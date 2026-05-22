La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, interviene en el Club Nacional de Prensa de Canberra, Australia, el 23 de marzo de 2026 (REUTERS)

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que el mercado petrolero podría enfrentar una “zona roja” con escasez de oferta en “julio o agosto” si no se alcanza una solución duradera al conflicto en Oriente Medio.

“El problema es que, a finales de junio y principios de julio, comienza la temporada de viajes, y por lo general, la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan”, explicó durante un evento organizado por Chatham House.

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El titular de la AIE aseguró que la organización está “lista para actuar” y liberar más reservas de petróleo “si los países lo deciden”. En marzo, los 32 países miembros liberaron de forma coordinada 426 millones de barriles, más de un tercio de sus reservas estratégicas, en una medida sin precedentes para estabilizar los mercados.

Según la organización, la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz por el bloqueo del régimen iraní, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, ya provocó la pérdida de más de mil millones de barriles de exportaciones de los productores del Golfo, lo que significa una reducción de unos 14 millones de barriles diarios en el mercado.

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La agencia subrayó que, a pesar de la liberación de reservas, el 13 de mayo advirtió sobre el agotamiento “récord” de las reservas petroleras ante la intensificación del conflicto. Sin una resolución rápida, los precios del petróleo podrían continuar en alza.

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)

La AIE, en su informe mensual publicado el 13 de mayo en París, detalló que las reservas globales disminuyeron en 117 millones de barriles en abril, una cifra que se suma a la caída de 129 millones de barriles registrada en marzo tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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A su vez, señaló que la “rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo”. De acuerdo con el informe, la oferta mundial de petróleo cayó en 1,8 millones de barriles diarios en abril, situándose en 95,1 millones de barriles diarios. Desde febrero, la pérdida total de suministro alcanza los 12,8 millones de barriles diarios.

El aumento de precios y la incertidumbre sobre el suministro petrolero afectan de manera directa la demanda global, que la AIE proyecta se reducirá en 2,4 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026. Según la agencia, la demanda mundial descenderá en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, ubicándose en 104 millones de barriles diarios, como consecuencia del impacto económico de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz.

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El informe indica que el mayor deterioro se prevé para el segundo trimestre, con una caída de 2,45 millones de barriles diarios. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contribuirán con cerca de 930.000 barriles diarios a esta reducción, mientras que las economías fuera del bloque sumarán alrededor de 1,5 millones.

Una bomba de petróleo en acción (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Sectores como el petroquímico y el aeronáutico figuran entre los más afectados, aunque la desaceleración económica y las medidas de ahorro energético extienden el impacto a todo el consumo de combustibles.

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El jueves, según la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán habilitó el paso de 31 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas. El tráfico incluyó petroleros, portacontenedores y otros navíos mercantes, bajo la supervisión directa de la autoridad que Teherán creó para gestionar la navegación en este corredor estratégico, Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

(Con información de )

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