Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

Soledad Silveyra fue internada en el sanatorio Otamendi tras una caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera (Video: LAM, América TV)

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Soledad Silveyra debió ser internada en el sanatorio Otamendi luego de sufrir una caída en su domicilio que le provocó una fisura de cadera. La noticia fue confirmada este lunes por el panelista Pepe Ochoa durante la emisión de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV. “Quiero contar que Solita Silveyra está internada. Tuvo un accidente ayer en su casa”, relató el periodista al aire.

Según detalló el panelista, el episodio ocurrió mientras la actriz de 74 años se encontraba sola en su vivienda. “Estaba sola. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora”, precisó el panelista, quien remarcó que Solita ya arrastraba complicaciones físicas previas. “Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones”, agregó, en referencia al estado general de la actriz antes del accidente doméstico.

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Tras la caída, la propia actriz se comunicó con uno de sus hijos, quien acudió de inmediato a asistirla. “Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla”, contó Pepe, y agregó que posteriormente la actriz fue trasladada al centro de salud porteño, donde permanece internada.

La actriz Soledad Silveyra, de 74 años, estaba sola en su domicilio cuando ocurrió la caída, según informó Pepe Ochoa

Sobre el estado anímico de la artista, el panelista de LAM tomó contacto directo con Baltasar, otro de los hijos de Silveyra. “Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir”, relató Pepe, en tono distendido, aunque aclaró que el proceso de recuperación demandará tiempo. “Es para rato, es para largo esto de que tiene que operar, pero de ánimo está bien, está cansada”, completó.

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De acuerdo con la información que trascendió desde el entorno familiar, los médicos no contemplan por el momento una intervención quirúrgica. “Uno de sus hijos me cuenta ahora que mañana seguramente le van a dar el alta, pero va a tener reposo y viene para largo”, indicó el panelista, quien también señaló que la actriz se encuentra medicada para sobrellevar el dolor derivado de la fisura.

El comunicador remarcó además que el accidente doméstico no constituyó un hecho aislado, sino la continuidad de un cuadro físico delicado que la intérprete viene atravesando desde hace meses. En ese sentido, De Brito recordó el fuerte dolor que la actriz había manifestado públicamente durante su participación en La noche de Mirtha, motivado por una trocanteritis, una inflamación de la bolsa sinovial ubicada en la zona lateral y externa de la cadera. “Cuando vino a Bondi estaba muy mal de la espalda”, recordó el conductor, mientras que La Barby agregó que la actriz debía recurrir a un calzado especial y aplicarse inyecciones para paliar el dolor. “No aguantaba el dolor”, remarcó.

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El entorno familiar de Soledad Silveyra indicó que los médicos no contemplan por ahora una cirugía por la fisura de cadera

En aquella entrevista con Mirtha Legrand, Silveyra había sido explícita sobre su estado de salud. “No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, había reconocido la actriz, quien atribuyó el origen del cuadro a una caída previa que le había provocado la fractura de la sexta vértebra lumbar. Pese al malestar, había continuado con sus funciones teatrales hasta que el dolor se volvió insostenible.

A pesar de las dificultades físicas que enfrentaba en los últimos meses, la actriz había manifestado en más de una oportunidad su deseo de recuperarse y regresar a los escenarios. Días atrás, había compartido en sus redes sociales un mensaje en el que citaba una frase de su amigo Luis Brandoni: “El escenario cura todo”, en alusión a las ganas de retomar su actividad profesional pese al cuadro de salud que la afectaba.

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Por el momento, Soledad Silveyra permanece en el sanatorio Otamendi a la espera del alta médica, que según trascendió podría producirse en las próximas horas. De confirmarse esa evolución, la actriz continuará su recuperación en su domicilio, bajo reposo y sin necesidad de someterse a una cirugía, según la información que trascendió a través de su entorno familiar.