Receta de sopa de zapallo, rápida y fácil

La llegada del frío transforma cualquier cocina argentina en refugio de aromas y recuerdos. Nada reconforta tanto como el perfume a sopa de zapallo recién hecha, ese clásico de las mesas familiares que invita a la reunión y al calor de hogar.
En Argentina, la sopa de zapallo suele aparecer cuando el otoño tiñe de naranja las verdulerías. Se prepara tanto para cenas livianas como para almuerzos rápidos, y es un comodín en hogares de todas las provincias: cremosa, suave y versátil, atraviesa generaciones y se adapta a cada gusto.
Receta de sopa de zapallo
La sopa de zapallo es una crema suave elaborada a base de zapallo hervido y procesado, con un sofrito de cebolla y zanahoria para sumar sabor, y puede llevar un toque de leche o crema para mayor untuosidad. Es una preparación simple, ideal para quienes buscan algo rápido, sano y rendidor.
Tiempo de preparación
Total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de zapallo (tipo anco, criollo o cabutia)
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 papa mediana (opcional, para mayor cremosidad)
- 1 diente de ajo
- 1 litro de agua o caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)
- Sal y pimienta a gusto
- 50 ml de leche o crema de leche (opcional, para un toque más cremoso)
Cómo hacer sopa de zapallo, paso a paso
- Pelar y cortar el zapallo, la zanahoria y la papa en cubos medianos.
- Picar la cebolla y el ajo.
- En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agregar la zanahoria y la papa; rehogar 2 minutos.
- Incorporar el zapallo y mezclar.
- Agregar el agua o caldo, y salar a gusto.
- Cocinar a fuego medio, tapado, durante 25-30 minutos o hasta que las verduras estén muy tiernas.
- Apagar el fuego y dejar enfriar unos minutos.
- Procesar todo con minipimer o licuadora hasta lograr una crema lisa y sin grumos (Cuidado con el vapor caliente).
- Si se desea, sumar la leche o crema y calentar unos minutos más, sin llegar a hervir.
- Corregir la sal y la pimienta, servir bien caliente. Se puede decorar con croutons o semillas tostadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 3,5 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 4 días. En freezer, hasta 3 meses. Recalentar siempre a fuego bajo para conservar la textura.
