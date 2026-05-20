Receta de sopa de zapallo, rápida y fácil

Un plato simple, colorido y cremoso, que transforma el frío en abrazo. Prepararlo es volver a la mesa familiar y dejar que el sabor reconforte desde la primera cucharada

Sopa de zapallo recién servida, lista para disfrutar en una noche frescaSopa de zapallo recién servida, lista para disfrutar en una noche fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del frío transforma cualquier cocina argentina en refugio de aromas y recuerdos. Nada reconforta tanto como el perfume a sopa de zapallo recién hecha, ese clásico de las mesas familiares que invita a la reunión y al calor de hogar.

En Argentina, la sopa de zapallo suele aparecer cuando el otoño tiñe de naranja las verdulerías. Se prepara tanto para cenas livianas como para almuerzos rápidos, y es un comodín en hogares de todas las provincias: cremosa, suave y versátil, atraviesa generaciones y se adapta a cada gusto.

Receta de sopa de zapallo

La sopa de zapallo es una crema suave elaborada a base de zapallo hervido y procesado, con un sofrito de cebolla y zanahoria para sumar sabor, y puede llevar un toque de leche o crema para mayor untuosidad. Es una preparación simple, ideal para quienes buscan algo rápido, sano y rendidor.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Colores de otoño en un plato: zapallo, cebolla y pan casero listos para la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 kg de zapallo (tipo anco, criollo o cabutia)
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 papa mediana (opcional, para mayor cremosidad)
  • 1 diente de ajo
  • 1 litro de agua o caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 50 ml de leche o crema de leche (opcional, para un toque más cremoso)

Cómo hacer sopa de zapallo, paso a paso

  1. Pelar y cortar el zapallo, la zanahoria y la papa en cubos medianos.
  2. Picar la cebolla y el ajo.
  3. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  4. Agregar la zanahoria y la papa; rehogar 2 minutos.
  5. Incorporar el zapallo y mezclar.
  6. Agregar el agua o caldo, y salar a gusto.
  7. Cocinar a fuego medio, tapado, durante 25-30 minutos o hasta que las verduras estén muy tiernas.
  8. Apagar el fuego y dejar enfriar unos minutos.
  9. Procesar todo con minipimer o licuadora hasta lograr una crema lisa y sin grumos (Cuidado con el vapor caliente).
  10. Si se desea, sumar la leche o crema y calentar unos minutos más, sin llegar a hervir.
  11. Corregir la sal y la pimienta, servir bien caliente. Se puede decorar con croutons o semillas tostadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

Un clásico argentino para el frío, cremoso y humeante, acompañado de pan crujiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 3,5 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 4 días. En freezer, hasta 3 meses. Recalentar siempre a fuego bajo para conservar la textura.

Receta de locro para 10 personas, rápida y fácil

Una preparación extendida por distintas regiones argentinas integra ingredientes autóctonos y técnicas tradicionales para servir porciones generosas durante reuniones sociales o acontecimientos festivos

Qué significa que aparezcan arañas de patas largas en casa y qué hacer para evitarlo

Muchas personas sienten rechazo al verlas aparecer en un rincón de la casa, pero su presencia podría tener un significado más beneficioso de lo que se cree

Guía práctica para aprovechar los beneficios de la flor de Jamaica en la alimentación diaria

Evidencia científica respalda sus efectos positivos sobre la presión, el colesterol y la salud hepática. Especialistas explican las mejores formas de prepararla, las dosis recomendadas y las precauciones necesarias para un consumo seguro

El regreso inesperado de la lámpara de lava en la vanguardia del diseño actual

De invento británico a objeto de culto internacional, este clásico de la cultura pop suma colaboraciones con creadores reconocidos y ediciones especiales, transformándose en pieza central de espacios innovadores y colecciones de autor

6 trucos de interiorismo para dar calidez y estilo a ambientes compactos

La clave está en combinar soluciones visuales que amplían el lugar, aportan calidez y refuerzan la sofisticación

La lista de condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para convocarlo con Brasil al Mundial

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: "¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!"

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman convenio de cooperación

