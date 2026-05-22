Economía

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 22 de mayo de 2026

El organismo previsional acredita tres prestaciones en simultáneo, con montos actualizados por inflación y refuerzos extraordinarios que elevan el ingreso mínimo total a $463.174,10

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ANSES acredita hoy viernes 22 de mayo de 2026 tres prestaciones clave ajustadas por inflación y refuerzos extraordinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES acredita hoy viernes 22 de mayo de 2026 tres prestaciones clave ajustadas por inflación y refuerzos extraordinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para el viernes 22 de mayo de 2026, una fecha clave para miles de beneficiarios. En esta jornada se efectúan acreditaciones para distintas prestaciones, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

El calendario oficial, que responde a la última actualización por inflación y contempla bonos extraordinarios, permite a los titulares planificar el acceso a sus haberes de manera ordenada y anticipada.

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Quiénes cobran hoy, 22 de mayo de 2026

El viernes 22 de mayo de 2026 es una fecha de pago para dos grupos principales dentro del sistema previsional y social administrado por ANSES: los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, y los titulares de la Prestación por Desempleo, ambos según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En esta jornada, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y cuyo DNI finaliza en 0 o 1 pueden cobrar sus haberes correspondientes a mayo. Este grupo recibe el pago en fechas posteriores a quienes perciben el haber mínimo, según lo dispuesto por el cronograma oficial.

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Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyo DNI finaliza en 9 podrán cobrar hoy. Este día marca el último turno del calendario de pagos para esta prestación en el mes de mayo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 9 reciben la última acreditación del mes este viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo

También inicia el pago de la Prestación por Desempleo para los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. Este beneficio, dirigido a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos, se abona en fechas escalonadas según la terminación del documento.

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) queda en $179.859,20.

planes sociales ANSES fila
El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 asciende a $393.174,10, más un bono extraordinario de $70.000 en ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto base de $314.539,28 y, con el bono, alcanza $384.539,28. Las pensiones no contributivas llegan a $275.221,87 y, con refuerzo, suman $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo y llega a $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $141.285,31 para mayo. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

  • Nacimiento: $82.353
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.307
  • Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)
  • Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF
  • Hijo para protección social: $141.286
  • Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual se ubica en $55.672, con valores diferenciados para distintas zonas geográficas. La prestación por desempleo es de $55.672, monto válido también para monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo en todo el país.

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