Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Heinze durante uno de los entrenamientos del Arsenal (Reuters/Matthew Childs)

El Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años y tuvo un amuleto de la suerte argentino: Gabriel Heinze. En realidad, vincularlo a la mera fortuna sería quitarle méritos al estratega albiceleste que tuvo su último paso en el país como técnico de Newell’s, donde estuvo muy cerca de dirigir a Lionel Messi. Hoy, en su rol de ayudante de campo de Mikel Arteta, ex compañero suyo en París Saint Germain, están en las puertas de conseguir la gloria máxima en la historia del elenco londinense, la Champions League.

Esta es una especie de revancha para Heinze en el fútbol europeo después de lo que había sido su última experiencia como futbolista, ya que como entrenador solamente dirigió en el exterior al Atlanta United de la MLS en 2021. Justo antes de tomar la decisión de retornar a Newell’s antes de su retiro y ser parte clave del equipo dirigido por el Tata Martino que ganó el Torneo Final 2013 y llegó a las semifinales de la Libertadores de ese año, el Gringo protagonizó un fuerte cruce en la Roma con un histórico referente como Francesco Totti.

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La infidencia la recordó el brasileño Cicinho, que formaba parte de aquel plantel de la Loba. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport en la que confesó sus problemas con el alcoholismo y depresión, así como también sacó a la luz que en un entrenamiento del Real Madrid el entrenador Fabio Capello le pellizcó la panza a Ronaldo delante de todos para mostrar lo pasado de peso que estaba su compatriota, el ex lateral derecho recordó: “Una vez, Rosella Sensi (presidenta de la Roma) irrumpió en el vestuario tras una derrota y dijo que no teníamos carácter. Heinze quería que Totti (capitán) reaccionara, pero Francesco le dijo ‘no te preocupes, te llegará el sueldo de todas formas’. Heinze le respondió que no podía ser capitán del equipo. Desde ese momento, el argentino no volvió a pisar un campo de juego”.

Arenga de Heinze en la previa del partido con Manchester United

Con 33 años y una pila de partidos en el lomo con las camisetas de la selección argentina, PSG, Manchester United y Real Madrid, entre otros, Heinze le fue con los tapones de punta al referente del club y no anduvo con vueltas sabiendo que una vez que culminara su contrato esa temporada, armaría sus valijas para volverse a Argentina.

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Discípulo de Marcelo Bielsa, con quien se afirmó en la selección argentina después de dar el salto a Europa para lucirse en Valladolid de España, Sporting de Lisboa y París Saint Germain, ganó el oro olímpico en Atenas 2004 y luego formó parte estable de los ciclos de José Pekerman de cara al Mundial de Alemania 2006 y también con Diego Armando Maradona en Sudáfrica 2010. Con el Loco mantiene contacto fluido hasta el presente. Con Maradona tuvo una estrecha y especial relación hasta su fallecimiento. Quienes presenciaron el velatorio íntimo junto a la gente más cercana a Diego dieron cuenta de que Heinze, completamente desconsolado, fue una de las personas que más lágrimas derramó en su honor.

Antes de lanzarse como director técnico, con su efímera primera experiencia en Godoy Cruz de Mendoza, Heinze tuvo a Gerardo Martino como otro de sus mentores. Quiso comenzar de abajo y por eso tomó las riendas de un Argentinos Juniors que intentaba reconstruirse desde la B Nacional en la temporada 2016. Arrasó en ese campeonato de punta a punta, obtuvo el ascenso y fue contratado por Vélez, donde permaneció al frente del plantel durante tres campañas y dejó un grato recuerdo dentro de los hinchas. No ganó títulos, pero en el Fortín valoran cómo pulió a varias joyas de la cantera que fueron vendidas en millonadas como Nicolás Domínguez, el Monito Vargas, Lucas Robertone (hoy de regreso), Thiago Almada, Álvaro Barreal y Luca Orellano, entre otros.

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Mikel Arteta y Gabriel Heinze compartieron vestuario del PSG en la temporada 2001/2002 (Reuters/Paul Childs)

En 2021, firmó con Atlanta United en la que fue su peor experiencia como DT principal. Hubo futbolistas de esa plantilla que describieron como un “infierno” sus días con Heinze ya que, según su visión, imponía un estilo de conducción de “mano dura” que implicaba limitar las pausas de hidratación y no tenían demasiado contacto con él sino con sus colaboradores. Luego de su despido, optó por mantenerse alejado de la actividad a lo largo de 2022, pero sorprendió al ser anunciado como técnico de Newell’s a principios de 2023.

