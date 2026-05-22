Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

La primera placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada tras el repechaje incluye a tres originales y tres nuevos participantes (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Herman: Generación Dorada (Telefe) apenas terminó de acomodar a sus 25 habitantes y ya tiene seis jugadores en la cuerda floja. Este jueves, un día después del repechaje que revolucionó la convivencia con nueve caras nuevas y cuatro regresos, se realizó la duodécima gala de nominación y Santiago del Moro anunció la primera placa de la nueva etapa: Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso son los nominados. La eliminación será el lunes 25 de mayo, Día de la Patria, y la votación es negativa: el público elige a quién quiere que se quede, no a quién quiere que se vaya.

“Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, advirtió Del Moro al momento del anuncio a los televidentes, dejando en claro que el formato podría cambiar por completo el destino de varios participantes. En una votación negativa, quien recibe más votos del público es quien se va, lo que invierte la lógica habitual del juego y complica especialmente a los jugadores con mayor rechazo afuera de la casa.

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Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan 'Juanicar' Caruso quedaron en peligro de eliminación

La gala tuvo una particularidad: solo votaron los “originales”, los doce participantes que venían jugando antes del repechaje. Los nuevos ingresantes no tuvieron derecho a voto por la ventaja que implica haber visto el juego desde afuera. Titi Tcherkaski, líder de la semana, contó con inmunidad y los votos de Luana Fernández fueron anulados desde afuera por Danelik Galazán, la última eliminada antes del repechaje.

El nombre más votado de la noche fue Matías Hanssen, el nuevo participante que ingresó ayer y del que casi nadie tenía datos previos. Cuatro jugadores lo apuntaron: Emanuel Di Gioia le dio dos votos, Eduardo Carrera dos y Franco Zunino dos. Luana Fernández también le destinó un voto, aunque sus nominaciones no contabilizaron.

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Eduardo Carrera fue el otro nombre que concentró votos entre los originales. Manuel Ibero le puso dos puntos, Titi también le destinó sus dos votos principales y Juanicar sumó dos más en la misma dirección. El participante de larga trayectoria en el juego llega a la placa en un momento en que su posición dentro de la casa se volvió más expuesta con la llegada de los nuevos.

Solo los doce participantes originales de la casa tuvieron derecho a votar, mientras que los nuevos no participaron del proceso de nominación

El resto de los votos se distribuyó de manera reveladora. Tamara Paganini apuntó a Mariela Prieto con dos puntos y a Steffany con uno. Yanina Zilli eligió a Tamara con dos votos y a Juanicar con uno, aunque Tamara no llegó a la placa. Gladys La Bomba Tucumana votó con dos puntos a Cinzia y con uno a Luana. Cinzia, por su parte, distribuyó dos votos para Steffany y uno para Charlotte Caniggia, una de las nuevas ingresantes. Jennifer “Pincoya” Galvarini apuntó con dos votos a Juan Carlos López y con uno a Cola Almeida. Zunino había elegido a Titi con dos puntos pero se olvidó que era la líder, por lo que sus votos recayeron en Hanssen y Juanicar.

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La placa quedó con una mezcla de tres originales (Eduardo, Cinzia y Juanicar) y tres nuevos ingresantes (Hanssen, Mariela y Steffany). Según el análisis del panel, los originales son los que enfrentan mayor riesgo en una votación negativa: tanto Eduardo como Cinzia cuentan con un rechazo considerable entre el público que sigue el programa desde el inicio. Actualmente, la votación está abierta y será de esta manera hasta el próximo lunes.

La semana que viene también traerá otro incentivo para los participantes: Gran Hermano anunció que próximamente llegará un desafío especial cuyo premio será un auto 0 kilómetro, aunque todavía no se conocen los detalles sobre la modalidad. El anuncio ya encendió la expectativa dentro de la casa.

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