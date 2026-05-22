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Para qué sirve poner papel aluminio en los cajones y por qué lo recomiendan

Esta práctica, rescatada de los años 30, conquistó los hogares modernos. Las razones detrás de su efectividad y las instituciones que confirman sus ventajas

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Primer plano de manos doblando papel de aluminio dentro de un cajón de madera abierto. El fondo de cocina está suavemente desenfocado con luz natural.
El papel aluminio en los cajones protege la ropa y los objetos almacenados de la humedad, el moho y los olores a encierro según la Asociación Europea del Papel de Aluminio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un truco de cocina que circula con fuerza en redes sociales tiene respaldo técnico: forrar los cajones del hogar con papel aluminio protege la ropa, los utensilios y los objetos almacenados de la humedad, el moho y los olores a encierro. La práctica, que muchos aplican de forma intuitiva, encuentra su fundamento en las propiedades físicas del aluminio, documentadas por la Asociación Europea del Papel de Aluminio (EAFA, por sus siglas en inglés).

El material no es nuevo en los hogares. La EAFA registra que el papel de aluminio doméstico se introdujo en el mercado estadounidense a finales de la década de 1920 y que, para mediados de los años 30, ya se comercializaba en Europa bajo los atributos de “estéril, libre de bacterias, limpio y reutilizable”. Lo que cambió con el tiempo es la comprensión de sus usos más allá de la cocina.

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Infografía plana que muestra un cajón de madera abierto forrado con papel aluminio, junto a iconos de beneficios y pasos de instalación.
Mantener la humedad interior entre el 30% y el 50% y ventilar periódicamente los cajones previene eficazmente la aparición de moho y los malos olores en el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve poner papel aluminio en los cajones

La razón principal por la que el papel aluminio funciona como revestimiento en cajones es su condición de barrera total frente a la luz, los gases y la humedad. Según el documento técnico de la EAFA, esta es “la razón principal de su amplio uso en aplicaciones de alimentos y bebidas”, dado que incluso en espesores muy reducidos “ofrece una protección y preservación perfectas del aroma y las características del producto”.

Trasladada al entorno doméstico, esa misma barrera actúa como escudo físico entre la madera del cajón —que absorbe y libera humedad de forma natural según las condiciones ambientales— y los objetos almacenados. La madera húmeda es un sustrato propicio para la proliferación de hongos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) advierte que el moho puede comenzar a crecer sobre superficies húmedas en un plazo de 24 a 48 horas, y que sus esporas, invisibles a simple vista, flotan en el aire interior de los hogares.

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Vista aérea de un cajón de madera: la mitad izquierda presenta daño por humedad y moho verdoso, la mitad derecha está forrada con papel de aluminio liso y limpio.
La barrera total del papel aluminio frente a la luz, los gases y la humedad permite preservar en mejor estado textiles y utensilios domésticos guardados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene es otro argumento técnico de peso. El documento de la EAFA precisa que “el papel de aluminio es completamente estéril gracias al proceso de recocido a alta temperatura” y que “no alberga ni promueve el crecimiento de bacterias”. Esta propiedad, que originalmente justifica su uso en contacto con alimentos, también explica por qué actúa como superficie neutra dentro de un cajón: no genera ni acumula los microorganismos que producen el característico olor a humedad.

A esto se suma la protección del aroma. La EAFA señala que el aluminio “puede ayudar a extender la vida útil de productos sensibles y a prevenir su deterioro”, lo que en la práctica doméstica se traduce en que la ropa o los textiles guardados no absorben el olor a madera vieja o a encierro.

