaló que los resultados colombianos “parecen más positivos” cuando se considera la ampliación de la cobertura de la educación secundaria.

El organismo explicó que el aumento de estudiantes elegibles para realizar la prueba, dentro de una población de esa edad que disminuye, sugiere que “el declive aparente en matemáticas y lectura está relacionado con la integración de más estudiantes de poblaciones marginadas”.

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Pese a esa consideración, Colombia permaneció por debajo de los promedios de la OCDE en las tres disciplinas.

Solo el 29% de los estudiantes alcanzó las competencias básicas en matemáticas, frente al 65% de la OCDE. En lectura, el porcentaje fue del 46%, contra el 69%, mientras que en ciencias alcanzó el 50%, frente al 74%.

En la comparación regional, Colombia quedó por debajo de Chile y Uruguay, pero por encima de Argentina, República Dominicana y Perú.

Colombia registró un deterioro en los últimos tres años, aunque menos pronunciado que el promedio de los países evaluados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica

Costa Rica amplió la cobertura de su educación secundaria, pero mantuvo un rendimiento académico por debajo de los estándares de la OCDE.

En matemáticas, los estudiantes obtuvieron 387 puntos, frente a los 385 de 2022. En lectura alcanzaron 416 puntos, contra los 415 de la medición anterior.

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El principal avance apareció en ciencias. El 56% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior, aunque el promedio de la OCDE llegó al 74%.

El informe señaló que entre 2015 y 2025 aumentó la matrícula en educación secundaria con la incorporación de jóvenes de sectores históricamente marginados. Según la OCDE, esa expansión contribuyó a explicar la evolución de los promedios generales.

Los datos también muestran dificultades en las condiciones de los centros educativos. El 68% de los alumnos asiste a colegios cuyos directores reportan carencias de materiales educativos, como libros, ordenadores o laboratorios. Además, el 64% estudia en edificios con infraestructura deficiente y más de la mitad de los centros enfrenta escasez de personal docente y de apoyo.

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Costa Rica amplió la cobertura de su educación secundaria, pero mantuvo un rendimiento académico por debajo de los estándares de la OCDE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil

Brasil mantuvo resultados prácticamente estables respecto de 2022 y permaneció por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, matemáticas y lectura. El informe señaló que esa estabilidad “se extiende desde hace más de una década”.

Ciencias fue la única disciplina que registró una mejora reciente. Brasil obtuvo 409 puntos, seis más que en 2022 y ocho más que en 2015. En matemáticas, el resultado cayó a 377 puntos, frente a los 379 de 2022. En lectura, la puntuación pasó de 410 a 408 puntos en tres años.

En lectura, Brasil se ubicó entre los países latinoamericanos con mejores resultados, por detrás de Uruguay y Chile. En matemáticas y ciencias, en cambio, permaneció entre los países de menor rendimiento de la región.

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El informe también señaló una reducción del grupo de estudiantes brasileños que alcanza un buen nivel en las tres disciplinas.

Chile

Chile retrocedió en matemáticas y lectura y mantuvo estable su desempeño en ciencias. Los resultados correspondieron a casi 6.600 estudiantes de 15 años.

La evolución de la última década muestra un aumento de la proporción de alumnos con desempeño insuficiente. Desde 2015, ese porcentaje aumentó 10 puntos porcentuales en matemáticas y lectura, hasta alcanzar el 59% y el 38%, respectivamente.

Solo el 41% de los estudiantes chilenos alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65% del promedio de la OCDE.

En lectura, el 62% alcanzó ese nivel, contra el 69% de la OCDE, mientras que en ciencias la proporción llegó al 63%, frente al 74% del promedio del organismo.

Uno de los datos que mostró una evolución diferente corresponde a la desigualdad educativa. Entre 2015 y 2025, la brecha de rendimiento en ciencias entre los estudiantes más ricos y más pobres se redujo. La diferencia, sin embargo, todavía alcanza los 76 puntos.

Chile retrocedió en matemáticas y lectura y mantuvo estable su desempeño en ciencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato destacado corresponde al uso de celulares en las escuelas. La proporción de establecimientos chilenos que prohíben estos dispositivos aumentó 25 puntos porcentuales entre 2022 y 2025, hasta alcanzar el 59%. El promedio de la OCDE llegó al 49%.