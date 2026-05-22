Un nuevo estudio reveló que los principiantes pueden desarrollar mayor fuerza en los brazos sin rutinas complejas

Un estudio revela que la regularidad en el entrenamiento de fuerza para principiantes logra aumentos de masa muscular similares a métodos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas interminables, las combinaciones de ejercicios que cambian cada semana y las “fórmulas secretas” para aumentar masa muscular dominan buena parte del contenido fitness en redes sociales.

Para quienes recién empiezan a entrenar, esa sobrecarga de recomendaciones se convierte en una fuente de confusión más que de motivación. La cantidad de series, la frecuencia ideal y la necesidad de variar movimientos constantemente aparecen como requisitos inevitables para lograr brazos más grandes.

PUBLICIDAD

No obstante, una investigación difundida por la revista especializada en bienestar masculino Men’s Health propuso un panorama mucho más simple para los principiantes. Según el trabajo, mantener un programa básico, entrenar con regularidad y aplicar esfuerzo suficiente podría generar resultados similares a los obtenidos con métodos más complejos.

El análisis demuestra que incrementar el volumen o variar ejercicios no genera mejoras superiores en la masa muscular de brazos en adultos novatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos surgen de un solo trabajo publicado en la revista científica Research Quarterly for Exercise and Sport, enfocado en analizar cómo responden las personas sin experiencia previa al entrenamiento de fuerza.

PUBLICIDAD

Un estudio enfocado en principiantes

La investigación reunió a adultos jóvenes sin antecedentes en entrenamiento de resistencia. El objetivo consistió en evaluar si aumentar el volumen de entrenamiento, introducir variaciones constantes de ejercicios o combinar ambas estrategias permitía acelerar el crecimiento muscular en los brazos durante las primeras etapas del entrenamiento.

Durante las primeras seis semanas, todos los participantes realizaron exactamente el mismo programa para la parte superior del cuerpo.

PUBLICIDAD

Luego comenzó una segunda etapa de ocho semanas en la que los investigadores dividieron a los voluntarios en distintos grupos: uno mantuvo la rutina original como grupo de control; otro incorporó más volumen de entrenamiento mediante series adicionales; un tercer grupo empezó a alternar semanalmente ejercicios de bíceps y tríceps; y el último combinó ambas modificaciones, sumando mayor cantidad de series y cambios frecuentes de movimientos.

Los cambios frecuentes de ejercicios y el aumento de series no ofrecieron ventajas claras sobre las rutinas sencillas para el desarrollo del músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir la evolución muscular, los investigadores utilizaron exploraciones DEXA, una herramienta empleada para analizar composición corporal y cambios en la masa muscular.

PUBLICIDAD

Los resultados registrados durante las 14 semanas

Al finalizar las primeras seis semanas, los participantes registraron un incremento promedio del 4% en la masa muscular de las extremidades superiores. El informe citado por Men’s Health detalló que todos los grupos continuaron desarrollando músculo durante la segunda fase del programa.

No se detectaron diferencias significativas entre quienes mantuvieron la rutina sencilla y quienes añadieron más volumen o cambiaron ejercicios regularmente. Tampoco se observaron ventajas claras en el grupo que combinó ambas estrategias.

PUBLICIDAD

El estudio señaló que la respuesta al entrenamiento de fuerza varía mucho entre individuos, aun bajo condiciones iguales y métodos idénticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación señaló además una amplia variabilidad individual: algunas personas respondieron mejor que otras al mismo estímulo de entrenamiento, un aspecto habitual en investigaciones relacionadas con desarrollo muscular y adaptación física.

El patrón general mostró que las modificaciones más complejas no produjeron aumentos superiores de masa muscular en comparación con el programa original.

PUBLICIDAD

La importancia de la constancia

El análisis difundido por Men’s Health reforzó la idea de que, en principiantes, la constancia en el entrenamiento suele resultar más importante que la complejidad de la rutina.

El trabajo científico sugirió que un plan completo, sostenido en el tiempo y realizado con intensidad adecuada, puede resultar suficiente para estimular el crecimiento muscular sin necesidad de recurrir a cambios permanentes de ejercicios o a grandes incrementos de volumen.

PUBLICIDAD

Los expertos concluyeron que la constancia y el esfuerzo correcto superan la necesidad de modificar constantemente el plan para ganar masa muscular en principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también puso el foco sobre la tendencia actual de transformar el entrenamiento en un sistema cada vez más complejo. En plataformas digitales y contenidos fitness, los programas suelen incorporar modificaciones constantes bajo la premisa de “optimizar” resultados.

De acuerdo con el análisis de Men’s Health, los datos observados en este trabajo muestran que, al menos en personas sin experiencia previa, esas estrategias no ofrecieron beneficios adicionales claros.

PUBLICIDAD

Qué observaron los investigadores

Los autores remarcaron que el crecimiento muscular depende de múltiples factores y puede variar ampliamente entre individuos. Dos personas sometidas al mismo programa pueden obtener respuestas diferentes aun cuando entrenen bajo condiciones similares.

Ese comportamiento individual apareció reflejado durante las 14 semanas del trabajo. Aunque todos los grupos progresaron, la magnitud de las mejoras no fue idéntica entre los participantes.

La investigación publicada en Research Quarterly for Exercise and Sport aportó evidencia sobre un punto frecuente en el entrenamiento para principiantes: la efectividad de las bases simples. Ejercicios tradicionales, trabajo consistente y continuidad en el tiempo surgieron como elementos suficientes para favorecer el desarrollo muscular inicial en brazos.