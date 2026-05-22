ANSES: quiénes cobran hoy viernes 22 de mayo de 2026

ANSES acredita hoy viernes 22 de mayo de 2026 tres prestaciones clave ajustadas por inflación y refuerzos extraordinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para el viernes 22 de mayo de 2026, una fecha clave para miles de beneficiarios. En esta jornada se efectúan acreditaciones para distintas prestaciones, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

El calendario oficial, que responde a la última actualización por inflación y contempla bonos extraordinarios, permite a los titulares planificar el acceso a sus haberes de manera ordenada y anticipada.

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Quiénes cobran hoy, 22 de mayo de 2026

El viernes 22 de mayo de 2026 es una fecha de pago para dos grupos principales dentro del sistema previsional y social administrado por ANSES: los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, y los titulares de la Prestación por Desempleo, ambos según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En esta jornada, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y cuyo DNI finaliza en 0 o 1 pueden cobrar sus haberes correspondientes a mayo. Este grupo recibe el pago en fechas posteriores a quienes perciben el haber mínimo, según lo dispuesto por el cronograma oficial.

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Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyo DNI finaliza en 9 podrán cobrar hoy. Este día marca el último turno del calendario de pagos para esta prestación en el mes de mayo.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 9 reciben la última acreditación del mes este viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo

También inicia el pago de la Prestación por Desempleo para los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. Este beneficio, dirigido a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos, se abona en fechas escalonadas según la terminación del documento.

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De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) queda en $179.859,20.

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 asciende a $393.174,10, más un bono extraordinario de $70.000 en ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto base de $314.539,28 y, con el bono, alcanza $384.539,28. Las pensiones no contributivas llegan a $275.221,87 y, con refuerzo, suman $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo y llega a $463.174,10 con el bono.

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Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $141.285,31 para mayo. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

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Nacimiento: $82.353

Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual se ubica en $55.672, con valores diferenciados para distintas zonas geográficas. La prestación por desempleo es de $55.672, monto válido también para monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo en todo el país.

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