La proyección marcaba que a mediados de ese año, Lionel Messi iba a finalizar su contrato con París Saint Germain y reinaba la incertidumbre respecto a su futuro. Asomaba una oferta del fútbol saudí, Manchester City, una hipotética vuelta al Barcelona y, en el horizonte, Inter Miami. Lo que nadie sabía en ese entonces era que el 10 de la selección argentina tenía decidido jugar seis meses en Newell’s y ya había dialogado con Heinze para que lo dirigiera. Sin embargo, el plan se abortó cuando tirotearon el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y así Messi aceleró su arribo a la MLS, que en realidad estaba planificado para enero de 2024.

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El reencuentro con Messi se limitó solamente a unos minutos en el vestuario y el césped del Coloso Marcelo Bielsa con motivo de la despedida de Maxi Rodríguez, cita en la que el Gringo le reclamó cara a cara a Claudio Tapia por algunos fallos arbitrales que se reiteraban seguido contra su equipo. El Newell’s de Heinze terminó en mitad de tabla en la ya extinta liga en la que se enfrentaban todos contra todos (fueron 27 fechas en ese entonces), pero dominó su zona en la Sudamericana y se clasificó de forma directa a los octavos de final, donde caería 2-1 en el global ante Corinthians producto de la derrota en San Pablo y el empate sin goles en Rosario. Pese a algunos golpes y varios arbitrajes que lo perjudicaron en esa temporada, la Lepra quedó a dos puntos de clasificarse a los cuartos de la Copa de la Liga, instancia a la que accedieron solo cuatro cuadros de cada zona de 14.

Gabriel Heinze y Lionel Messi en la despedida de Maxi Rodríguez a mediados de 2023

Para 2024, Heinze se tomó un tiempo sabático y de reflexión. Descartó algunas propuestas del fútbol argentino y del exterior. Arteta, que es entrenador del Arsenal desde 2019, lo llamó para sumarlo a su cuerpo técnico pensando en la siguiente temporada, pero recién consiguió convencerlo y reclutarlo a mediados de 2025. En pocas semanas, los futbolistas se rindieron ante la vibra positiva, energía y conceptos futbolísticos del argentino que conocía el fútbol británico por sus tres años en Manchester United como jugador (de 2004 a 2007).

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“Heinze aporta muchos cojones, nos aprieta mucho. Solo quiere lo mejor para el grupo, en especial para los del bloque defensivo. Nos dice en cada partido dónde nos pueden hacer daño, y logramos otro arco en cero”, comentó el arquero español David Raya, mucho antes del cierre de una temporada que tuvo al Arsenal como el equipo con la valla menos vencida de la Premier (lleva apenas 26 goles en 37 encuentros) y la Champions League (6 en total, de los cuales 4 fueron en la Fase Liga, uno del Bayer Leverkusen y otro de Atlético Madrid).

El abrazo de los jugadores del Arsenal a Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Champions League

El propio Arteta reveló algunos otros secretos de la cocina de los Gunners junto a Heinze: “Gaby aportó algo diferente. Lo hemos visto a través de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel de alguien, esa ambición y el impulso para llegar al límite más alto. Es extraordinario en eso”. Los propios jugadores no esconden nada, pese a que el entrerriano no tiene redes sociales ni es devoto de las cámaras: le expresan todo su afecto cada vez que pueden.

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El sábado 30 de mayo, en el estadio Puskas Arena de Budapest (Hungría), Arteta y Heinze no solamente tendrán una cita con la historia al afrontar el partido más importante de sus carreras como estrategas, sino que además tendrán que lidiar con los sentimientos encontrados que les generará enfrentarse a su antiguo equipo, donde justamente forjaron una relación de amistad y compañerismo. Lo cierto es que, desde un rol secundario, el argentino se reencontró con su pasión y la expresión de su fuego sagrado en cada partido y entrenamiento le sirvió como inspiración a un plantel campeón de una liga top y, posiblemente, del continente europeo.