Primer plano de un cajón de cocina abierto con forro de papel de aluminio brillante sobre su base de madera. En el interior se ven servilletas de lino dobladas y cucharas de madera.
La higiene del papel aluminio está avalada por su proceso de recocido a alta temperatura, lo que lo convierte en un material estéril y libre de bacterias para el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo poner papel aluminio en los cajones

La instalación no requiere adhesivos ni herramientas. La clave está en una propiedad mecánica específica del material: su “efecto de plegado muerto” (dead fold), descrito por la EAFA como la capacidad del aluminio para “memorizar su forma, particularmente donde ocurren los pliegues”. Al presionar la lámina contra el fondo y las esquinas del cajón con las manos, el material adopta y retiene la forma del espacio sin necesidad de pegamento.

El proceso consiste en cortar una lámina del tamaño del fondo del cajón, colocarla con el lado brillante hacia arriba y moldear los bordes con los dedos. El lado mate y el brillante tienen el mismo rendimiento como barrera: la diferencia entre ambas caras es consecuencia del proceso de fabricación, no de una distinción funcional. La EAFA explica que, para obtener las láminas más delgadas, se laminan dos capas de forma simultánea, lo que genera que la cara interior del proceso quede mate y la exterior quede pulida. Al separar las dos capas, cada lámina tiene un lado de cada tipo.

Vista aérea de un cajón abierto forrado con papel de aluminio, con paquetes de gel de sílice, tizas blancas y prendas de algodón dobladas.
Usar papel aluminio en los cajones ayuda a extender la vida útil y aroma original de la ropa y los productos almacenados, sin absorber olores de la madera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar el lado brillante hacia arriba tiene una ventaja práctica adicional: refleja la poca luz que entra al cajón cuando se abre, lo que facilita ver el contenido. La lámina puede cambiarse cada varios meses o cuando muestre signos de deterioro.

Otras técnicas para evitar la humedad en los cajones

El papel aluminio actúa como método pasivo: detiene el traspaso de humedad desde la madera, pero no modifica las condiciones del aire dentro del cajón. La EPA establece que el control activo de la humedad ambiental es la estrategia de fondo para prevenir el moho en interiores. Para espacios reducidos como cajones, la ciencia doméstica y las directrices oficiales apuntan a varias alternativas complementarias.

Primer plano de un cajón de madera abierto, forrado con papel de aluminio brillante. Contiene servilletas de lino beige dobladas y cucharas de madera.
La instalación de papel aluminio no requiere adhesivos, ya que el efecto de plegado muerto permite que el material mantenga su forma tras el moldeo manual en los cajones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas de gel de sílice son el método de absorción activa más recomendado. El gel capta las moléculas de agua atrapadas en el aire del cajón antes de que se condensen sobre las prendas o las paredes del mueble. Su uso está regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para entornos en contacto con alimentos y medicinas, lo que da cuenta de su seguridad.

La tiza escolar común, compuesta de carbonato de calcio, cumple una función similar a menor escala. Al ser un mineral poroso, un pequeño manojo colocado en el fondo del cajón absorbe el exceso de vapor antes de que este se condense. Es una alternativa económica y de fácil acceso.

Primer plano de manos doblando papel de aluminio para forrar el interior de un cajón de madera abierto. El fondo muestra una cocina borrosa con luz natural.
Las bolsas de gel de sílice y la tiza escolar son alternativas recomendadas para combatir activamente la humedad en espacios reducidos como cajones, complementando el uso de papel aluminio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA recomienda mantener la humedad interior entre el 30% y el 50% —con un techo máximo del 60%— para frenar la aparición de hongos. La agencia indica que este parámetro puede medirse con un higrómetro disponible en ferreterías por entre 10 y 50 dólares. Cuando la humedad supera ese umbral, el uso de aires acondicionados o deshumidificadores es la medida más eficaz.

La ventilación periódica es el recurso más simple. La EPA subraya que ninguna barrera física es definitiva si el aire está estancado, y recomienda “incrementar la ventilación abriendo puertas y ventanas”. En el caso de los cajones, la pauta equivalente es abrirlos por completo durante los días secos para forzar la renovación del aire y evitar la acumulación del olor a encierro.

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